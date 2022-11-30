A Nike FC megjelenése: Nicole
Kultúra
Nicole kreatív vénája mindig előjön – legyen szó az általa vezetett közösségi focicsapatról vagy a merész, pimasz művészetéről és személyes stílusáról.
„A fittségen túl” című sorozat azt mutatja be, hogy a feltörekvő alkotók hogyan ötvözik a személyes stílust és az identitást.
Nicole úgy összegezte nekünk a stílusát e-mailben: „a focista csaj és az »it-girl« keresztezése”, mi pedig rögtön tudtuk, hogy találkozni akarunk vele.
Gyerekkorában Hongkongban focizott, aztán Londonba költözése után a zine-kultúrán keresztül fedezte fel ismét a sport iránti szeretetét. Nicole szerint a sport életének minden aspektusát inspirálja: a művészetét, a ruházatát, illetve a közösségi focicsapatot és befogadó társaságot is, melyeknek társalapítója.
„Valaki úgy írta le a stílusomat, hogy »bármikor készen áll egy meccsre«. Mindig van valami véletlenszerű sportos elem a szettemben.” – mondja Nicole. A hímzőművész szívesen keveri ezeket a sportos elemeket élénk színekkel és szokatlan textúrákkal.
Nicole-lal a kelet-londoni lakása közelében, és egy általa gyakran látogatott fonalboltban találkoztunk, hogy megnézzük, hogy viseli a legújabb nemzetiválogatott-kollekciónk darabjait. Tekerj lejjebb, hogy megnézd, hogyan ötvözi a fociruházatot saját gardróbja kedvenc szettjeivel.
Légy kreatív
„[A hímzéseim] hangosak, merészek, egyértelműek – mint a ruhák, amiket viselni szeretek. A lila holland mez volt a kedvencem, a narancssárga nadrágommal párosítva. Én így viselnék egy focimezt, a szín pedig nagyon illik hozzám.”
„Kezdd kicsiben. Kezdd a barátaiddal, és építkezz onnan. Ha fontos dolognak teremtesz teret, az emberek követni fognak.”
Nicole
Kreatív lélek, hímzőművész és a Baesianz FC társalapítója
Gondolkozz globálisan
„Hongkong általában nem része a [globális bajnokságoknak], így nem kötődöm egy csapathoz sem. Számomra a mez kiválasztása az általam összerakott szetten múlik – a lényeg, hogy passzoljanak a színek, vagy menjen az aktuális lelkiállapotomhoz.”
Divat és praktikum
„Imádtam az overált a szoknyával párosítani a különböző textúrák miatt. Komolyan, ez a szett olyan mókás, és kifejezi, milyen örömet érzek mindig, amikor a Baesianz FC-vel vagyok.”
Fotó: Elliot James Kennedy
Stylist: Coco Mell
Interjú: Grace Gordon