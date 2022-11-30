A Nike FC stílusa: Maria

„A foci inspirálja a munkámat és a stílusomat is” — mondja Maria Maleh, a sokrétűen tehetséges kreatív igazgató és Hamster FC nevű amatőr focicsapat társalapítója. „Rajongok a szép mezekért — a színpalettájukért, az anyagukért, a betűtípusokért és az illeszkedésükért is.”



Mariával a stúdióként is szolgáló otthonában találkozunk — Hackney Marshes mellett, ahol a „Hammies” csapata edz — hogy megnézzünk néhány futball ihlette szettet, amelyekben helyet kapnak a legfrissebb Nemzetiválogatott-kollekcióink darabjai és Maria saját ruhái is. Görgess lejjebb, és tekintsd meg.