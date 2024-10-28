Változó test, változó melltartó

Issey Kyson
Változó testek, változó melltartók
Amikor a testem elkezdett változni, nagyon megingott az önbizalmam. Hálás vagyok, hogy a családom támogatott, és olyan sportmelltartókat találtam, amelyek segítettek újra kényelmesen és magabiztosan érezni magam sportolás közben.
Attól függően, hogy mit csinálok, más sportmelltartót hordok. Ha nagyon odateszem magam a pályán, akkor a Swoosh Pro melltartót választom a stabilitása miatt.
Ha viszont valami lazábbat csinálok, mint például a jóga vagy a nyújtás, akkor egy szuperpuha melltartót veszek fel, amely minden pózban megfelelő tartást biztosít (számomra ez az Indy).
A pihenőnapjaimon csak az Alate jöhet szóba. Annyira puha! Ráadásul széles pántjai vannak, amelyek sosem vágnak be, úgyhogy olyan érzés, mintha nem is lenne rajtam sportmelltartó.
Mindannyian különbözőek vagyunk, ezért ne érezd úgy, hogy ugyanazt a melltartót kell viselned, mint a barátaid. Szánj időt a felfedezésre, vedd le a méreteidet, és találd meg azt, amelyik a legjobban illik hozzád.
Ugyanígy van ez a menstruációs termékekkel is! Kelyhek, betétek, tamponok – mindannyiunknak meg kell találni, mi válik be a legjobban. A Nike Pro Leak Protection leggings pedig plusz biztonságot nyújt tesiórán, mivel ultravékony rétege megakadályozza a szivárgást.
Ne feledd, hogy nem vagy egyedül ezekben a változásokban! Támogassuk egymást!
Issey x