Melyek a legjobb cipők gyalogláshoz?

Jó ötlet legalább két pár gyaloglócipőt tartani, hogy váltogathasd őket. Egy, a Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports folyóiratban 2015 februárjában közzétett tanulmány megerősítette, hogy a cipők váltogatása 39%-kal csökkenti a lábfej sérülésének kockázatát. Ha pedig most két párt vásárolsz, elég lesz csak jóval később gondolkoznod a cseréjükön.