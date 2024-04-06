Minden új termék

Vásárlás

Utolsó frissítés: 2024. április 6.
Olvasási idő: 2 perc

A kedvenc sprintmelltartóm

Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez

Amikor sprintelek, magamon és a pályán kívül ki kell zárnom mindent. Amikor elkezdődik a verseny, arra koncentrálok, hogy minél gyorsabban elérjem a célvonalat.

Nem tudom elérni ezt a mentalitást, ha a felszerelésem bevág vagy túl szoros. Kényelmesnek kell lennie, és támogatnia kell.

A Swoosh Pro stabilan illeszkedik anélkül, hogy akadályozná a légzésemet, így teljes szabadsággal futhatok.

Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez
Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez

Én személy szerint az intenzív fizikai tevékenységekhez jobban szeretem a nagyobb tartást adó sportmelltartókat, mint amilyen a Swoosh Pro. De ez nem jelenti azt, hogy neked is ugyanez a sportmelltartó fog beválni.

Vásárold meg a Swoosh Prót

Mindannyiunknak mások az igényei és szükségletei, ezért fontos, hogy megtaláld a számodra megfelelő sportmelltartót, és levedd a méreteidet, hogy mindig kényelmesen érezd magad.

A melltartókról

  • A melltartókról, Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez, slide 1 of 3

    Alate

    A kényelmes lánymelltartóm
  • A melltartókról, Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez, slide 2 of 3

    Indy

    A jógamelltartóm
  • A melltartókról, Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Változó testek, változó melltartók

Eredeti közzététel: 2024. április 8.

Kapcsolódó történetek

  • Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

    Sportolók*

    Carlos Alcaraz

  • Nike-sportoló: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama

  • A Nike sportolója: India Sardjoe

    Athletes*

    India Sardjoe