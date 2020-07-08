Hozz ki többet minden futásodból!

A „miértre”, illetve a futásod céljára koncentrálás sokkal motiválóbb, mint csupán arra gondolni, milyen messze vagy milyen gyorsan futsz, mondja Bennett. Mi több, minden egyes alkalommal, amikor futsz, és ezzel eleget teszel a célnak, már önmagában okot adsz arra, hogy gratulálj magadnak.



A „miérted” ismerete emellett kulcsfontosságú a mentális szívósság vagy egy futási cél eléréséhez szükséges tűrőképesség kialakításában. Hiszen ahogy az izmaidnak azon kell dolgozniuk, hogy akkor is mozgásban tartsanak, amikor nehézzé válnak a körülmények, a mentális állóképességed is ilyen lényeges. Önmagad a futásod „miértjére” emlékeztetése jó módja a belső erőtartalékok megsokszorozásának.



A legfontosabb azonban, hogy ha szemed előtt tartod a célt, szórakoztatóbbá válik maga a futást is. „A futásnak arra kell emlékeztetnie, hogy életerős vagy és életben vagy” – mondja Bennett. „A futást élvezni kell, hiszen saját döntésünkből tesszük.” Ezt azonban nehéz megvalósítani, ha félpercenként GPS-es órád apró kijelzőjére pillantasz.



Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kell vetni a számokat. Bennett a következőt javasolja: „Próbálj meg más támpontokat találni a futás sikerességének méréséhez. Először sikerült a környék gyilkosan meredek dombjára felfutni? Eszedbe jutott egy nagyszerű ötlet egy munkahelyi projektedhez? Láttál egy csodálatos napfelkeltét? E dolgok egyikének sincs köze ahhoz, hogy milyen messze vagy milyen gyorsan futottál” – mondja Bennett. „De mégis mindegyik csodálatos dolog, és ez a futás legerősebb aspektusa.”