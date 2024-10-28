Változó test, változó melltartó

Amikor a testem elkezdett változni, nagyon megingott az önbizalmam. Hálás vagyok, hogy a családom támogatott, és olyan sportmelltartókat találtam, amelyek segítettek újra kényelmesen és magabiztosan érezni magam sportolás közben.



Attól függően, hogy mit csinálok, más sportmelltartót hordok. Ha nagyon odateszem magam a pályán, akkor a Swoosh Pro melltartót választom a stabilitása miatt.