Össze kellene hangolnod az edzéseidet a ciklusoddal?

Orientálódjunk: Az 1. nap alatt a menstruációd első napját értjük, mely a ciklusod legárnyaltabb szakasza. Néhány nő ilyenkor megállíthatatlannak érzi magát – ebben az időszakban a legalacsonyabb az ösztrogén és a progeszteron szintje –, míg másokat teljesen kiütnek a tünetek, mondja Sims.



Ha jól érzed magad, így húzhatsz hasznot ebből az alacsony hormonszintű szakaszból:

Válaszd a nagy intenzitású testmozgást.

Pszichológiai értelemben megfelelő állapotban vagy, hogy feszegesd a határaidat, így most érdemes kipróbálnod néhány HIIT-edzést, és mindent beleadva sprintelned. Emeld azokat a súlyokat.

Dolgozz nagy súlyokkal! Az anyagcseréd változásai miatt az izmaid gyorsabban képesek regenerálódni a megerőltetést követően.

Nem szoktad ilyenkor jól érezni magad? Ha gyakran fordulnak elő nálad a menstruáció tünetei, például a görcsök, a tompaság és a hasi problémák, inkább várj, míg enyhülnek, mielőtt a fenti tevékenységek bármelyikével próbálkoznál. (És fogyassz kálciumban, D-vitaminban és B-vitaminban gazdag gyulladáscsökkentő ételeket, mint amilyen a banán, a natúr joghurt vagy a tej, teszi hozzá Sims.) Próbáld ki inkább ezeket a könnyedebb tevékenységeket:

Sétálj egyet.

Csábítónak tűnhet összegömbölyödni a kanapén (és ezt is mindenképp tedd meg!), azonban az elmédnek és a testednek egyaránt jót tehet, ha kimozdulsz egy kicsit, mondja Sims. Sétálj egyet vagy iktass be egy rövid futást – az úticél akár a kedvenc kávézód is lehet! A testmozgás endorfint szabadít fel, ami a szervezet természetes fájdalomcsillapítója. Mozogj óvatosan.

A vérkeringés javítása segíthet a fájdalom csillapításában. Ennek egyik módszere a jógázás. Válaszd a lassabb, finomabb irányzatokat, például a Yin vagy a Hatha jógát. Aztán emeld magasabb szintre a testmozgást egyszerű motivációs mantrákkal, melyek energiával töltik fel a tested és a lelked is.

Bárhogy is érezd magad, használd ki ezt az időt, és pótold be az alvást – a testhőmérsékleted ilyenkor alacsonyabb, ami elmélyítheti a természetes alvásritmusokat, mondja Sims. (Egy meleg vízzel töltött palack vagy egy melegítőpárna segíthet, ha a görcsök miatt nehezen alszol el.)