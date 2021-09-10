Új példaképek
Emma Meesseman
Szárnyalj. Járj két lábbal a földön. Mindannak ellenére, amit már elért, a WNBA-játékos Emma Meesseman mindig „ypresi Emma” marad majd.
Bármilyen magasságokba is szárnyalt Emma, mindig hű maradt önmagához. Itt megvitatjuk vele, hogy a körülötte lévőktől és a szülővárosától kapott támogatás hogyan tette azzá, akivé napjainkra vált. Akár a barátaival, akár a családjával tölt időt, vagy a bajnokság nyerteseként utazza körbe a világot, Emma mindig önmaga marad: simán csak Emma.
Olyan embernek tűnsz, aki kimondottan két lábbal jár a földön. Mennyire fontos, hogy honnan származol?
EMMA: Szerintem nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, honnan jövünk. Mivel itt nevelkedtem, mindig garantáltan földhözragadt voltam. Ugyanaz az Emma maradtam, bármi is történt. Az itt élő emberek az igazi énemet ismerik, nem az Oroszországban vagy Amerikában játszó Emmát, vagy Emmát, a legértékesebb játékost. Számukra én egyszerűen Emma vagyok. És ez az, amit imádok az otthonomban.
„Az itt élő emberek az igazi énemet ismerik, nem az Oroszországban vagy Amerikában játszó Emmát, vagy Emmát, a legértékesebb játékost. Számukra én egyszerűen Emma vagyok.”
– Emma Meesseman
Mit tennél, ha egy barátod úgy gondolná, hogy szupersztárként viselkedsz?
EMMA: Azt hiszem, hogy szégyellném magam. Nem tudnám, mihez kezdjek magammal, mivel az ilyesmit egész életemben próbáltam azzal elkerülni, hogy két lábban a földön járok.
Ha pedig valaki jól ismer, és azt mondaná, hogy „ezt az oldalad még sosem láttam, és nem is tetszik”, nem tudnám, mitévő legyek, annyira meg lennék ijedve. Mert nem szeretem az olyan embereket, akik megváltoznak. Látok olyanokat, akik megváltoznak, miután elérnek – sokszor még csak nem is nagy – dolgokat, de nem szeretem az emberekben, amikor másképp viselkednek amiatt, hogy azt gondolják, elértek valamilyen eredményt. Ha valaki emiatt változik meg, azt nem akarom a köreimben tudni.
„Ugyanaz az Emma maradtam, bármi is történt.”
– Emma Meesseman
Felnézel anyukádra. Mit tanultál tőle gyerekkorodban, és mekkora hatással van rád manapság?
EMMA: Soha nem láttam az anyukámat játszani, de az emberek azt mondogatták, hogy „Ó, nagyon is jó játékos volt, sok díjat nyert”, én pedig hallgatva a bennem rejlő motiváló és kompetitív kisördög szavára, azt mondtam magamnak: „légy jobb, mint az anyukád”. Ő azonban soha sem kényszerített, hogy kosarazzak. Már a karrierem elején megállapodtunk, hogy ő az anyukám, nem pedig az edzőm. A tőle tanult legfontosabb dolog pedig az, hogy ne bonyolítsam túl a dolgokat, és maradjak hű önmagamhoz. Erről pedig apukámmal karöltve gondoskodtak is. Soha nem tettetem majd magam másnak, és mindig ugyanaz az ember maradok.
„Ne bonyolítsd túl, és maradj hű önmagadhoz.”
– Emma Meesseman
Hogyan segített a sport a magánéletedben? Korábban beszéltél róla, hogy miként nőtt Amerikában az önbizalmad játékosként. Igaz ez a magánéletbeli magabiztosságodra is?
EMMA: Úgy gondolom, hogy igen. A kosárlabda a magánéletben is önbizalmat adott, mivel magas vagyok és lány. Szerintem a kosárlabda nélkül nehezebben fogadtam volna el magamat és a testemet. Most viszont már egy olyan világ része vagyok, ahol mindenki magas, és azért érek el eredményeket, mert magas vagyok. Egészen biztosan segített tehát – nekem és az önbizalmamnak is.
„Most már egy olyan világ része vagyok, ahol mindenki magas, és azért érek el eredményeket, mert magas vagyok.”
– Emma Meesseman
Rendező: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotós: Jaimy Gail @jaimygail
Másodfotós: Boris Lutters
Két lábbal a földön járva Emma Meessemannal
„Látok olyanokat, akik megváltoznak, miután elérnek – sokszor még csak nem is nagy – dolgokat, de nem szeretem az emberekben, amikor másképp viselkednek amiatt, hogy azt gondolják, elértek valamilyen eredményt. Az ilyesmit ki nem állhatnám” – mondta nekünk Emma. Számára az a lényeg, hogy hű maradj önmagadhoz, és önmagad légy – egy titokban otthon ülő, ám az egész világot beutazó lány olyan érzése ez, mellyel könnyű azonosulni. Csatlakozz Emmához utazásán – egy nap talán te is ezt az utat járod majd.