A Nike FC stílusa: Maria
Kultúra
A különféle minták művészi alkalmazásától a női futballisták megszólításáig Maria minden tevékenysége mögött kreatív stratégia rejlik — beleértve azokat a sportos stílusú szetteket is, melyeket velünk együtt készített.
„A fittségen túl” című sorozat azt mutatja be, hogy a feltörekvő alkotók hogyan ötvözik a személyes stílust és az identitást.
„A foci inspirálja a munkámat és a stílusomat is” — mondja Maria Maleh, a sokrétűen tehetséges kreatív igazgató és Hamster FC nevű amatőr focicsapat társalapítója. „Rajongok a szép mezekért — a színpalettájukért, az anyagukért, a betűtípusokért és az illeszkedésükért is.”
Mariával a stúdióként is szolgáló otthonában találkozunk — Hackney Marshes mellett, ahol a „Hammies” csapata edz — hogy megnézzünk néhány futball ihlette szettet, amelyekben helyet kapnak a legfrissebb Nemzetiválogatott-kollekcióink darabjai és Maria saját ruhái is. Görgess lejjebb, és tekintsd meg.
„A klubot nők számára alapítottuk: ez egy biztonságos tér, ahová bárhová nyugodtan betérhetnek. Testvéri módon emeljük fel egymást, amit nagyon nagyra tartok.”
Maria
Kreatív igazgató, stylist és Hamster FC társalapítója
Dobd fel
„Mindig is imádtam a vizuális dolgokat” – mondja Maria, aki egy focicsapat mellett egy saját kreatív stúdiót is alapított. Itt a brazil csapat párducmintája áll szöges ellentétben és egyszerre egészít is ki egy pszichedelikus mintázatú technikai aláöltözetet és fémes színű nadrágot az enyhén kontrollált vizuális káosz kedvéért.
Kényelem + csillogás
Maria hazája, Anglia meze fölé egy hozzáillő szaténfűzőt választottunk, és az anyukája aranyékszereivel egészítettük ki az összeállítást. „Ezek közül van olyan, ami velem egyidős” – teszi hozzá Maria. Magasderekú farmer, a kedvenc Air Max edzőcipője és egy vintage kabát biztosítja a kényelmet.
Mindent megváltoztat
Maria sok kedvenc játékosa brazil származású. „Mindig hálás leszek nekik azért, hogy milyen hatással voltak rám mint női játékosra” – meséli. Egy bulizós estére ezt a mentazöld felsőt egy kényelmes pufikabáttal és műbőr szoknyával kombináltuk — kékesen fénylő fekete színben, hogy kihangsúlyozzuk az árnyalatok frissességét.
Fotó: Elliot James Kennedy
Stylist: Coco Mell
Interjú: Grace Gordon