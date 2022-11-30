A Nike FC stílusa: AntsLive
Kultúra
Ez a zenész, modell és volt ifjúsági edző Londonban született, és ott is nőtt fel – de a futball ihlette szettjei sokkal globálisabb szemléletet képviselnek.
„A fittségen túl” című sorozat azt mutatja be, hogy a feltörekvő alkotók hogyan ötvözik a személyes stílust és az identitást.
„A divat és a foci számomra elválaszthatatlan” – mondja AntsLive, aki zenészként és modellként dolgozik, valamint focizik, amióta csak az eszét tudja. A stúdióból hív minket, ahol épp pár számot vesz fel Hackney-ben, Londonban.
Miután tíz évig játszott, és a mindene volt a futball, utána pedig még nyolc évig edzett ificsapatokat, AntsLive számára mi sem természetesebb, mint focimezt viselni a pályán kívül is, minden egyes nap.
„A menedzserem néha megpróbál lazán elegáns öltözéket adni rám – meséli nevetve, – de én legtöbbször mégis a tréningruha felé hajlok. Így nőttem fel, ez vagyok én.”
Antset a stúdiójában csíptük el, hogy felkérjük, teszteljen pár darabot a legfrissebb Nemzetiválogatott-kollekcióinkból. Görgess lejjebb, és nézd meg a három kedvenc csapatát bemutató szetteket.
A gyönyörű játék
„Bármilyen brazil felsőt szívesen viselek. Imádom a színeket. Néhány legkedvesebb játékosom szintén brazil – az egyik féltve őrzött kincsem egy mez, amelyen Ronaldinho szignója van, ő az örök kedvencem.”
„Ha megismerkedem valakivel, aki szereti a focit, a zenét vagy ugyanazért a csapatért rajong – jól ki fogunk jönni egymással. Nem kell több.”
AntsLive
Zenész, modell, futballista, volt ifiedző
Győzelmi kékben
„A francia edzőmez – abban el is temethetnének, és nem ellenkeznék. Ami Franciaországot illeti, számomra a divat netovábbja. Párizsban elképesztő menőn öltöznek az emberek. Amikor megjelent a PSG x Jordan együttműködés, totál kiköltekeztem.”
Hazai pályán
„Angliával kapcsolatban nincsenek vegyes érzéseim! Elvégre Londonban születtem és nőttem fel. Amikor [a bajnokság] elkezdődik, nekem végem. Teljesen belemerülök a brit kultúrába – indulok a kocsmába meccset nézni, imádom.”
Fotó: Elliot James Kennedy
Stylist: Coco Mell
Interjú: Grace Gordon