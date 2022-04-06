Φτιάχνοντας τα Nike Air με εσωτερική ανακύκλωση

Από τι κατασκευάζεται η αντικραδασμική προστασία Air; Υπάρχουν δύο κύρια στοιχεία. Το πρώτο είναι η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU), ένας τύπος πλαστικού που προτιμάται για την αντοχή και τη δυνατότητα ανακύκλωσής του.



"Αν και οι δυνατότητες ανακύκλωσης του TPU δεν είναι απεριόριστες, μπορούμε να το ανακυκλώνουμε πολλές φορές στη διαδικασία μας", εξηγεί η Makely Lyon, διευθύντρια του προγράμματος βιωσιμότητας. Μέσα από δεκαετίες εξάσκησης, έχουμε βελτιστοποιήσει τη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μεγάλου μέρος των στοιχείων που διαφορετικά θα θεωρούνταν άχρηστα υπολείμματα.



Αυτό το TPU γίνεται το κέλυφος της μονάδας Air, που στη συνέχεια γεμίζεται με το δεύτερο κύριο συστατικό: το αέριο. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ήξερες ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ένα μείγμα αερίων; Και το Nike Air περιέχει αέριο. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούσαμε ένα αέριο που ονομάζεται εξαφθοριούχο θείο (SF6), το οποίο δεν ήταν πολύ καλό για τον πλανήτη.