Elemezd ki: hogyan befolyásolják az adatok a tervezést

Innováció

Az adatelemzés megújításával növeljük az újrahasznosított anyagok arányát a klasszikus cipőinkben, de a vizuális változások annyira finomak, hogy fogadunk, észre sem veszed őket.

Utolsó frissítés: 2022. április 11.
Olvasási idő: 5 perc
Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

A Move To Zero bemutatja: A Nike útja a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába a sport jövőjének megóvása érdekében.

Ha a terméktervezésben szeretnél változást elérni, kezdd az alapanyagoknál.

A Nike szénlábnyomának körülbelül 70 százaléka származik az alapanyagokból. Emiatt az elenyészőnek tűnő változtatások is nagymértékben csökkentik kibocsátásainkat.

„Tudtuk, hogy módosítanunk kell az anyagválasztásunkon” – hangsúlyozza Isabel Torres anyagfejlesztő a Nike Air Max termékvonalára utalva. „Pontosan olyan, mint amikor elzárod a vizet fogmosás közben: magától értetődő.”

Azonban néha a magától értetődő is nehéz, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Itt lépnek a képbe az adatok.

„Az adatok egyik szerepe az, hogy a tervezőket segítik az elképzeléseik megvalósításában” – mondja Nina Watkins, az adatelemzői csapat tagja, akik eszközök kézreadása révén támogatják a tervezőket az anyagválasztási döntéseikben. Tehát mit is csinálnak pontosan?

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

A fenntarthatóságot szem előtt tartó tervezés fejlődése az olyan adatelemzőknek köszönhető, mint a fenti képen látható Nina Watkins.

A lehetőségek mérlegelése

Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogyan mérjük az újrafeldolgozott tartalmat, gondolj Ninára, akinek pontosan ez a feladata.

„A számítás valójában alap algebrai művelet – mondja Nina. – Viszont erős csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy meg is valósítsuk.” A legnagyobb kihívás az újrafeldolgozot tartalom lekövetése az összes beszállítótól eredő összetevőre vonatkozóan. Nem kis munka.

„Vadonatúj volt számunkra ez a folyamat, így útközben derítettük ki a dolgokat – folytatja. – Eleinte egyenként, egy konyhai mérleggel mértük le fizikailag a cipők komponenseit.”

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Egy cipő újrafeldolgozott tartalmának meghatározására Nina egy konyhai mérleget használt az összetevők mérésekor.

A cipők újrafeldolgozott tartalmának mérési módja:

  1. Vedd az összetevők újrafeldolgozott tartalmának százalékarányát.
  2. Szorozd be az adott összetevő súlyával, hogy megkapd az összetevő újrafeldolgozott súlyát.
  3. Add össze a kapott újrafeldolgozott súlyokat (x tucatnyi cipőrész).
  4. Oszd el az újrafeldolgozott összsúlyt az elkészült termék teljes súlyával.
  5. Eredmény = újrafeldolgott tartalom százalékarány egy pár cipőre vonatkozóan. És ennyi!


„Gyártópartnereink hihetetlen segítségének köszönhetően sikerült skálázhatóvá tenni az eredeti módszertant – mondja Nina. – Nem csak előállítják a cipőket, de minden egyes összetevőt precízen le is mérnek a mintamodellek előállítása előtt.”

A megnövelt adatfolyam létfontosságú információval szolgál a rendelkezésre álló alapanyagokkal kapcsolatban a Nike tervezői számára akár az új cipők tervezésében, akár a klasszikus dizájnok újraalkotásában.

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Grace (balra) és Isabel adatokat használnak azért, hogy megalapozott tervezési döntéseket hozhassanak.

Adatok akcióban

Az adatalapú döntéshozatal egyik példája a női Nike Air Max 90, 95 és 97 finom átalakulása.

„Ezek a cipők ikonikusak – jelenti ki Grace Lee szenior anyagtervező. – A Nike legfőbb jellemzője az innováció és a fejlődési lehetőségek folyamatos keresése. Ebben az esetben azért fejlesztettük tovább a modelleket, hogy több újrafeldolgozott anyagot tartalmazzanak.”

Az volt a céljuk, hogy frissítsék a Nike egyik legnépszerűbb termékeit, az Air Max család kulcscipőit.

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Grace Lee szenior anyagtervező összehasonlítja az anyagpalettákat.

A projekt neve Better Essentials lett. „Better” (jobb), mert a cél az eredetinél több újrafeldolgozott anyag alkalmazása volt. És „Essential” (alapvető), mert a fenntartható módon átalakított változat nem csorbíthatott az eredeti alapjellegén, ami olyan közismertté tette.

„Megszállottan figyeltünk a részletekre – az érzetre, az illatra, a tapintásra, mindenre – mondja Negin Mani termékvonal-menedzser –, így a Nike-rajongók ugyanazt a terméket kapják, amely történetesen újrahasznosított anyagok felhasználásával hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez is.”

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

A Better Essentials projekt végtermékének példái: Nike Air Max 95 cipő súlyát tekintve legalább 20%-ban újrahasznosított anyagból.

A dizájn finomhangolása

Az adatok és az elemzői eszköztár végül lehetővé tette az innovatív anyagválasztást a tervezők számára: újrafeldolgozott, kis környezeti hatású anyagok használata mindenhol, a cipőfűzőktől a belső talpon át a középtalpig.

Az eredmény: az egyes cipők súlyában legalább 20 százaléknyi újrafeldolgozott tartalom.

Az átalakítás nem szembetűnő. Még egy igazi Air Max rajongó sem tudja kiszúrni a változást az anyagokban.

Sikert aratott a csapat?

„Anyagszakértőként sem tudom megmondani a különbséget az eredeti és a fenntartható változat között” – mondja Grace.

Úgy tűnik, sikerült nekik.

További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel, milyen új módszerekkel valósíthatjuk meg együtt a Move To Zero célkitűzéseit.

Bővebben

Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Sallie Stacker

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

A Move To Zero bemutatja: A Nike útja a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába a sport jövőjének megóvása érdekében.

Ha a terméktervezésben szeretnél változást elérni, kezdd az alapanyagoknál.

A Nike szénlábnyomának körülbelül 70 százaléka származik az alapanyagokból. Emiatt az elenyészőnek tűnő változtatások is nagymértékben csökkentik kibocsátásainkat.

„Tudtuk, hogy módosítanunk kell az anyagválasztásunkon” – hangsúlyozza Isabel Torres anyagfejlesztő a Nike Air Max termékvonalára utalva. „Pontosan olyan, mint amikor elzárod a vizet fogmosás közben: magától értetődő.”

Azonban néha a magától értetődő is nehéz, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Itt lépnek a képbe az adatok.

„Az adatok egyik szerepe az, hogy a tervezőket segítik az elképzeléseik megvalósításában” – mondja Nina Watkins, az adatelemzői csapat tagja, akik eszközök kézreadása révén támogatják a tervezőket az anyagválasztási döntéseikben. Tehát mit is csinálnak pontosan?

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

A fenntarthatóságot szem előtt tartó tervezés fejlődése az olyan adatelemzőknek köszönhető, mint Nina Watkins, aki a fenti képen látható.
Egy cipő újrafeldolgozott tartalmának meghatározására Nina egy konyhai mérleget használt az összetevők mérésekor.

A lehetőségek mérlegelése

Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogyan mérjük az újrafeldolgozott tartalmat, gondolj Ninára, akinek pontosan ez a feladata.

„A számítás valójában alap algebrai művelet – mondja Nina. – Viszont erős csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy meg is valósítsuk.” A legnagyobb kihívás az újrafeldolgozot tartalom lekövetése az összes beszállítótól eredő összetevőre vonatkozóan. Nem kis munka.

„Vadonatúj volt számunkra ez a folyamat, így útközben derítettük ki a dolgokat – folytatja. – Eleinte egyenként, egy konyhai mérleggel mértük le fizikailag a cipők komponenseit.”

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Grace (balra), Negin (középen) és Isabel adatokat használnak azért, hogy megalapozott tervezési döntéseket hozhassanak és a
legfenntarthatóbb anyagokat választhassák.

A cipők újrafeldolgozott tartalmának mérési módja:

  1. Vedd az összetevők újrafeldolgozott tartalmának százalékarányát.
  2. Szorozd be az adott összetevő súlyával, hogy megkapd az összetevő újrafeldolgozott súlyát.
  3. Add össze a kapott újrafeldolgozott súlyokat (x tucatnyi cipőrész).
  4. Oszd el az újrafeldolgozott összsúlyt az elkészült termék teljes súlyával.
  5. Eredmény = újrafeldolgott tartalom százalékarány egy pár cipőre vonatkozóan. És ennyi!


„Gyártópartnereink hihetetlen segítségének köszönhetően sikerült skálázhatóvá tenni az eredeti módszertant – mondja Nina. – Nem csak előállítják a cipőket, de minden egyes összetevőt precízen le is mérnek a mintamodellek előállítása előtt.”

A megnövelt adatfolyam létfontosságú információval szolgál a rendelkezésre álló alapanyagokkal kapcsolatban a Nike tervezői számára akár az új cipők tervezésében, akár a klasszikus dizájnok újraalkotásában.

Adatok akcióban

Az adatalapú döntéshozatal egyik példája a női Nike Air Max 90, 95 és 97 finom átalakulása.

„Ezek a cipők ikonikusak – jelenti ki Grace Lee szenior anyagtervező. – A Nike legfőbb jellemzője az innováció és a fejlődési lehetőségek folyamatos keresése. Ebben az esetben azért fejlesztettük tovább a modelleket, hogy több újrafeldolgozott anyagot tartalmazzanak.”

Az volt a céljuk, hogy frissítsék a Nike egyik legnépszerűbb termékeit, az Air Max család kulcscipőit.

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

„Tudtuk, hogy képesek leszünk a cipőket fejleszteni fenntarthatósági szempontból” – mondja a fenti képen látható Grace Lee anyagtervező.

A projekt neve Better Essentials lett. „Better” (jobb), mert a cél az eredetinél több újrafeldolgozott anyag alkalmazása volt. És „Essential” (alapvető), mert a fenntartható módon átalakított változat nem csorbíthatott az eredeti alapjellegén, ami olyan közismertté tette.

„Megszállottan figyeltünk a részletekre – az érzetre, az illatra, a tapintásra, mindenre – mondja Negin Mani termékvonal-menedzser –, így a Nike-rajongók ugyanazt a terméket kapják, amely történetesen újrahasznosított anyagok felhasználásával hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez is.”

Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Isabel Torres, cipőanyag-fejlesztő (balra) munka közben.
A Better Essentials projekt végtermékének példái (jobbra).

A dizájn finomhangolása

Az adatok és az elemzői eszköztár végül lehetővé tette az innovatív anyagválasztást a tervezők számára: újrafeldolgozott, kis környezeti hatású anyagok használata mindenhol, a cipőfűzőktől a belső talpon át a középtalpig.

Az eredmény: az egyes cipők súlyában legalább 20 százaléknyi újrafeldolgozott tartalom.

Az átalakítás nem szembetűnő. Még egy igazi Air Max rajongó sem tudja kiszúrni a változást az anyagokban.

Sikert aratott a csapat?

„Anyagszakértőként sem tudom megmondani a különbséget az eredeti és a fenntartható változat között” – mondja Grace.

Úgy tűnik, sikerült nekik.

További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel, milyen új módszerekkel valósíthatjuk meg együtt a Move To Zero célkitűzéseit.

Bővebben

Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Sallie Stacker

Eredeti közzététel: 2022. április 12.