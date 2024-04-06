A jógázáshoz választott melltartóm

Tiniként néha észre sem vesszük, hogy mennyi stressznek vagyunk kitéve.



Fontos, hogy találjunk módot a kikapcsolódásra. Ez igaz az elménkre és testünkre is (főleg mivel az izmaink fejlődnek)!

Egy nagy edzés után szeretem lekapcsolni a lámpákat, bekapcsolni egy kis zenét, és elmerülni a jóga vagy nyújtás világában.



Amikor a jógamatracra lépek, egy puha sportmelltartóra van szükségem, amely lehetővé teszi számomra a szabad mozgást. Az Indy melltartót viselem, mert jól megtart, de nem korlátoz.



Szörnyen idegesítő érzés, amikor a melleid nincsenek rendesen megtartva jóga vagy nyújtás közben. Az Indy melltartó rugalmas pántja viszont kényelmes és stabil érzetet kelt minden jógapózban.