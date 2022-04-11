Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Elemezd ki: hogyan befolyásolják az adatok a tervezést
Innováció
Az adatelemzés megújításával növeljük az újrahasznosított anyagok arányát a klasszikus cipőinkben, de a vizuális változások annyira finomak, hogy fogadunk, észre sem veszed őket.
A Move To Zero bemutatja: A Nike útja a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába a sport jövőjének megóvása érdekében.
Ha a terméktervezésben szeretnél változást elérni, kezdd az alapanyagoknál.
A Nike szénlábnyomának körülbelül 70 százaléka származik az alapanyagokból. Emiatt az elenyészőnek tűnő változtatások is nagymértékben csökkentik kibocsátásainkat.
„Tudtuk, hogy módosítanunk kell az anyagválasztásunkon” – hangsúlyozza Isabel Torres anyagfejlesztő a Nike Air Max termékvonalára utalva. „Pontosan olyan, mint amikor elzárod a vizet fogmosás közben: magától értetődő.”
Azonban néha a magától értetődő is nehéz, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Itt lépnek a képbe az adatok.
„Az adatok egyik szerepe az, hogy a tervezőket segítik az elképzeléseik megvalósításában” – mondja Nina Watkins, az adatelemzői csapat tagja, akik eszközök kézreadása révén támogatják a tervezőket az anyagválasztási döntéseikben. Tehát mit is csinálnak pontosan?
A fenntarthatóságot szem előtt tartó tervezés fejlődése az olyan adatelemzőknek köszönhető, mint a fenti képen látható Nina Watkins.
A lehetőségek mérlegelése
Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogyan mérjük az újrafeldolgozott tartalmat, gondolj Ninára, akinek pontosan ez a feladata.
„A számítás valójában alap algebrai művelet – mondja Nina. – Viszont erős csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy meg is valósítsuk.” A legnagyobb kihívás az újrafeldolgozot tartalom lekövetése az összes beszállítótól eredő összetevőre vonatkozóan. Nem kis munka.
„Vadonatúj volt számunkra ez a folyamat, így útközben derítettük ki a dolgokat – folytatja. – Eleinte egyenként, egy konyhai mérleggel mértük le fizikailag a cipők komponenseit.”
Egy cipő újrafeldolgozott tartalmának meghatározására Nina egy konyhai mérleget használt az összetevők mérésekor.
A cipők újrafeldolgozott tartalmának mérési módja:
- Vedd az összetevők újrafeldolgozott tartalmának százalékarányát.
- Szorozd be az adott összetevő súlyával, hogy megkapd az összetevő újrafeldolgozott súlyát.
- Add össze a kapott újrafeldolgozott súlyokat (x tucatnyi cipőrész).
- Oszd el az újrafeldolgozott összsúlyt az elkészült termék teljes súlyával.
- Eredmény = újrafeldolgott tartalom százalékarány egy pár cipőre vonatkozóan. És ennyi!
„Gyártópartnereink hihetetlen segítségének köszönhetően sikerült skálázhatóvá tenni az eredeti módszertant – mondja Nina. – Nem csak előállítják a cipőket, de minden egyes összetevőt precízen le is mérnek a mintamodellek előállítása előtt.”
A megnövelt adatfolyam létfontosságú információval szolgál a rendelkezésre álló alapanyagokkal kapcsolatban a Nike tervezői számára akár az új cipők tervezésében, akár a klasszikus dizájnok újraalkotásában.
Grace (balra) és Isabel adatokat használnak azért, hogy megalapozott tervezési döntéseket hozhassanak.
Adatok akcióban
Az adatalapú döntéshozatal egyik példája a női Nike Air Max 90, 95 és 97 finom átalakulása.
„Ezek a cipők ikonikusak – jelenti ki Grace Lee szenior anyagtervező. – A Nike legfőbb jellemzője az innováció és a fejlődési lehetőségek folyamatos keresése. Ebben az esetben azért fejlesztettük tovább a modelleket, hogy több újrafeldolgozott anyagot tartalmazzanak.”
Az volt a céljuk, hogy frissítsék a Nike egyik legnépszerűbb termékeit, az Air Max család kulcscipőit.
Grace Lee szenior anyagtervező összehasonlítja az anyagpalettákat.
A projekt neve Better Essentials lett. „Better” (jobb), mert a cél az eredetinél több újrafeldolgozott anyag alkalmazása volt. És „Essential” (alapvető), mert a fenntartható módon átalakított változat nem csorbíthatott az eredeti alapjellegén, ami olyan közismertté tette.
„Megszállottan figyeltünk a részletekre – az érzetre, az illatra, a tapintásra, mindenre – mondja Negin Mani termékvonal-menedzser –, így a Nike-rajongók ugyanazt a terméket kapják, amely történetesen újrahasznosított anyagok felhasználásával hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez is.”
A Better Essentials projekt végtermékének példái: Nike Air Max 95 cipő súlyát tekintve legalább 20%-ban újrahasznosított anyagból.
A dizájn finomhangolása
Az adatok és az elemzői eszköztár végül lehetővé tette az innovatív anyagválasztást a tervezők számára: újrafeldolgozott, kis környezeti hatású anyagok használata mindenhol, a cipőfűzőktől a belső talpon át a középtalpig.
Az eredmény: az egyes cipők súlyában legalább 20 százaléknyi újrafeldolgozott tartalom.
Az átalakítás nem szembetűnő. Még egy igazi Air Max rajongó sem tudja kiszúrni a változást az anyagokban.
Sikert aratott a csapat?
„Anyagszakértőként sem tudom megmondani a különbséget az eredeti és a fenntartható változat között” – mondja Grace.
Úgy tűnik, sikerült nekik.
További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel, milyen új módszerekkel valósíthatjuk meg együtt a Move To Zero célkitűzéseit.
Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Sallie Stacker
A Move To Zero bemutatja: A Nike útja a széndioxid- és hulladékmentes termelés irányába a sport jövőjének megóvása érdekében.
Ha a terméktervezésben szeretnél változást elérni, kezdd az alapanyagoknál.
A Nike szénlábnyomának körülbelül 70 százaléka származik az alapanyagokból. Emiatt az elenyészőnek tűnő változtatások is nagymértékben csökkentik kibocsátásainkat.
„Tudtuk, hogy módosítanunk kell az anyagválasztásunkon” – hangsúlyozza Isabel Torres anyagfejlesztő a Nike Air Max termékvonalára utalva. „Pontosan olyan, mint amikor elzárod a vizet fogmosás közben: magától értetődő.”
Azonban néha a magától értetődő is nehéz, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Itt lépnek a képbe az adatok.
„Az adatok egyik szerepe az, hogy a tervezőket segítik az elképzeléseik megvalósításában” – mondja Nina Watkins, az adatelemzői csapat tagja, akik eszközök kézreadása révén támogatják a tervezőket az anyagválasztási döntéseikben. Tehát mit is csinálnak pontosan?
A fenntarthatóságot szem előtt tartó tervezés fejlődése az olyan adatelemzőknek köszönhető, mint Nina Watkins, aki a fenti képen látható.
Egy cipő újrafeldolgozott tartalmának meghatározására Nina egy konyhai mérleget használt az összetevők mérésekor.
A lehetőségek mérlegelése
Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogyan mérjük az újrafeldolgozott tartalmat, gondolj Ninára, akinek pontosan ez a feladata.
„A számítás valójában alap algebrai művelet – mondja Nina. – Viszont erős csapatmunkára van szükség ahhoz, hogy meg is valósítsuk.” A legnagyobb kihívás az újrafeldolgozot tartalom lekövetése az összes beszállítótól eredő összetevőre vonatkozóan. Nem kis munka.
„Vadonatúj volt számunkra ez a folyamat, így útközben derítettük ki a dolgokat – folytatja. – Eleinte egyenként, egy konyhai mérleggel mértük le fizikailag a cipők komponenseit.”
Grace (balra), Negin (középen) és Isabel adatokat használnak azért, hogy megalapozott tervezési döntéseket hozhassanak és a
legfenntarthatóbb anyagokat választhassák.
A cipők újrafeldolgozott tartalmának mérési módja:
- Vedd az összetevők újrafeldolgozott tartalmának százalékarányát.
- Szorozd be az adott összetevő súlyával, hogy megkapd az összetevő újrafeldolgozott súlyát.
- Add össze a kapott újrafeldolgozott súlyokat (x tucatnyi cipőrész).
- Oszd el az újrafeldolgozott összsúlyt az elkészült termék teljes súlyával.
- Eredmény = újrafeldolgott tartalom százalékarány egy pár cipőre vonatkozóan. És ennyi!
„Gyártópartnereink hihetetlen segítségének köszönhetően sikerült skálázhatóvá tenni az eredeti módszertant – mondja Nina. – Nem csak előállítják a cipőket, de minden egyes összetevőt precízen le is mérnek a mintamodellek előállítása előtt.”
A megnövelt adatfolyam létfontosságú információval szolgál a rendelkezésre álló alapanyagokkal kapcsolatban a Nike tervezői számára akár az új cipők tervezésében, akár a klasszikus dizájnok újraalkotásában.
Adatok akcióban
Az adatalapú döntéshozatal egyik példája a női Nike Air Max 90, 95 és 97 finom átalakulása.
„Ezek a cipők ikonikusak – jelenti ki Grace Lee szenior anyagtervező. – A Nike legfőbb jellemzője az innováció és a fejlődési lehetőségek folyamatos keresése. Ebben az esetben azért fejlesztettük tovább a modelleket, hogy több újrafeldolgozott anyagot tartalmazzanak.”
Az volt a céljuk, hogy frissítsék a Nike egyik legnépszerűbb termékeit, az Air Max család kulcscipőit.
„Tudtuk, hogy képesek leszünk a cipőket fejleszteni fenntarthatósági szempontból” – mondja a fenti képen látható Grace Lee anyagtervező.
A projekt neve Better Essentials lett. „Better” (jobb), mert a cél az eredetinél több újrafeldolgozott anyag alkalmazása volt. És „Essential” (alapvető), mert a fenntartható módon átalakított változat nem csorbíthatott az eredeti alapjellegén, ami olyan közismertté tette.
„Megszállottan figyeltünk a részletekre – az érzetre, az illatra, a tapintásra, mindenre – mondja Negin Mani termékvonal-menedzser –, így a Nike-rajongók ugyanazt a terméket kapják, amely történetesen újrahasznosított anyagok felhasználásával hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez is.”
Isabel Torres, cipőanyag-fejlesztő (balra) munka közben.
A Better Essentials projekt végtermékének példái (jobbra).
A dizájn finomhangolása
Az adatok és az elemzői eszköztár végül lehetővé tette az innovatív anyagválasztást a tervezők számára: újrafeldolgozott, kis környezeti hatású anyagok használata mindenhol, a cipőfűzőktől a belső talpon át a középtalpig.
Az eredmény: az egyes cipők súlyában legalább 20 százaléknyi újrafeldolgozott tartalom.
Az átalakítás nem szembetűnő. Még egy igazi Air Max rajongó sem tudja kiszúrni a változást az anyagokban.
Sikert aratott a csapat?
„Anyagszakértőként sem tudom megmondani a különbséget az eredeti és a fenntartható változat között” – mondja Grace.
Úgy tűnik, sikerült nekik.
További információ: Látogass el a Nike.com/Sustainability oldalra, és fedezd fel, milyen új módszerekkel valósíthatjuk meg együtt a Move To Zero célkitűzéseit.
Fotók: Ariel Fisher
Szöveg: Sallie Stacker