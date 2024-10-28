Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2024. október 28.
Olvasási idő: 2 perc

Issey Kyson

Változó testek, változó melltartók

Változó test, változó melltartó

Amikor a testem elkezdett változni, nagyon megingott az önbizalmam. Hálás vagyok, hogy a családom támogatott, és olyan sportmelltartókat találtam, amelyek segítettek újra kényelmesen és magabiztosan érezni magam sportolás közben.

Attól függően, hogy mit csinálok, más sportmelltartót hordok. Ha nagyon odateszem magam a pályán, akkor a Swoosh Pro melltartót választom a stabilitása miatt.

Vásárold meg a Swoosh Prót

Ha viszont valami lazábbat csinálok, mint például a jóga vagy a nyújtás, akkor egy szuperpuha melltartót veszek fel, amely minden pózban megfelelő tartást biztosít (számomra ez az Indy).

Vásárolj az Indy kollekcióból

A pihenőnapjaimon csak az Alate jöhet szóba. Annyira puha! Ráadásul széles pántjai vannak, amelyek sosem vágnak be, úgyhogy olyan érzés, mintha nem is lenne rajtam sportmelltartó.

Vásárolj az Alate kollekcióból

A melltartókról

  • A melltartókról, Változó test, változó melltartó, slide 1 of 3

    Alate

    A kényelmes lánymelltartóm
  • A melltartókról, Változó test, változó melltartó, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    A kedvenc sprintmelltartóm
  • A melltartókról, Változó test, változó melltartó, slide 3 of 3

    Indy

    A jógamelltartóm

Mindannyian különbözőek vagyunk, ezért ne érezd úgy, hogy ugyanazt a melltartót kell viselned, mint a barátaid. Szánj időt a felfedezésre, vedd le a méreteidet, és találd meg azt, amelyik a legjobban illik hozzád.

Melltartókereső nőknekMelltartókereső lányoknak

Ugyanígy van ez a menstruációs termékekkel is! Kelyhek, betétek, tamponok – mindannyiunknak meg kell találni, mi válik be a legjobban. A Nike Pro Leak Protection leggings pedig plusz biztonságot nyújt tesiórán, mivel ultravékony rétege megakadályozza a szivárgást.

Vásárold meg a Pro Leak Protectiont

Ne feledd, hogy nem vagy egyedül ezekben a változásokban! Támogassuk egymást!

Issey x

Eredeti közzététel: 2024. április 30.