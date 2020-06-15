Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni
Edzés
Nike Training
A jó döntések nemcsak a gyerekeknek, de neked is segíthetnek, hogy mozgásban és pozitív maradj.
Ha a szokásosnál több időt töltünk otthon, nehéz a gyerekek aktivitását megőrizni. Ezért elhatároztuk, hogy elhozzuk nektek a Nike Made To Play programjának tanulságait, és hetente bemutatjuk az edzés hat alapszabályának egyikét – ami tökéletes segítség, hogy energiával töltsd fel és mozgásban tartsd a gyerekeket.
Az e heti alapszabály témája a „döntéshozatal”, ezért a dél-afrikai Sowetóban működő Sportstecnél dolgozó Nike edzőhöz, Njabulo Ngxongóhoz fordultunk, hogy segítsen elmagyarázni, hogyan biztathatjuk a gyerekeket döntéshozásra.
Tegyél fel nekik kérdéseket
„Edzőnek lenni nem azt jelenti, hogy csak magyarázunk – figyelnünk és tanulnunk kell” – mondja Njabulo.
Tegyél fel kérdéseket, hogy megmutasd a gyerekeknek, érdekel a véleményük. „Hadd fejezzék ki érzéseiket azáltal, hogy választási lehetőséggel rendelkeznek – ez lehetővé teszi számukra a döntéshozatal gyakorlását, ami javítja a magatartásukat, önértékelésüket és vezetői készségeiket.”
Ha ezután figyelembe vesszük gyerekeink válaszait, azzal bizalmat és tiszteletet építhetünk – ez pedig mindenki számára nagyszerű.
Hadd vezessenek
Annak érdekében, hogy a gyerekek aktívak és elkötelezettek maradjanak, hagyd, hogy szabadon alakíthassák az élményt. Legyenek ők a főnökök egy napig, és alakítsák ki saját tevékenységeiket. „Engedd meg nekik, hogy kifejezzék magukat a játék útján, és légy nyitott arra, amit javasolnak” – mondja Njabulo – „Ez boldogsággal tölti el őket.”