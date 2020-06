Mennyi folyadékra van valójában szükségünk?

A kutatások azt mutatták, hogy ha a testsúlyunk több mint 2 százalékát elveszítjük kiszáradás következtében, az csökkentheti az állóképességet. (Azt gondolod, hogy esélytelen, hogy valaha annyira kiszáradj? Gyorsan számoljunk utána: ha 60 kiló vagy, az 1,2 liter vizet jelent. Ez könnyen megtörténhet egy meleg napon vagy egy kemény futás közben.) További kutatások azt mutatják, hogy a kiszáradás az észlelt erőkifejtés növekedését is eredményezheti. Ez logikus, ugyanis ha a mozgás nehezebbnek tűnik, valószínűleg azt a teljesítményünk is megsínyli. Egy a Journal of Athletic Training nevű folyóiratban publikált kutatás szerint a futók 70 százaléka tapasztalt már olyat egy vagy több alkalommal, hogy a dehidratáltság véleményük szerint jelentős teljesítménycsökkenést okozott.



Ha megváltozik a testedben lévő víz szintje, az hatással lehet a szervezetben lévő elektrolitek és létfontosságú ásványi anyagok – nátrium, kálium, kalcium, klorid és magnézium – szintjére is. „Ezekre az elektrolitekre szükség van ahhoz, hogy az izmok megfelelően működjenek” – mondja Ryan. Tápanyagokat juttatnak a sejtekbe, eltávolítják a hulladékot a sejtekből, és segítik szabályozni az ideg- és izomfunkciókat, beleértve a szívműködést is – mindez természetesen létfontosságú a teljesítmény szempontjából.