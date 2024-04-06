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Utolsó frissítés: 2024. április 6.
Olvasási idő: 2 perc

A jógamelltartóm

Tiniként néha észre sem vesszük, hogy mennyi stressznek vagyunk kitéve.

Fontos, hogy találjunk módot a kikapcsolódásra. Ez igaz az elménkre és testünkre is (főleg mivel az izmaink fejlődnek)!

Egy nagy edzés után szeretem lekapcsolni a lámpákat, bekapcsolni egy kis zenét, és elmerülni a jóga vagy nyújtás világában.

Amikor a jógamatracra lépek, egy puha sportmelltartóra van szükségem, amely lehetővé teszi számomra a szabad mozgást. Az Indy melltartót viselem, mert jól megtart, de nem korlátoz.

Szörnyen idegesítő érzés, amikor a melleid nincsenek rendesen megtartva jóga vagy nyújtás közben. Az Indy melltartó rugalmas pántja viszont kényelmes és stabil érzetet kelt minden jógapózban.

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A jógázáshoz választott melltartóm
A jógázáshoz választott melltartóm

De csak azért, mert én az Indy melltartóban szeretek jógázni, nem kell neked is ezt választanod.

Mindig azon gondolkozom, hogy melyik sportmelltartó lenne a legkényelmesebb számomra azokon a napokon, amikor enyhébb mozgást végzek. Javaslom, hogy fedezd fel a kínálatot, vedd le a méretedet, és válaszd azt, amelyikben kényelmesen és magabiztosan érzed magad mind a jógamatracon, mind tesiórán, vagy bárhol máshol, ahol viselni tervezed!

A melltartókról

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    Issey Kyson

    Változó testek, változó melltartók

Eredeti közzététel: 2024. április 8.

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