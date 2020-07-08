Hogyan hozz ki többet minden futásodból?
Mozgás
Nike Running
Határozd meg futásod pontos „miértjeit”, hogy újra a futás örömeire koncentrálhass a száraz mérőszámok helyett!
A futás többről szól a számoknál és mérőszámoknál. Ebben a cikkben Bennett edző arra kér, hogy gondolkozz el azon, miért is futsz. A futásod „miértjének” pontos meghatározása segíthet abban, hogy újra a futás örömeire koncentrálhass a száraz mérőszámok helyett. Ez pedig a következő futásod üzemanyagává válik, majd a következőé, és a következőé, és így tovább. Szóval nem számít, mit mondanak a számok, minden futás egy kis győzelemmé válik. Gyerünk!
A futók általában két paraméter alapján ítélik meg a futást: milyen messzire, és milyen gyorsan. Adatmániás társadalmunkban minden ilyen mérőszámot – a VO2 maxtól a lépésszámig –megoszthatsz a közösségi média felületein. De a futásnak ez a túlságosan leegyszerűsített, pusztán a számokra összpontosító megközelítése kiölheti az örömöt a sportból.
„Az emberek gyakran csak a versenyeket vagy a nagyon kemény edzéseket vagy a leghosszabb futásukat ünneplik meg” – mondja Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője. „De minél jobb futóvá válsz, annál nehezebb lesz ezeket a mérföldköveket megdöntened – és ha mindössze ezekre alapozod az ünneplést, nem fogsz sokat ünnepelni.”
Ha azonban a futást többnek tekinted puszta fizikai tevékenységnél és a hozzá kötődő számoknál, Bennett szerint esélyt adsz magadnak, hogy sikeresebb legyél, és jobban élvezd a sportolást is. Ennek a legjobb módja az, ha pontosan meghatározod a futásod „miértjét”.
„De minél jobb futóvá válsz, annál nehezebb lesz ezeket a mérföldköveket megdöntened – és ha mindössze ezekre alapozod az ünneplést, nem fogsz sokat ünnepelni.”
Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője
Gondold át, hogy miért futsz. Segít levezetni a stresszt egy nehéz munkanap után? Segít a problémáid megoldásában vagy a kreatív megoldások megtalálásában? Vagy egyszerűen csak esély arra, hogy a szabadban legyél, és egy kicsit élvezd a napsütést?
A „miértre”, illetve a futásod céljára koncentrálás sokkal motiválóbb, mint csupán arra gondolni, milyen messze vagy milyen gyorsan futsz, mondja Bennett. Mi több, minden egyes alkalommal, amikor futsz, és ezzel eleget teszel a célnak, már önmagában okot adsz arra, hogy gratulálj magadnak.
A „miérted” ismerete emellett kulcsfontosságú a mentális szívósság vagy egy futási cél eléréséhez szükséges tűrőképesség kialakításában. Hiszen ahogy az izmaidnak azon kell dolgozniuk, hogy akkor is mozgásban tartsanak, amikor nehézzé válnak a körülmények, a mentális állóképességed is ilyen lényeges. Önmagad a futásod „miértjére” emlékeztetése jó módja a belső erőtartalékok megsokszorozásának.
A legfontosabb azonban, hogy ha szemed előtt tartod a célt, szórakoztatóbbá válik maga a futást is. „A futásnak arra kell emlékeztetnie, hogy életerős vagy és életben vagy” – mondja Bennett. „A futást élvezni kell, hiszen saját döntésünkből tesszük.” Ezt azonban nehéz megvalósítani, ha félpercenként GPS-es órád apró kijelzőjére pillantasz.
Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kell vetni a számokat. Bennett a következőt javasolja: „Próbálj meg más támpontokat találni a futás sikerességének méréséhez. Először sikerült a környék gyilkosan meredek dombjára felfutni? Eszedbe jutott egy nagyszerű ötlet egy munkahelyi projektedhez? Láttál egy csodálatos napfelkeltét? E dolgok egyikének sincs köze ahhoz, hogy milyen messze vagy milyen gyorsan futottál” – mondja Bennett. „De mégis mindegyik csodálatos dolog, és ez a futás legerősebb aspektusa.”
A jobb futás 3 módja
Most, hogy már tudod, miért is futsz, fogadd meg Bennett edző tanácsát, hogy jól menjen a kilométerek falása!
- Vizualizáld a sikert! A stresszmentesítés a futásod célja? Képzeld el magad, ahogy az edzés befejeztével nyugodt, laza és energiával teli vagy! Azért futsz, hogy fittebbnek és egészségesebbnek érezd magad? Gondolj a formádra, a légzésedre, és mindarra a jóra, amit az elméddel és a testeddel teszel minden egyes lépéssel!
- Biztasd magad! Annak mondogatása, hogy „meg tudom csinálni!” cikinek tűnhet, de a pozitív üzenetek meggyőzhetik az agyad és a lábad, hogy még vannak erőtartalékaid – akár mindennapos körödet futod, akár versenyen veszel részt.
- Találj kényelmet a kényelmetlenségben! Talán esik az eső odakint, vagy egy dombos szakaszhoz értél futás közben. Ahelyett, hogy azonnal negatív gondolataid lennének, gondolj arra, hogy a nehéz edzéskörülmények jobb, sokoldalúbb futóvá tesznek. Utána pedig dicsérd meg magad, hogy átküzdötted magad a nehézségeken. A nehézségek legyőzése – akár edzés közben, akár az élet egyéb területén nézel szembe kihívással – a befektetett munka bizonyítéka. Ahogy Bennett fogalmaz: „Nem azért futunk, hogy minden könnyebb legyen, hanem azért, hogy egyre nehezebb és nehezebb dolgokat gyűrhessünk le.”
„Nem azért futunk, hogy minden könnyebb legyen, hanem azért, hogy egyre nehezebb és nehezebb dolgokat gyűrhessünk le.”
Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője