Hogyan használja fel a Nike az adatokat a cipőtervezéshez?

Ha a terméktervezésben szeretnél változást elérni, kezdd az alapanyagoknál.



A Nike szénlábnyomának körülbelül 70 százaléka származik az alapanyagokból. Emiatt az elenyészőnek tűnő változtatások is nagymértékben csökkentik kibocsátásainkat.



„Tudtuk, hogy módosítanunk kell az anyagválasztásunkon” – hangsúlyozza Isabel Torres anyagfejlesztő a Nike Air Max termékvonalára utalva. „Pontosan olyan, mint amikor elzárod a vizet fogmosás közben: magától értetődő.”



Azonban néha a magától értetődő is nehéz, ha nem áll rendelkezésünkre megfelelő információ. Itt lépnek a képbe az adatok.



„Az adatok egyik szerepe az, hogy a tervezőket segítik az elképzeléseik megvalósításában” – mondja Nina Watkins, az adatelemzői csapat tagja, akik eszközök kézreadása révén támogatják a tervezőket az anyagválasztási döntéseikben. Tehát mit is csinálnak pontosan?