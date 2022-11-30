A Nike FC megjelenése: Nicole

Nicole úgy összegezte nekünk a stílusát e-mailben: „a focista csaj és az »it-girl« keresztezése”, mi pedig rögtön tudtuk, hogy találkozni akarunk vele.



Gyerekkorában Hongkongban focizott, aztán Londonba költözése után a zine-kultúrán keresztül fedezte fel ismét a sport iránti szeretetét. Nicole szerint a sport életének minden aspektusát inspirálja: a művészetét, a ruházatát, illetve a közösségi focicsapatot és befogadó társaságot is, melyeknek társalapítója.