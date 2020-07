A gyerekek sporttal való kapcsolatának megőrzése

Teremtsünk kapcsolatot

„A gyerekek szeretik különlegesnek érezni magukat, szóval érd el, hogy felismerjék, hogy mindez róluk szól. Érezzék, hogy ott akarsz lenni értük, hogy segíteni akarod őket, mozogni akarsz velük” – mondja Isyan. „Nagyon fontos, hogy a gyerekek félelemtől mentes, pozitív környezetben legyenek, így biztonságban érezzék magukat, és magabiztosabban cselekedjenek.”



A gyerekek természetüknél fogva őszinték, ezért ahhoz, hogy bizalmon alapuló kapcsolatot építsünk ki velük, fontos, hogy mi felnőttek is őszinték legyünk velük. Ahogy Isyan fogalmaz: „mondd meg nekik, mi a jó, és mi a rossz, így mindig meglesz az az érzésük, hogy bármilyen aggályukról vagy problémájukról beszélhetnek veled”. De egy jó edzőnek az őszinteség mellett empátiát is biztosítania kell. „Meg kell lennie annak a képességnek, hogy érezzük, amit a gyerek érez.” Emellett nagyon fontos a tisztelet kialakítása is. Isyan elmondása szerint: „ismerek olyan felnőtteket, akik fiatal felnőttként csatlakoztak a programhoz, és még mindig ugyanazzal a tisztelettel közelítenek felém most is, mint annak idején – és én is tisztelem őket.”