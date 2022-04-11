Πώς τα δεδομένα τροφοδοτούν τη σχεδίαση των παπουτσιών Nike

Ανάλυσέ το: Πώς βοηθούν τα δεδομένα στη σχεδίαση
Καινοτομία
Η πρωτοποριακή ανάλυση δεδομένων βελτιώνει τα ανακυκλωμένα υλικά των κλασικών παπουτσιών, διατηρώντας τις αλλαγές ουσιαστικά αόρατες.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Move to Zero, του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
Αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά μέσα από τη σχεδίαση προϊόντων, άρχισε από τα υλικά.
Το αποτύπωμα άνθρακα της Nike προέρχεται από τα υλικά σε ποσοστό περίπου 70%. Επομένως, ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές μας.
"Ξέραμε ότι είχαμε την ευθύνη να αλλάξουμε τα υλικά μας", λέει η Isabel Torres, Footwear Materials Developer, αναφερόμενη στη σειρά προϊόντων Air Max της Nike. "Είναι σαν να κλείνεις τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου. Είναι απλώς λογικό".
Όμως, ακόμα και οι αλλαγές που βασίζονται στην κοινή λογική μπορεί να είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτό ακριβώς βοηθούν τα δεδομένα.
"Ένας ρόλος των δεδομένων είναι να βοηθούν τους σχεδιαστές να δίνουν πνοή στο όραμά τους", αναφέρει η Nina Watkins, μέλος της ομάδας αναλυτών δεδομένων που προσφέρουν στους σχεδιαστές τα απαραίτητα εργαλεία για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα υλικά. Πώς τα καταφέρνουν, λοιπόν;
Οι εξελίξεις στη βιώσιμη σχεδίαση είναι εφικτές χάρη στους αναλυτές δεδομένων, όπως η Nina Watkins στην παραπάνω φωτογραφία.
Ζυγίζοντας τις επιλογές
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς γίνεται η μέτρηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου; Η Nina έπρεπε να σκεφτεί τον τρόπο.
"Ουσιαστικά, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με βασικές αρχές της άλγεβρας", λέει η Nina. "Όμως, για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται αρκετή ομαδική δουλειά". Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να προσδιοριστεί το ανακυκλωμένο περιεχόμενο του κάθε στοιχείου από κάθε προμηθευτή. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο.
"Ήταν μια νέα διαδικασία, επομένως βρίσκαμε λύσεις στην πορεία", συμπληρώνει. "Στην αρχή, ζύγιζα με τα χέρια μου κάθε στοιχείο του παπουτσιού ένα προς ένα με ζυγαριά κουζίνας".
Για να προσδιορίσει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ενός παπουτσιού, η Nina χρησιμοποίησε μια ζυγαριά κουζίνας για να ζυγίσει το κάθε στοιχείο.
Πώς μετράμε το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ενός παπουτσιού:
- Παίρνουμε το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου του κάθε στοιχείου.
- Πολλαπλασιάζουμε με το βάρος του στοιχείου, για να υπολογίσουμε το βάρος του ανακυκλωμένου περιεχομένου του στοιχείου.
- Προσθέτουμε τις τιμές βάρους του ανακυκλωμένου περιεχομένου (για δεκάδες τμήματα του παπουτσιού).
- Διαιρούμε το συνολικό βάρος του ανακυκλωμένου περιεχομένου με το συνολικό βάρος του τελικού προϊόντος.
- Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ποσοστό του ανακυκλωμένου περιεχομένου ως προς το βάρος ενός ζευγαριού παπουτσιών. Αυτό ήταν.
"Τώρα, χάρη στην εκπληκτική βοήθεια των εργοστασιακών μας συνεργατών, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχική μεθοδολογία σε μεγάλη κλίμακα", αναφέρει η Nina. "Όχι μόνο κατασκευάζουν τα παπούτσια μας, αλλά ζυγίζουν επιμελώς το κάθε στοιχείο πριν από κάθε γύρο δειγμάτων".
Αυτή η ροή δεδομένων μεγαλύτερης κλίμακας παρέχει στους σχεδιαστές της Nike πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους, είτε αναπτύσσουν νέα μοντέλα είτε επανασχεδιάζουν κλασικά παπούτσια.
Η Grace (αριστερά) και η Isabel χρησιμοποιούν δεδομένα για να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες σχεδιαστικές αποφάσεις.
Χρήση των δεδομένων στην πράξη
Ένα πρακτικό παράδειγμα της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι η διακριτική μεταμόρφωση των παπουτσιών Nike Air Max 90, 95 και 97 για γυναίκες.
"Αυτά τα παπούτσια είναι εμβληματικά", αναφέρει η Grace Lee, Senior Materials Designer. "Όμως, η Nike δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία και αναζητά συνεχώς τρόπους να βελτιώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να εξελίξουμε αυτά τα παπούτσια, ώστε να περιέχουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά".
Στόχος τους ήταν να ανανεώσουν τα βασικά παπούτσια της σειράς Air Max, που είναι μία από τις δημοφιλέστερες της Nike.
Η Grace Lee, Senior Materials Designer, συγκρίνει παλέτες υλικών.
Ονόμασαν αυτό το πρότζεκτ Better Essentials. "Better" (καλύτερα), επειδή το ζητούμενο ήταν να περιέχουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά σε σχέση τις αρχικές εκδοχές τους. "Essentials" (βασικά), επειδή η βιώσιμη εκδοχή δεν μπορούσε να μην περιλαμβάνει τα στοιχεία που έκαναν τα αρχικά παπούτσια τόσο γνωστά.
"Ασχοληθήκαμε πολύ με τις λεπτομέρειες, όπως την αίσθηση, τη μυρωδιά, την υφή και όχι μόνο", αναφέρει η Negin Mani, Product Line Manager. "Έτσι, οι λάτρεις της Nike μπορούν να αποκτήσουν το ίδιο προϊόν, το οποίο απλώς τυχαίνει να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών".
Παραδείγματα του τελικού προϊόντος του πρότζεκτ Better Essentials: παπούτσια Nike Air Max 95 με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο περιεχόμενο ως προς το βάρος.
Η ώρα της σχεδίασης
Τελικά, έχοντας στη διάθεσή της τα απαραίτητα δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία, η ομάδα ήταν σε θέση να κάνει πρωτοποριακές επιλογές υλικών. Έτσι, ανανέωσε τα πάντα, από τα κορδόνια μέχρι την επένδυση και την ενδιάμεση σόλα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά ανακυκλωμένα υλικά με μικρότερο αντίκτυπο.
Κάπως έτσι κατάφερε να δημιουργήσει παπούτσια με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο περιεχόμενο ως προς το βάρος.
Στόχος αυτής της μεταμόρφωσης δεν είναι να κάνει αίσθηση. Αντιθέτως, ένας πραγματικός λάτρης των παπουτσιών Air Max δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την αλλαγή στα υλικά.
Πέτυχε αυτόν τον στόχο η ομάδα;
"Είμαι ειδικός στα υλικά και δεν αντιλαμβάνομαι τη διαφορά ανάμεσα στα αρχικά και τα βιώσιμα υλικά", αναφέρει η Grace.
Άρα, αποστολή εξετελέσθη.
Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκέψου τη διεύθυνση Nike.com/Sustainability για να ακολουθήσεις κάθε βήμα του ταξιδιού μας και να ανακαλύψεις νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε την αποστολή του Move to Zero μαζί, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές άνθρακα και τα απόβλητα.
Φωτογραφίες: Ariel Fisher
Κείμενο: Sallie Stacker
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Move to Zero, του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
Αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά μέσα από τη σχεδίαση προϊόντων, άρχισε από τα υλικά.
Το αποτύπωμα άνθρακα της Nike προέρχεται από τα υλικά σε ποσοστό περίπου 70%. Επομένως, ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές μας.
"Ξέραμε ότι είχαμε την ευθύνη να αλλάξουμε τα υλικά μας", λέει η Isabel Torres, Footwear Materials Developer, αναφερόμενη στη σειρά προϊόντων Air Max της Nike. "Είναι σαν να κλείνεις τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου. Είναι απλώς λογικό".
Όμως, ακόμα και οι αλλαγές που βασίζονται στην κοινή λογική μπορεί να είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτό ακριβώς βοηθούν τα δεδομένα.
"Ένας ρόλος των δεδομένων είναι να βοηθούν τους σχεδιαστές να δίνουν πνοή στο όραμά τους", αναφέρει η Nina Watkins, μέλος της ομάδας αναλυτών δεδομένων που προσφέρουν στους σχεδιαστές τα απαραίτητα εργαλεία για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα υλικά. Πώς τα καταφέρνουν, λοιπόν;
Οι εξελίξεις στη βιώσιμη σχεδίαση είναι εφικτές χάρη στους αναλυτές δεδομένων, όπως η Nina Watkins στην παραπάνω φωτογραφία. Για
να προσδιορίσει το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ενός παπουτσιού, η Nina χρησιμοποίησε μια ζυγαριά κουζίνας για να ζυγίσει το κάθε στοιχείο.
Ζυγίζοντας τις επιλογές
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς γίνεται η μέτρηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου; Η Nina έπρεπε να σκεφτεί τον τρόπο.
"Ουσιαστικά, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με βασικές αρχές της άλγεβρας", λέει η Nina. "Όμως, για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται αρκετή ομαδική δουλειά". Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να προσδιοριστεί το ανακυκλωμένο περιεχόμενο του κάθε στοιχείου από κάθε προμηθευτή. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο.
"Ήταν μια νέα διαδικασία, επομένως βρίσκαμε λύσεις στην πορεία", συμπληρώνει. "Στην αρχή, ζύγιζα με τα χέρια μου κάθε στοιχείο του παπουτσιού ένα προς ένα με ζυγαριά κουζίνας".
Η Grace (αριστερά), η Negin (κέντρο) και η Isabel χρησιμοποιούν δεδομένα για να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες σχεδιαστικές αποφάσεις και να επιλέγουν όσο το δυνατόν
περισσότερα βιώσιμα υλικά.
Πώς μετράμε το ανακυκλωμένο περιεχόμενο ενός παπουτσιού:
- Παίρνουμε το ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου του κάθε στοιχείου.
- Πολλαπλασιάζουμε με το βάρος του στοιχείου, για να υπολογίσουμε το βάρος του ανακυκλωμένου περιεχομένου του στοιχείου.
- Προσθέτουμε τις τιμές βάρους του ανακυκλωμένου περιεχομένου (για δεκάδες τμήματα του παπουτσιού).
- Διαιρούμε το συνολικό βάρος του ανακυκλωμένου περιεχομένου με το συνολικό βάρος του τελικού προϊόντος.
- Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ποσοστό του ανακυκλωμένου περιεχομένου ως προς το βάρος ενός ζευγαριού παπουτσιών. Αυτό ήταν.
"Τώρα, χάρη στην εκπληκτική βοήθεια των εργοστασιακών μας συνεργατών, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχική μεθοδολογία σε μεγάλη κλίμακα", αναφέρει η Nina. "Όχι μόνο κατασκευάζουν τα παπούτσια μας, αλλά ζυγίζουν επιμελώς το κάθε στοιχείο πριν από κάθε γύρο δειγμάτων".
Αυτή η ροή δεδομένων μεγαλύτερης κλίμακας παρέχει στους σχεδιαστές της Nike πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους, είτε αναπτύσσουν νέα μοντέλα είτε επανασχεδιάζουν κλασικά παπούτσια.
Χρήση των δεδομένων στην πράξη
Ένα πρακτικό παράδειγμα της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι η διακριτική μεταμόρφωση των παπουτσιών Nike Air Max 90, 95 και 97 για γυναίκες.
"Αυτά τα παπούτσια είναι εμβληματικά", αναφέρει η Grace Lee, Senior Materials Designer. "Όμως, η Nike δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία και αναζητά συνεχώς τρόπους να βελτιώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να εξελίξουμε αυτά τα παπούτσια, ώστε να περιέχουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά".
Στόχος τους ήταν να ανανεώσουν τα βασικά παπούτσια της σειράς Air Max, που είναι μία από τις δημοφιλέστερες της Nike.
"Ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να εξελίξουμε αυτά τα παπούτσια, ώστε να περιέχουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά", αναφέρει η εικονιζόμενη Grace Lee, Senior Materials Designer.
Ονόμασαν αυτό το πρότζεκτ Better Essentials. "Better" (καλύτερα), επειδή το ζητούμενο ήταν να περιέχουν περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά σε σχέση τις αρχικές εκδοχές τους. "Essentials" (βασικά), επειδή η βιώσιμη εκδοχή δεν μπορούσε να μην περιλαμβάνει τα στοιχεία που έκαναν τα αρχικά παπούτσια τόσο γνωστά.
"Ασχοληθήκαμε πολύ με τις λεπτομέρειες, όπως την αίσθηση, τη μυρωδιά, την υφή και όχι μόνο", αναφέρει η Negin Mani, Product Line Manager. "Έτσι, οι λάτρεις της Nike μπορούν να αποκτήσουν το ίδιο προϊόν, το οποίο απλώς τυχαίνει να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο χάρη στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών".
Η Isabel Torres, Footwear Materials Developer, (αριστερά) επί το έργον. Παραδείγματα του τελικού
προϊόντος του πρότζεκτ Better Essentials (δεξιά).
Η ώρα της σχεδίασης
Τελικά, έχοντας στη διάθεσή της τα απαραίτητα δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία, η ομάδα ήταν σε θέση να κάνει πρωτοποριακές επιλογές υλικών. Έτσι, ανανέωσε τα πάντα, από τα κορδόνια μέχρι την επένδυση και την ενδιάμεση σόλα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά ανακυκλωμένα υλικά με μικρότερο αντίκτυπο.
Κάπως έτσι κατάφερε να δημιουργήσει παπούτσια με τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένο περιεχόμενο ως προς το βάρος.
Στόχος αυτής της μεταμόρφωσης δεν είναι να κάνει αίσθηση. Αντιθέτως, ένας πραγματικός λάτρης των παπουτσιών Air Max δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την αλλαγή στα υλικά.
Πέτυχε αυτόν τον στόχο η ομάδα;
"Είμαι ειδικός στα υλικά και δεν αντιλαμβάνομαι τη διαφορά ανάμεσα στα αρχικά και τα βιώσιμα υλικά", αναφέρει η Grace.
Άρα, αποστολή εξετελέσθη.
Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκέψου τη διεύθυνση Nike.com/Sustainability για να ακολουθήσεις κάθε βήμα του ταξιδιού μας και να ανακαλύψεις νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε την αποστολή του Move to Zero μαζί, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές άνθρακα και τα απόβλητα.
Φωτογραφίες: Ariel Fisher
Κείμενο: Sallie Stacker