Legalább 20%-ban újrahasznosított anyagok

(2053)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Férfi terepfutócipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike ACG Pegasus Trail
Férfi terepfutócipő
149,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Dunk Low Retro
Férficipő
119,99 €
Nike Swift
Nike Swift Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
Legnépszerűbb termék
Nike Swift
Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
64,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
Legnépszerűbb termék
Nike V5 RNR
Férficipő
89,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Női edzőcipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Flex Train
Női edzőcipő
30% kedvezmény
Francia nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Francia nemzeti válogatott 2026 Match hazai Nike Aero-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Francia nemzeti válogatott 2026 Match hazai
Nike Aero-FIT férfi futballmez
159,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Vision Low Next Nature
Férficipő
30% kedvezmény
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT férfi futballmez
109,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Rövidnadrág lányoknak
Legnépszerűbb termék
Nike Pro
Rövidnadrág lányoknak
27,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Férfi edzőcipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Férfi edzőcipő
30% kedvezmény
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli Kobe Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli
Kobe Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Nike
Nike Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
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Legnépszerűbb termék
Nike
Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
34,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Női országúti futócipő
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Legnépszerűbb termék
Nike Vomero 18
Női országúti futócipő
159,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, rövidített szabású, hálós paneles női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, rövidített szabású, hálós paneles női leggings
30% kedvezmény
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
32,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Gyerek futballhátizsák (22 l)
Legnépszerűbb termék
Nike Academy Team
Gyerek futballhátizsák (22 l)
32,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Húzózsinóros táska (18 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Húzózsinóros táska (18 l)
19,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Futócipő gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Star Runner 5
Futócipő gyerekeknek
29% kedvezmény
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson”
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson” Női országúti futócipő
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson”
Női országúti futócipő
149,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
30% kedvezmény
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT ujjatlan női futópóló
Legnépszerűbb termék
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT ujjatlan női futópóló
42,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Hátizsák (26 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear RPM
Hátizsák (26 l)
94,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Cortez Textile
Női cipő
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
32,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Hátizsák (30 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy Team
Hátizsák (30 l)
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
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Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
32,99 €
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Férfi vízhatlan, országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Férfi vízhatlan, országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike V5 RNR
Férficipő
84,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
59,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT bordázott férfitrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike N.A.C.
Dri-FIT bordázott férfitrikó
34,99 €
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
30% kedvezmény
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-os, magas derekú női futóleggings
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
7/8-os, magas derekú női futóleggings
59,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Női országúti futócipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 8
Női országúti futócipő
64,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Hátizsák (27 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Speed
Hátizsák (27 l)
79,99 €
Nike
Nike Hátizsák (21 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Hátizsák (21 l)
37,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Hátizsák (33 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Power
Hátizsák (33 l)
94,99 €
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Leak Protection
Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
34,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Air Force 1 hátizsák (23 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Heritage
Air Force 1 hátizsák (23 l)
39,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Quest 6
Női országúti futócipő
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
59,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Stride
Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT mintás férfipóló
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT mintás férfipóló
39,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Dri-FIT Club
Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka
27,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
32,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Cortez Textile
Női cipő
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
32,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Hátizsák (30 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy Team
Hátizsák (30 l)
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
32,99 €
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Férfi vízhatlan, országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Férfi vízhatlan, országúti futócipő
30% kedvezmény
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike V5 RNR
Férficipő
84,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
59,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT bordázott férfitrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike N.A.C.
Dri-FIT bordázott férfitrikó
34,99 €
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
30% kedvezmény
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-os, magas derekú női futóleggings
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
7/8-os, magas derekú női futóleggings
59,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Női országúti futócipő
+3
Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 8
Női országúti futócipő
64,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Hátizsák (27 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Speed
Hátizsák (27 l)
79,99 €
Nike
Nike Hátizsák (21 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Hátizsák (21 l)
37,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Hátizsák (33 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Power
Hátizsák (33 l)
94,99 €
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Leak Protection
Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
34,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Air Force 1 hátizsák (23 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Heritage
Air Force 1 hátizsák (23 l)
39,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Quest 6
Női országúti futócipő
79,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
59,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Stride
Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT mintás férfipóló
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT mintás férfipóló
39,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Dri-FIT Club
Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka
27,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
32,99 €

Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat

Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.

Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.

Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.