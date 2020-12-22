Hogyan noszogassuk önmagunkat, hogy elérjük céljainkat?

Ez csak egy példa arra, hogyan vesznek rá bennünket diszkrét, ám stratégiailag megtervezett módszerekkel arra, hogy bizonyos döntéseket hozzunk – akár jót, akár rosszat – anélkül, hogy egyáltalán észrevennénk. Ezt a jelenséget a szakértők „noszogatásnak” nevezik. Ugyanakkor magunkat is noszogathatjuk arra, hogy egészségesebb, proaktívabb döntéseket hozzunk.



„Önmagunk noszogatásával tudatosíthatjuk, hogy akár a meglepően kis tényezők is milyen gyakran befolyásolhatják a viselkedésünket, és így visszavehetjük az uralmat a döntéseink felett” – mondja Samuli Reijula, a finnországi Helsinki Egyetem elméleti filozófiát oktató tanára. Reijula társszerzője volt egy ezzel a témával foglalkozó tanulmánynak, amely nemrégiben jelent meg a „Behavioural Public Policy” című lapban; Reijula szerint nem a merev önmegtartóztatás vagy a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az, ha megkönnyítjük magunk számára azoknak a dolgoknak az elvégzését, amelyeket valóban szeretnénk csinálni, és megnehezítjük azokét, amelyekről szeretnénk leszokni, szükség szerint növelve vagy csökkentve az akadályokat.



„Ha úgy akarjuk elkerülni a csábítást, hogy pusztán az akaraterőnkre támaszkodunk, az kimerítő lehet” – mondja Reijula. Amikor egymásnak ellentmondó késztetések közül kell dönteni, például hogy megvegyük-e azt az édességet, mert jól hangzik, vagy lemondjunk róla, hogy elkerüljük a hozzáadott cukrot, nem mindig azt a döntést hozzuk, amelyik a saját érdekünkben a legjobb lenne. (Arról nem is beszélve, hogy sok belső energiát pazarolunk el azzal, hogy töprengünk a döntésen.) „Hatalmunkban áll azonban, hogy előre átgondoljuk és megtervezzük ezeket a helyzeteket, hogy elkerülhessük a felesleges küzdelmet, és eleve sikerre legyünk ítélve” – mondja Reijula.