Online vásárlás: útmutató a sikeres rendeléshez

Amikor a cipők visszakerülnek hozzánk, megpróbáljuk meghosszabbítani az élettartamukat a Move To Zero program keretében, azaz a szén-dioxid- és hulladékmentesség felé vezető utunkon, hogy megóvjuk a sport jövőjét. Ha újszerű, enyhén használt vagy kissé hibás cipőkről van szó, kézzel megtisztítjuk, fertőtlenítjük és rendbe hozzuk őket, mielőtt újra üzleteink polcaira kerülnének, hogy valakinek új kedvenc darabjává válhassanak, csökkentett áron. Ilyen rendbe hozott termékeknek a megvásárlása meghosszabbítja az élettartamukat, így nem kerülnek a szeméttelepre, és egy kicsit tovább maradnak az emberek lábán.