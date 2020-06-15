Tanítsuk meg a gyerekeket döntést hozni

„Edzőnek lenni nem azt jelenti, hogy csak magyarázunk – figyelnünk és tanulnunk kell” – mondja Njabulo.



Tegyél fel kérdéseket, hogy megmutasd a gyerekeknek, érdekel a véleményük. „Hadd fejezzék ki érzéseiket azáltal, hogy választási lehetőséggel rendelkeznek – ez lehetővé teszi számukra a döntéshozatal gyakorlását, ami javítja a magatartásukat, önértékelésüket és vezetői készségeiket.”



Ha ezután figyelembe vesszük gyerekeink válaszait, azzal bizalmat és tiszteletet építhetünk – ez pedig mindenki számára nagyszerű.