A Nike FC stílusa: Maria

Kultúra

A különféle minták művészi alkalmazásától a női futballisták megszólításáig Maria minden tevékenysége mögött kreatív stratégia rejlik — beleértve azokat a sportos stílusú szetteket is, melyeket velünk együtt készített.

Utolsó frissítés: 2022. november 30.
Olvasási idő: 3 perc
A Nike FC stílusa: Maria

„A fittségen túl” című sorozat azt mutatja be, hogy a feltörekvő alkotók hogyan ötvözik a személyes stílust és az identitást.

„A foci inspirálja a munkámat és a stílusomat is” — mondja Maria Maleh, a sokrétűen tehetséges kreatív igazgató és Hamster FC nevű amatőr focicsapat társalapítója. „Rajongok a szép mezekért — a színpalettájukért, az anyagukért, a betűtípusokért és az illeszkedésükért is.”

Mariával a stúdióként is szolgáló otthonában találkozunk — Hackney Marshes mellett, ahol a „Hammies” csapata edz — hogy megnézzünk néhány futball ihlette szettet, amelyekben helyet kapnak a legfrissebb Nemzetiválogatott-kollekcióink darabjai és Maria saját ruhái is. Görgess lejjebb, és tekintsd meg.

A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria

„A klubot nők számára alapítottuk: ez egy biztonságos tér, ahová bárhová nyugodtan betérhetnek. Testvéri módon emeljük fel egymást, amit nagyon nagyra tartok.”

Maria

Kreatív igazgató, stylist és Hamster FC társalapítója

A Nike FC stílusa: Maria

Dobd fel

„Mindig is imádtam a vizuális dolgokat” – mondja Maria, aki egy focicsapat mellett egy saját kreatív stúdiót is alapított. Itt a brazil csapat párducmintája áll szöges ellentétben és egyszerre egészít is ki egy pszichedelikus mintázatú technikai aláöltözetet és fémes színű nadrágot az enyhén kontrollált vizuális káosz kedvéért.

A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria

Kényelem + csillogás

Maria hazája, Anglia meze fölé egy hozzáillő szaténfűzőt választottunk, és az anyukája aranyékszereivel egészítettük ki az összeállítást. „Ezek közül van olyan, ami velem egyidős” – teszi hozzá Maria. Magasderekú farmer, a kedvenc Air Max edzőcipője és egy vintage kabát biztosítja a kényelmet.

A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria
A Nike FC stílusa: Maria

Mindent megváltoztat

Maria sok kedvenc játékosa brazil származású. „Mindig hálás leszek nekik azért, hogy milyen hatással voltak rám mint női játékosra” – meséli. Egy bulizós estére ezt a mentazöld felsőt egy kényelmes pufikabáttal és műbőr szoknyával kombináltuk — kékesen fénylő fekete színben, hogy kihangsúlyozzuk az árnyalatok frissességét.

Fotó: Elliot James Kennedy
Stylist: Coco Mell
Interjú: Grace Gordon

Eredeti közzététel: 2022. december 1.

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