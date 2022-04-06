Φτιάχνοντας τα Nike Air με εσωτερική ανακύκλωση

Πλήρης κύκλος: Πώς τα είδη Air παίρνουν νέα πνοή με την εσωτερική ανακύκλωση
Καινοτομία
Μπες στα παρασκήνια και δες πώς οι μονάδες Nike Air ανακατασκευάζονται ξανά και ξανά.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Move to Zero, του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
Η αντικραδασμική προστασία Nike Air έχει πλούσια κληρονομιά στους τομείς του στιλ και της άνεσης, αλλά ίσως να μην γνωρίζεις ότι η μακρά ιστορία της περιλαμβάνει επίσης δεκαετίες καινοτομίας με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Από τότε που δημιούργησε αυτήν την καινοτομία, η Nike συνεχώς εξελίσσει την τεχνολογία πεπιεσμένου αέρα επιδιώκοντας να πετύχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
"Από την αρχή, έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές αόρατες καινοτομίες στην πιο ορατή τεχνολογία μας", λέει ο Mitesh Patel, διευθυντής λειτουργιών παραγωγής στις εγκαταστάσεις Air Manufacturing Innovation (AirMI). "Επιδίωξή μας είναι να παραμείνουν κάποια πράγματα σταθερά, όπως η εμφάνιση και ο βηματισμός, βελτιώνοντας διαρκώς τον τρόπο κατασκευής".
Πώς το πετυχαίνουμε αυτό;
"Η κατασκευή της τεχνολογίας Air μοιάζει με την παρασκευή γλυκών" λέει ο Mitesh. "Χρειάζεσαι διαφορετική συνταγή για τα διαφορετικά γλυκά που φτιάχνεις. Και ως γνωστόν, η Nike έχει πολλά διαφορετικά προϊόντα Air. Γι' αυτό, κάθε φορά που βγαίνει ένα νέο σχέδιο, πρέπει να δημιουργήσουμε τα μηχανήματα και τις διαδικασίες για να το υλοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά αλλά με διαφορετικές μεθόδους".
Ακολούθησέ μας για να μάθεις πώς να ψήνεις αυτό το μοναδικό γλυκό. Μπορείς να βρεις πώς προσθέτουμε την υπεύθυνη παραγωγή στο μείγμα;
Τα υπολείμματα από τη διαδικασία παραγωγής ανακυκλώνονται για τη δημιουργία νέων μονάδων Air. Εδώ, μπορείς να πάρεις μια γεύση
από την κατοχυρωμένη διαδικασία που εφαρμόζουμε στην πράξη στις εγκαταστάσεις AirMI στο Μπίβερτον του Όρεγκον τον Ιανουάριο του 2022.
Συγκέντρωσε τα υλικά σου
Από τι κατασκευάζεται η αντικραδασμική προστασία Air; Υπάρχουν δύο κύρια στοιχεία. Το πρώτο είναι η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU), ένας τύπος πλαστικού που προτιμάται για την αντοχή και τη δυνατότητα ανακύκλωσής του.
"Αν και οι δυνατότητες ανακύκλωσης του TPU δεν είναι απεριόριστες, μπορούμε να το ανακυκλώνουμε πολλές φορές στη διαδικασία μας", εξηγεί η Makely Lyon, διευθύντρια του προγράμματος βιωσιμότητας. Μέσα από δεκαετίες εξάσκησης, έχουμε βελτιστοποιήσει τη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μεγάλου μέρος των στοιχείων που διαφορετικά θα θεωρούνταν άχρηστα υπολείμματα.
Αυτό το TPU γίνεται το κέλυφος της μονάδας Air, που στη συνέχεια γεμίζεται με το δεύτερο κύριο συστατικό: το αέριο. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ήξερες ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ένα μείγμα αερίων; Και το Nike Air περιέχει αέριο. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούσαμε ένα αέριο που ονομάζεται εξαφθοριούχο θείο (SF6), το οποίο δεν ήταν πολύ καλό για τον πλανήτη.
"Τη δεκαετία του 1990, η ομάδα μας αναγνώρισε την ανάγκη εξάλειψης της χρήσης του SF6, ενός αερίου με πολύ υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη", λέει η Makely. "Χρειάστηκαν χρόνια καινοτομίας. Όμως, από το 2006, σταματήσαμε τη χρήση του SF6, το οποίο αντικαταστήσαμε με 100% άζωτο".
Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως περίπου το 78% της ατμόσφαιρας της Γης αποτελείται από αέριο άζωτο, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό του οξυγόνου, το οποίο αποτελεί περίπου το 21%. Συνεπώς, στην περίπτωση διαφυγής αζώτου κατά τη διαδικασία παραγωγής, ο αντίκτυπος θα είναι μικρότερος σε σχέση με το αέριο που χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα.
Πήρες το αέριο και το ειδικό πλαστικό σου; Ωραία. Τώρα…
Ας φτιάξουμε μονάδες Air!
Βήμα 1: Τοποθετείς μαζί δύο φύλλα TPU και στη συνέχεια τα θερμαίνεις στην ιδανική θερμοκρασία. Όλη αυτή η θερμότητα μετατρέπει το άκαμπτο TPU σε εύκαμπτο, ώστε να μπορείς να του δώσεις το σωστό σχήμα και να το σφραγίσεις, αεροστεγώς, φυσικά.
Βήμα 2: Βγάλε τις μονάδες Air από το καλούπι μόλις σταθεροποιηθούν και στη συνέχεια αφαίρεσε τυχόν επιπλέον ποσότητα TPU για να προσαρμόσεις το σχήμα. Μην ξεχάσεις να κρατήσεις τα υπολείμματα! Θα τα χρειαστείς στο τελευταίο βήμα.
Βήμα 3: Ενσωμάτωσε το όχι και τόσο μαγικό υλικό, το άζωτο. Αυτό γεμίζει τα υπέροχα κελύφη TPU δίνοντάς τους την αναπήδηση που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε.
Βήμα 4: Πάρε όλα τα καθαρά τελειώματα και τα υπολείμματα (που αποτελούν περισσότερο από το 90%), άλεσέ τα και λιώσε τα μαζί για να δημιουργήσεις νέα φύλλα TPU. Ξεκίνα και πάλι τη διαδικασία. Αυτός είναι ο κύκλος της τεχνολογίας Air.
Αυτό ήταν! Έχουμε μονάδες Air που είναι έτοιμες να προσφέρουν αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα και να προσθέσουν μια δόση ανακυκλωμένου υλικού στο παπούτσι σου.
Αντιλήφθηκες όλες αυτές τις μικροαλλαγές με γνώμονα τη βιωσιμότητα; Αντικαθιστώντας το SF6 με το άζωτο, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση όλων αυτών των υπολειμμάτων TPU συμβάλλει στο να μην καταλήγουν πάνω από 2.700 τόνοι υπολειμμάτων κατασκευής στις χωματερές ετησίως.
Τα μέλη της ομάδας AirMI, από τα αριστερά προς τα δεξιά: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel και Jordan Binkerd.
Σύμφωνα με τη Makely, όλο αυτό είναι κομμάτι της "μακράς ιστορίας καινοτομίας με στόχο να μειωθεί ο αντίκτυπός μας στον πλανήτη" που χαρακτηρίζει την AirMI.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν ακριβώς την πορεία, όλο αυτό είναι μόνο η αρχή.
"Κάνουμε πράγματα που θεωρούνταν σχεδόν αδύνατα πριν από μία δεκαετία. Αυτό επιτυγχάνεται από τους ανθρώπους. Χωρίς αυτούς και τις ιδέες τους, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε την τεχνολογία Air".
Mitesh Patel
Διευθυντής λειτουργιών παραγωγής στις εγκαταστάσεις Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκέψου τη διεύθυνση Nike.com/Sustainability για να ακολουθήσεις κάθε βήμα του ταξιδιού μας και να ανακαλύψεις νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε την αποστολή του Move to Zero μαζί.
Φωτογραφίες: Ariel Fisher
Κείμενο: Sallie Stacker