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Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni

Edzés
Utolsó frissítés: 2020. június 15.

Nike Training

Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni
Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni

A jó döntések nemcsak a gyerekeknek, de neked is segíthetnek, hogy mozgásban és pozitív maradj.

Ha a szokásosnál több időt töltünk otthon, nehéz a gyerekek aktivitását megőrizni. Ezért elhatároztuk, hogy elhozzuk nektek a Nike Made To Play programjának tanulságait, és hetente bemutatjuk az edzés hat alapszabályának egyikét – ami tökéletes segítség, hogy energiával töltsd fel és mozgásban tartsd a gyerekeket.

Az e heti alapszabály témája a „döntéshozatal”, ezért a dél-afrikai Sowetóban működő Sportstecnél dolgozó Nike edzőhöz, Njabulo Ngxongóhoz fordultunk, hogy segítsen elmagyarázni, hogyan biztathatjuk a gyerekeket döntéshozásra.

Tegyél fel nekik kérdéseket

„Edzőnek lenni nem azt jelenti, hogy csak magyarázunk – figyelnünk és tanulnunk kell” – mondja Njabulo.

Tegyél fel kérdéseket, hogy megmutasd a gyerekeknek, érdekel a véleményük. „Hadd fejezzék ki érzéseiket azáltal, hogy választási lehetőséggel rendelkeznek – ez lehetővé teszi számukra a döntéshozatal gyakorlását, ami javítja a magatartásukat, önértékelésüket és vezetői készségeiket.”

Ha ezután figyelembe vesszük gyerekeink válaszait, azzal bizalmat és tiszteletet építhetünk – ez pedig mindenki számára nagyszerű.

Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni
Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni

Hadd vezessenek

Annak érdekében, hogy a gyerekek aktívak és elkötelezettek maradjanak, hagyd, hogy szabadon alakíthassák az élményt. Legyenek ők a főnökök egy napig, és alakítsák ki saját tevékenységeiket. „Engedd meg nekik, hogy kifejezzék magukat a játék útján, és légy nyitott arra, amit javasolnak” – mondja Njabulo – „Ez boldogsággal tölti el őket.”

Családi edzések felfedezése
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Eredeti közzététel: 2020. június 15.

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