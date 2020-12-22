Hogyan noszogassuk önmagunkat, hogy elérjük céljainkat?

Hogyan terelgesd magad a siker felé?
Coaching
Ezek a tudatosan bevethető trükkök segítenek abban, hogy rögtön az egészséges megoldások jussanak az eszedbe: még akkor is, ha csábító a letérés a helyes útról.
A közértben nem véletlenül vannak ott az ételek, ahol. Az akciós chipsek a bejárat melletti állványon azért vannak ott, hogy rögtön levegyél belőlük egy-két zacskóval, mert – az élelmiszerekkel foglalkozó pszichológusok szerint – az, hogy mit látsz meg először, jelentősen befolyásolja a vásárlási döntésed. Ugyanez az oka annak, hogy a pénztár melletti sorban éppen szemmagasságban van elhelyezve a mogyorókrém.
Ez csak egy példa arra, hogyan vesznek rá bennünket diszkrét, ám stratégiailag megtervezett módszerekkel arra, hogy bizonyos döntéseket hozzunk – akár jót, akár rosszat – anélkül, hogy egyáltalán észrevennénk. Ezt a jelenséget a szakértők „noszogatásnak” nevezik. Ugyanakkor magunkat is noszogathatjuk arra, hogy egészségesebb, proaktívabb döntéseket hozzunk.
„Önmagunk noszogatásával tudatosíthatjuk, hogy akár a meglepően kis tényezők is milyen gyakran befolyásolhatják a viselkedésünket, és így visszavehetjük az uralmat a döntéseink felett” – mondja Samuli Reijula, a finnországi Helsinki Egyetem elméleti filozófiát oktató tanára. Reijula társszerzője volt egy ezzel a témával foglalkozó tanulmánynak, amely nemrégiben jelent meg a „Behavioural Public Policy” című lapban; Reijula szerint nem a merev önmegtartóztatás vagy a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az, ha megkönnyítjük magunk számára azoknak a dolgoknak az elvégzését, amelyeket valóban szeretnénk csinálni, és megnehezítjük azokét, amelyekről szeretnénk leszokni, szükség szerint növelve vagy csökkentve az akadályokat.
„Ha úgy akarjuk elkerülni a csábítást, hogy pusztán az akaraterőnkre támaszkodunk, az kimerítő lehet” – mondja Reijula. Amikor egymásnak ellentmondó késztetések közül kell dönteni, például hogy megvegyük-e azt az édességet, mert jól hangzik, vagy lemondjunk róla, hogy elkerüljük a hozzáadott cukrot, nem mindig azt a döntést hozzuk, amelyik a saját érdekünkben a legjobb lenne. (Arról nem is beszélve, hogy sok belső energiát pazarolunk el azzal, hogy töprengünk a döntésen.) „Hatalmunkban áll azonban, hogy előre átgondoljuk és megtervezzük ezeket a helyzeteket, hogy elkerülhessük a felesleges küzdelmet, és eleve sikerre legyünk ítélve” – mondja Reijula.
„Önmagunk noszogatásával tudatosíthatjuk, hogy akár a meglepően kis tényezők is milyen gyakran
befolyásolhatják a viselkedésünket, és így visszavehetjük az uralmat a döntéseink felett.”
Samuli Reijula
A Helsinki Egyetem elméleti filozófiát oktató tanára
Önmagunk noszogatása nem is kerül akkora erőfeszítésbe. Íme a szakértők által javasolt terv.
- Küldj magadnak üzenetet.
Hagyj magadnak feljegyzéseket látható helyen, írj teendőlistákat, és állíts be emlékeztetőket a naptárodban. Nem kell feltétlenül szavakra szorítkoznod: kiragaszthatsz például egy illusztrációt a hűtőre, amely különböző fehérjeforrásokat és az azokkal összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátását ábrázolja, hogy ezzel segítsd csökkenteni a hús- és tejtermékfogyasztásod – ezt javasolja Reijula és társszerzője, Ralph Hertwig, az emberi fejlődéssel foglalkozó berlini Max Planck Intézet Adaptív Racionalitási Központja igazgatójának közös kutatása. (Bármi szóba jöhet, ami beválik.)
Kipróbálhatod Hertwig módszerét is, aki esténként kikészíti az ágya mellé a jógamatracát és az edzőruháit, hogy ezzel noszogassa magát a reggeli edzésre. Az ilyen emlékeztetők segíthetnek kiváltani a kívánt cselekvést, mivel azt a hatást idézik elő, hogy „amit látsz, arra gondolsz”. A legjobb eredmény elérése érdekében kombinálhatod ezt a „ha, akkor” típusú tervvel is – például ha meglátod az üvegházhatású gázokra emlékeztető cédulát, akkor a zöldségeket veszed ki a hűtőből a sajt helyett.
- Tereld jó irányba a gondolataidat.
Hogy rövidtávon jobb döntéseket tudj hozni, gondold át, hogy a döntések milyen esetleges hosszútávú következményekkel járhatnak – mondja Reijula. Tegyük fel, hogy azt tervezted, hogy reggel futni mész, de arra keltél, hogy esik az eső. Ha csak az a döntés tétje, hogy két dolog közül kell kiválasztanod, hogyan töltsd a következő egy órát, nehéz megállni, hogy ágyban maradj. De ha jó irányba tereled a döntésedet úgy, hogy az a két választási lehetőség, hogy több energiád lesz, vagy fáradt maradsz, illetve ha precedenst állítasz fel arra, hogy fogsz-e edzeni vagy sem, valahányszor esik az eső, sokkal szívesebben fogsz felkelni, és elmenni futni.
- Kéresd magad.
Ha megnehezítesz egy cselekvést magad számára, egyben kevésbé is lesz kívánatos. Komolyan: Reijula szerint már azzal csökkented a valószínűségét, hogy megegyél valamit, ha egyszerűen messzebb teszed, hogy ne lásd, vagy nehezebb legyen hozzáférni. Helyezd el a nassolni valókat a konyhaszekrény vagy a hűtő hátuljában, az egészséges ételeket pedig elöl. Ezzel nem megvonod őket magadtól, hanem pusztán csökkented a gondolkodás nélküli fogyasztást azáltal, hogy növeled az akadályokat. Ha valóban akarod azt a nasit, akkor meg fogod tenni a szükséges erőfeszítéseket, hogy elérd.
Ha gyakran rendelsz egészségtelen ételeket, érdemes lehet törölni az ételszállító alkalmazásokat, tudván, hogy csökken a valószínűsége, hogy megrendeled a hamburgert és a sült krumplit, ha kénytelen vagy újratelepíteni az alkalmazást, és bejelentkezni (úgyis mindig elfelejted a jelszót).
Önmagunk noszogatásában az a legjobb, hogy minél többet gyakoroljuk, és minél inkább látjuk az eredményét, annál könnyebb lesz továbbmenni a helyes úton. Most pedig írj magadnak egy emlékeztetőt, hogy ne felejtsd el noszogatni magad. Talán egy kicsit a tudatalattinkra hat, de biztosan megéri.