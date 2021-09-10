EMMA: Azt hiszem, hogy szégyellném magam. Nem tudnám, mihez kezdjek magammal, mivel az ilyesmit egész életemben próbáltam azzal elkerülni, hogy két lábban a földön járok.

Ha pedig valaki jól ismer, és azt mondaná, hogy „ezt az oldalad még sosem láttam, és nem is tetszik”, nem tudnám, mitévő legyek, annyira meg lennék ijedve. Mert nem szeretem az olyan embereket, akik megváltoznak. Látok olyanokat, akik megváltoznak, miután elérnek – sokszor még csak nem is nagy – dolgokat, de nem szeretem az emberekben, amikor másképp viselkednek amiatt, hogy azt gondolják, elértek valamilyen eredményt. Ha valaki emiatt változik meg, azt nem akarom a köreimben tudni.