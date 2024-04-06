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Utolsó frissítés: 2024. április 6.
Olvasási idő: 2 perc

A kényelmes lánymelltartóm

A kényelmes, lányoknak tervezett melltartóm

A velem egykorúaknak rengeteg felelősségük van. Egyszerre kell figyelnünk az iskolára, a sportra, a tanulásra, a barátságok fenntartására és a többi dologra.

Szóval pihennünk kell. Kellenek olyan napok, amikor felveszed a legpuhább ruhádat, és olyan dolgokat csinálsz, amelyek megnyugtatnak és feltöltenek.

Ezeken a napokon mindig az Alate melltartót viseltem. Van egy ilyen mély nyaka, amely nagyban megkönnyíti a reggeli felvételt. És tökéletesen passzol a lazítós szettekhez.

És el sem hiszitek, hogy milyen kényelmes! Ez nagy plusz számomra. A pántok nagyon szélesek, így nem vágnak be a válladnál. Majdnem olyan érzés, mintha egyáltalán nem viselnél sportmelltartót.

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A kényelmes, lányoknak tervezett melltartóm
A kényelmes, lányoknak tervezett melltartóm

Mindannyian másképp lazítunk. Az én kedvenc pihenőnapjaim lassúak, de mégis aktívak. Házifeladatot csinálok és lemegyek a kutyámat, Chestert sétáltatni. Te lehet hogy inkább futni mész a barátaiddal, vagy zenére jógázol.

Bármit is szeretsz csinálni, azt javaslom, hogy találd meg azt a sportmelltartót, amelyben jól érzed magad.

A melltartókról

  • A melltartókról, A kényelmes, lányoknak tervezett melltartóm, slide 1 of 3

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    Issey Kyson

    Változó testek, változó melltartók

Eredeti közzététel: 2024. április 8.

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