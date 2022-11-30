A Nike FC stílusa: AntsLive

„A divat és a foci számomra elválaszthatatlan” – mondja AntsLive, aki zenészként és modellként dolgozik, valamint focizik, amióta csak az eszét tudja. A stúdióból hív minket, ahol épp pár számot vesz fel Hackney-ben, Londonban.



Miután tíz évig játszott, és a mindene volt a futball, utána pedig még nyolc évig edzett ificsapatokat, AntsLive számára mi sem természetesebb, mint focimezt viselni a pályán kívül is, minden egyes nap.