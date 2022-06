Στόχοι βιωσιμότητας 2025

Για να ξαναγράψουμε το μέλλον του πλανήτη μας, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τα πρότυπα του κλάδου, καθώς και τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας. Γνωρίζουμε καλά ότι, όσο πιο γρήγορα επιτύχουμε μαζί περισσότερους στόχους για το περιβάλλον τόσο σημαντικότερα θα είναι τα οφέλη για τις επόμενες γενιές. Δημιουργούμε επίσης τρόπους ώστε να λάβουν μέρος όλοι οι αθλητές*. Αναζήτησε το σχήμα του ήλιου όταν αγοράζεις προϊόντα NIKE. Συντονίσου στο Talking Trash για συζητήσεις και ιδέες από την κοινότητα της NIKE. Μάθε για την υπευθυνότητα των επωνυμιών σύμφωνα με τις σημαντικότερες συμφωνίες βιωσιμότητας, όπως οι G7 Fashion Pact, Transform to Net Zero και UNFCCC Fashion Industry Charter for Climate Action. Έχε τον νου σου για πόρους που απευθύνονται σε μέλη, όπως τα βίντεο επιδιόρθωσης και φροντίδας που θα είναι διαθέσιμα αυτό το καλοκαίρι, αλλά και προγράμματα που εφαρμόζονται σε τοπικά καταστήματα.