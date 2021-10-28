A mexikóvárosi focista, Alan Landeros tökéletesíti a képességeit

Mindenki másként fedezi fel a sport iránti szenvedélyt. Alan Landeros, a 20 éves mexikóvárosi diák internetböngészés közben bukkant rá az utcai focira, és nagy hatással volt rá a játékosok találékonysága. A hagyományos focihoz képest az utcai változatban általában nagyobb a gólarány, kisebb a pálya, és a tér is korlátozott. Az utcai foci a labda uralásáról, az egyéni készségekről és a gyors gondolkodásról szól. Az Alanhez hasonló játékosok órákon keresztül gyakorolnak, hogy fejlesszék trükkjeik arzenálját, amelyek együttesen egyfajta performansszá válnak a többi helyi játékossal folytatott küzdelemben. Alan számára ez nem is annyira sport, mint inkább egy önkifejezési mód.



Hazai pályáján, az Axomiatla parkban ültünk le vele beszélgetni, ahol lenyűgöző repertoárját tökéletesíti. Egy rövid szünetben Alan a helyi fociközösségről mesél nekünk, és arról, hogyan segít neki a sport a kreativitása kiélésében.