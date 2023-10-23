Online vásárlás: útmutató a sikeres rendeléshez

MAGASABB SZINTŰ MEGRENDELÉSEK
Move to Zero
Rövid útmutató a helyes rendeléshez
Tudtad, hogy a visszaküldéseid hatással lehetnek a környezetre? Ha már eleve a megfelelő termékeket választod ki, nemcsak időt és energiát takaríthatsz meg, de használhatod is a termékeket, amint megérkeznek.
A termék megismerése
Találtál valamit, ami tetszik? A termékoldalon a „Termékadatok megtekintése” gombra kattintva többet megtudhatsz róla, mielőtt elköteleznéd magad. Itt a termék anyagaitól kezdve a mosási útmutatókon át az előnyökig mindent megtalálsz, így még azelőtt megállapíthatod, hogy a termék megfelelő-e számodra, mielőtt még útnak indulna az ajtódig.
Mérettáblázat
A megfelelő méret valóban sokat számít, akármit is vásárolsz. Mindenkinek más a testalkata, ezért adunk néhány tippet az ideális fazon megtalálásához cipők, ruházati termékek vagy más termékek esetén.
A ruházati termékek áttekintése
Ha a tökéletes illeszkedést keresed egy ruhadarabnál, a „Méret és fazon” rész remek kiindulópont. Ismerteti a modell magasságát és méretét, hogy tisztább képet kaphass arról, hogyan fog állni rajtad a termék. További részletekért tekintsd át a mérettáblázatot, vagy hasonlítsd össze a kinézett termék méretét a saját ruhadarabjaid méretével. Ha még mindig bizonytalan vagy, keress fel egy Nike üzletet, ahol felpróbálhatod a terméket.
A megfelelően illeszkedő cipő kiválasztása
Ha megfelelően illeszkedő cipőt keresel, ellenőrizd a már meglévő cipőid méretét, vagy mérd le a lábadat, és használd a mérettáblázatot. Látogass el egy hozzád közeli Nike üzletbe, ahol felpróbálhatod a cipőt, és segítséget kaphatsz az egyik Store Athlete-től.
Amikor visszaküldésre kerül sor
Bár a termékeket kényelmesen visszaküldheted, érdemes személyesen ellátogatnod egy üzletbe, mert így könnyebben kapsz azonnali támogatást a megfelelő méret és illeszkedés megtalálásához. Válassz ki egy Nike-üzletet az alábbiakban, hogy konzultálhass az egyik Store Athlete-tel.
Új életre kapnak az újszerű állapotban lévő cipők
Amikor a cipők visszakerülnek hozzánk, megpróbáljuk meghosszabbítani az élettartamukat a Move To Zero program keretében, azaz a szén-dioxid- és hulladékmentesség felé vezető utunkon, hogy megóvjuk a sport jövőjét. Ha újszerű, enyhén használt vagy kissé hibás cipőkről van szó, kézzel megtisztítjuk, fertőtlenítjük és rendbe hozzuk őket, mielőtt újra üzleteink polcaira kerülnének, hogy valakinek új kedvenc darabjává válhassanak, csökkentett áron. Ilyen rendbe hozott termékeknek a megvásárlása meghosszabbítja az élettartamukat, így nem kerülnek a szeméttelepre, és egy kicsit tovább maradnak az emberek lábán.