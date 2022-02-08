Össze kellene hangolnod az edzéseidet a ciklusoddal?
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Bizonyos szakértők szerint a tornateremben és a hétköznapokban is profitálhatsz belőle, ha az edzésedet a menstruációs ciklusodhoz igazítod. A következőket érdemes tudnod.
Beszéljünk a menstruációról. Amióta csak általános iskolában meghallgattad a menstruációról szóló felvilágosítást, már tudod, hogy minden nő életének egészséges részét képezi. Ennek ellenére le mernénk fogadni, hogy egy tanár vagy orvos sem mondta neked, hogy a menstruációd – és az a nagyjából 28 napos ciklus, melynek a részét képezi – potenciálisan növelheti a teljesítményed.
A hormonok jellemzői
Minden nő szervezetében található ösztrogén (mely főleg a reprodukciós rendszer fejlődéséért felelős) és progeszteron (ez készíti fel a méhet a lehetséges terhességre). Szintjük rendszeresen hullámzik, ami befolyásolhatja a mozgásodat, gondolkodásodat és érzéseidet, és nem csupán a menstruációd alatt, hanem a ciklusod minden napján, mondja dr. Georgie Bruinvels, az Orreco bioanalitikai vállalat kutató tudósa. Ezért érzed úgy egyik nap, hogy végtelen energiád van, a következőn pedig a kanapéba süppedve sírdogálsz egy állatmenhely reklámján.
Ez a változékonyság azt is befolyásolhatja, hogy a tested miként reagál az edzésre, ami pedig jó dolog lehet. Ez azt jelenti, hogy a hónap bármely napján képes lehetsz megállapítani, hogy mikor és hogyan kellene edzened, hogy elérd az áhított eredményt.
„A ciklusod szerint történő edzés azt jelenti, hogy a hormonális állapotodhoz igazítod az edzésterved és az étkezésed, hogy maximálisan kiaknázhasd a kapcsolódó fizikai, mentális és érzelmi jutalmakat” – mondja dr. Stacy Sims, a női sportolókra specializálódott fiziológus, és a Roar, az aktív nőknek készült fiziológiai alapú táplálkozási és edzésútmutató szerzője. Bár a menstruációs ciklus szerint történő edzéssel kapcsolatban a tudomány állása folyamatosan változik, lehetnek olyan előnyei, melyeket érdemes lehet átültetni a gyakorlatba.
Ha a természetes utat választod (értsd: nem alkalmazol hormonális fogamzásgátlást, mivel ennek legtöbb típusa befolyásolja a hormonháztartást, ezáltal eltérő megközelítést kíván), Sims menstruációs térképe segíteni fog neked átnavigálni a ciklusod különböző szakaszain. Tartsd azonban észben, hogy minden test és minden menstruációs ciklus eltérő, így az eredmény nem garantált. Mindenesetre az új rutin kipróbálása örömteli ritmusváltás lehet – így pedig új információkkal gazdagodhatsz azzal kapcsolatban, hogy mitől is érzed jól magad a bőrödben.
Az 1. naptól nagyjából a 7. napig: Hallgass magadra
Orientálódjunk: Az 1. nap alatt a menstruációd első napját értjük, mely a ciklusod legárnyaltabb szakasza. Néhány nő ilyenkor megállíthatatlannak érzi magát – ebben az időszakban a legalacsonyabb az ösztrogén és a progeszteron szintje –, míg másokat teljesen kiütnek a tünetek, mondja Sims.
Ha jól érzed magad, így húzhatsz hasznot ebből az alacsony hormonszintű szakaszból:
- Válaszd a nagy intenzitású testmozgást.
Pszichológiai értelemben megfelelő állapotban vagy, hogy feszegesd a határaidat, így most érdemes kipróbálnod néhány HIIT-edzést, és mindent beleadva sprintelned.
- Emeld azokat a súlyokat.
Dolgozz nagy súlyokkal! Az anyagcseréd változásai miatt az izmaid gyorsabban képesek regenerálódni a megerőltetést követően.
Nem szoktad ilyenkor jól érezni magad? Ha gyakran fordulnak elő nálad a menstruáció tünetei, például a görcsök, a tompaság és a hasi problémák, inkább várj, míg enyhülnek, mielőtt a fenti tevékenységek bármelyikével próbálkoznál. (És fogyassz kálciumban, D-vitaminban és B-vitaminban gazdag gyulladáscsökkentő ételeket, mint amilyen a banán, a natúr joghurt vagy a tej, teszi hozzá Sims.) Próbáld ki inkább ezeket a könnyedebb tevékenységeket:
- Sétálj egyet.
Csábítónak tűnhet összegömbölyödni a kanapén (és ezt is mindenképp tedd meg!), azonban az elmédnek és a testednek egyaránt jót tehet, ha kimozdulsz egy kicsit, mondja Sims. Sétálj egyet vagy iktass be egy rövid futást – az úticél akár a kedvenc kávézód is lehet! A testmozgás endorfint szabadít fel, ami a szervezet természetes fájdalomcsillapítója.
- Mozogj óvatosan.
A vérkeringés javítása segíthet a fájdalom csillapításában. Ennek egyik módszere a jógázás. Válaszd a lassabb, finomabb irányzatokat, például a Yin vagy a Hatha jógát. Aztán emeld magasabb szintre a testmozgást egyszerű motivációs mantrákkal, melyek energiával töltik fel a tested és a lelked is.
Bárhogy is érezd magad, használd ki ezt az időt, és pótold be az alvást – a testhőmérsékleted ilyenkor alacsonyabb, ami elmélyítheti a természetes alvásritmusokat, mondja Sims. (Egy meleg vízzel töltött palack vagy egy melegítőpárna segíthet, ha a görcsök miatt nehezen alszol el.)
A 7. naptól nagyjából a 14. napig: Feszegesd a határaid
Kiváló állapotban vagy, hogy feszegesd a határaid, amikor már nem menstruálsz és a hormonjaid szintje továbbra is alacsony. „Ilyenkor általában energikusabbnak érzed magad, tisztábban gondolkodsz, jobb a koordinációd, és készen állsz mindent beleadni az edzőteremben” – mondja Sims.
Ez a fizikai és mentális fordulat talán pont az, amire szükséged van az edzésed következő szintre emeléséhez, egészen az ovulációkor elérkező csúcspontig. Ha igen, próbáld ki ezt:
- Dolgozz egy új képességen vagy tevékenységen.
Legyen az húzódzkodás vagy pilates, a fokozott összpontosítási és koordinációs készség segíthet elvégezni egy olyan gyakorlatot, melyet azelőtt sosem csináltál. Hogy bebiztosítsd a sikert, válassz valami olyat, ami egy már jól ismert gyakorlat továbbfejlesztett változata. Imádod a kettlebell-lendítést? Próbáld ki a kettlebell-szakítást. Magabiztosan érzed magad delfinpózban? Esetleg próbáld ki a fejenállást.
- Adj bele mindent.
Röviden, amikor a hormonszinted alacsony, a szervezeted könnyebben dolgozza fel az üzemanyagot a gyakorlatok elvégzéséhez, különösen a magas intenzitásúak esetében. Ezt tetézi, magyarázza Sims, hogy az ösztrogénszinted e szakasz vége felé, a fájdalomküszöböddel párhuzamosan kezd el emelkedni. Ezenfelül ez a hormonális arany középút segít a leharcolt izmoknak a gyorsabb és intenzívebb regenerációban. Sprintelj tehát keményebben, nyomd még intenzívebben a WOD-okat, érd el azt az új rekordot – a tested megbirkózik velük.
Amikor felébred a benned szunnyadó Mat Fraser, figyelj oda a kiszámítható alvásra és fogyassz sok fehérjét, egészséges zsírokat, összetett szénhidrátokat, és színes zöldségeket is, hogy optimalizáld az izmok felépülését, mondja Sims.
A 14. naptól nagyjából a 21. napig: Fokozd az erőnléted, aztán vegyél vissza
A ciklusod harmadik szakasza rögtön az ovuláció (amikor a petefészek egy érett petesejtet bocsát útjára) után kezdődik. A szakasz elején gyorsan csökkenő ösztrogénszint miatt fásultnak érezheted magad, mondja Sims. Ez nem buli, de a következők segítségével kihozhatod belőle a maximumot:
- Dolgozz az állóképességeden.
Válaszd a túrázást vagy a hosszabb futást, mivel az egyenletes terheléssel járó kardióedzés ilyenkor fenntarthatóbbnak érződik, mondja Sims. Hagyd pihenni a nagy súlyokat, és válassz kisebbeket, melyekkel több ismétlést végezhetsz, fejlesztve ezzel az izmaid állóképességét.
- Tanulj meg visszavenni.
Ahogy az ösztrogén szintje visszaesik az ovulációt követően, az energiaszinted is visszaeshet, mondja Sims. Ez teljesen normális, különösen, ha hajlamos vagy a PMS-re (premenstruációs szindróma). Némi mozgás azonban több energiát adhat, mintha egyáltalán nem mozognál, mondja Sims. Ha nem igazán van hangulatod a mozgáshoz, szükség szerint fogd vissza az edzésed intenzitását vagy időtartamát, mivel ha ebben az időszakban keményen hajtasz, akkor előfordulhat, hogy csak még inkább kimerülsz.
Vagy ne: Némelyikünk ebben az időszakban is jól érzi magát, mondja Bruinvels. Ha te is ilyen vagy, nyugodtan gondolj rá úgy, mint egy olyan időszakra, amikor a megszokott módon edzhetsz – ahelyett, hogy drasztikusan fokoznád vagy módosítanád a rutinod, mondja.
A 21. naptól nagyjából a 28. napig: A regenerálódás ideje
A legtöbb nő számára a menstruációt megelőző körülbelül egy hetes periódus a legkevésbé kedvelt időszak. A magas hormonszint miatt teljesen normális ilyenkor a szorongás, ingerlékenynek és erőtlennek érezhetik magukat a nők. Sőt, ebben az időszakban nem ritkán fizikailag és mentálisan egyaránt teljesen kimerültnek érezheted magad, vagy gyulladásos és puffadásos tüneteket észlelhetsz magadon (helló, PMS). A magas progeszteronszint emellett általában stresszválaszt vált ki a szervezetedből, ami magasabb nyugalmi pulzust és testhőmérsékletet eredményez, ezáltal bizonyos mozdulatok a szokásosnál nehezebbnek érződhetnek. Sims arra biztat, hogy maradjunk ilyenkor is aktívak, mivel így általánosságban is jobban érezhetjük magunkat. A megfelelő egyensúly megtalálásához próbáld meg a következőket:
- Mérsékeld az intenzitást.
Ha (jogosan) nem érzed még készen magad a szokásos edzésterved követésére, akkor ne kövesd a szokásos edzésterved. Csökkentsd a súlyt, csinálj kevesebb ismétlést, hosszabbítsd meg a pihenőidőt, lassítsd le az iramot...egyszerűen vegyél vissza egy fokozatot, mondja Sims. Vagy maradj az olyan alacsony intenzitású tevékenységeknél, melyek segítik a szervezeted regenerálódását – ilyen például a jóga vagy a pilates. Bónusz: Ezek a testet-lelket megmozgató gyakorlatok arra ösztönöznek, hogy a légzésedre összpontosíts és megpróbáld irányítani, ami segíthet szabályozni a pulzusod és az aktuális pillanatra fókuszálni, elősegítve ezzel a szorongás csökkentését, jegyzi meg.
- Kényeztesd magad.
Az öngondoskodást voltaképpen erre a hétre találták ki. Masszíroztasd meg magad, habfürdőzz egyet, vagy csak csinálj valami megnyugtatót. Sims azt javasolja, hogy töltsd időt a barátaiddal és a szeretteiddel (még egy telefonhívás is működhet, ha a személyes találkozó nem jön össze), hogy felturbózd a szervezetedben a boldogsághormon, azaz a szerotonin szintjét. Ilyenkor a pihenés segít, hogy fizikálisan és mentálisan feltöltődve érezd magad arra az időre, amikor az energiaszinted elkezd újra emelkedni a korai szakaszban (a menstruációd és az azt követő napok során), lehetővé téve számodra, hogy keményebben vesd magad bele az edzésbe, magyarázza Sims. Így be is zárul a kör.
Miközben az edzéseidnek a menstruációs ciklusodhoz igazításával kísérletezel, ne feledd: Minden hónapban lehetőséged nyílik különböző dolgok kipróbálására, miközben egyre többet tanulsz a hormonmintáidról. Nem biztos azonban, hogy neked való a dolog, ha a kísérletezés során nem igazán érzel különbséget, vagy stresszelsz a folyamat miatt. Végső soron az a lényeg, hogy úgy eddz, ahogy az a tested és a vérmérsékleted szempontjából számodra megfelelő. Ennyi.
Szöveg: Charlotte Jacobs
Illusztráció: Xoana Hererra
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További útmutatásért (az edzéseket is beleértve) nézd meg a Nike Training Club alkalmazásban a NikeSync programot, vagy hallgasd meg Lydia O’Donnell és Stacy Sims beszélgetését a menstruációs ciklusról a Nike Run Club alkalmazásban.