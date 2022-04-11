Πώς τα δεδομένα τροφοδοτούν τη σχεδίαση των παπουτσιών Nike

Αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά μέσα από τη σχεδίαση προϊόντων, άρχισε από τα υλικά.



Το αποτύπωμα άνθρακα της Nike προέρχεται από τα υλικά σε ποσοστό περίπου 70%. Επομένως, ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές μας.



"Ξέραμε ότι είχαμε την ευθύνη να αλλάξουμε τα υλικά μας", λέει η Isabel Torres, Footwear Materials Developer, αναφερόμενη στη σειρά προϊόντων Air Max της Nike. "Είναι σαν να κλείνεις τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου. Είναι απλώς λογικό".



Όμως, ακόμα και οι αλλαγές που βασίζονται στην κοινή λογική μπορεί να είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους χωρίς τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτό ακριβώς βοηθούν τα δεδομένα.



"Ένας ρόλος των δεδομένων είναι να βοηθούν τους σχεδιαστές να δίνουν πνοή στο όραμά τους", αναφέρει η Nina Watkins, μέλος της ομάδας αναλυτών δεδομένων που προσφέρουν στους σχεδιαστές τα απαραίτητα εργαλεία για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τα υλικά. Πώς τα καταφέρνουν, λοιπόν;