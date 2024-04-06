Swoosh Pro: A kedvenc melltartóm sprinteléshez

Amikor sprintelek, magamon és a pályán kívül ki kell zárnom mindent. Amikor elkezdődik a verseny, arra koncentrálok, hogy minél gyorsabban elérjem a célvonalat.



Nem tudom elérni ezt a mentalitást, ha a felszerelésem bevág vagy túl szoros. Kényelmesnek kell lennie, és támogatnia kell.