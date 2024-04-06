A kényelmes, lányoknak tervezett melltartóm

A kényelmes lánymelltartóm
A velem egykorúaknak rengeteg felelősségük van. Egyszerre kell figyelnünk az iskolára, a sportra, a tanulásra, a barátságok fenntartására és a többi dologra.
Szóval pihennünk kell. Kellenek olyan napok, amikor felveszed a legpuhább ruhádat, és olyan dolgokat csinálsz, amelyek megnyugtatnak és feltöltenek.
Ezeken a napokon mindig az Alate melltartót viseltem. Van egy ilyen mély nyaka, amely nagyban megkönnyíti a reggeli felvételt. És tökéletesen passzol a lazítós szettekhez.
És el sem hiszitek, hogy milyen kényelmes! Ez nagy plusz számomra. A pántok nagyon szélesek, így nem vágnak be a válladnál. Majdnem olyan érzés, mintha egyáltalán nem viselnél sportmelltartót.
Mindannyian másképp lazítunk. Az én kedvenc pihenőnapjaim lassúak, de mégis aktívak. Házifeladatot csinálok és lemegyek a kutyámat, Chestert sétáltatni. Te lehet hogy inkább futni mész a barátaiddal, vagy zenére jógázol.
Bármit is szeretsz csinálni, azt javaslom, hogy találd meg azt a sportmelltartót, amelyben jól érzed magad.