Πώς το One Box της Nike μειώνει τα υλικά συσκευασίας στο μισό

Ειδική σχεδίαση: Πώς το One Box μειώνει τα υλικά συσκευασίας στο μισό
Καινοτομία
Μάθε πώς η ομάδα συσκευασίας της Nike καταργεί το διπλό κουτί για να συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων και πώς επαναπροσδιορίζει τον τρόπο χρήσης ενός κουτιού παπουτσιών.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Move to Zero, του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων, με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
"Η συσκευασία είναι κάτι που μερικές φορές σκεφτόμαστε εκ των υστέρων", αναφέρει ο Rich Hastings, η διάνοια πίσω από τα εξατομικευμένα σχέδια των κουτιών παπουτσιών της Nike για πάνω από 20 χρόνια. "Αυτό που, όμως, δεν συνειδητοποιούν οι άνθρωποι είναι ότι έχει τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον".
Μπορεί να έχεις παρατηρήσει αυτόν τον αντίκτυπο όταν τα παπούτσια που αγόρασες online φτάνουν μέσα σε ένα κουτί παπουτσιών που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο κουτί. "Ξέραμε ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το υπάρχον μοντέλο καλύτερο", αναφέρει.
Ο Rich και η ομάδα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώς αυτό στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του Space Hippie το 2020, μιας σειράς παπουτσιών κατασκευασμένων με τουλάχιστον 25% έως 50% ανακυκλωμένα υλικά ως προς το βάρος που χρειαζόταν ένα τολμηρό κουτί με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο για να ταιριάζει με τη φουτουριστική σχεδίαση των παπουτσιών.
Ο Rich Hastings βοήθησε στην υλοποίηση του One Box, έχοντας ήδη ασχοληθεί με το κουτί του Space Hippie (κέντρο), το οποίο αντικατέστησε το κουτί με ένα
άλλο που όλοι γνωρίζουμε.
"Το Space Hippie ήταν το εφαλτήριο", αναφέρει η Erica Swanson από το τμήμα βιώσιμων προϊόντων. "Θέλαμε να διαμορφώσουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα μας επέτρεπε να στέλνουμε ένα ζευγάρι παπούτσια στο δικό του κουτί και όχι σε ένα κουτί που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο κουτί".
Έτσι, όταν αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια online, γλυτώνεις ένα ολόκληρο κουτί από την παραγγελία σου, που σημαίνει ένα λιγότερο κουτί στον κάδο των σκουπιδιών σου. Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά, όπως και κάθε κορυφαία ιδέα του κλάδου, χρειάζεται πολλή δουλειά για να καρποφορήσει.
Δοκιμές και συμπεράσματα
"Επρόκειτο να είναι μια περιορισμένη κυκλοφορία. Έτσι, είπαμε να το τολμήσουμε και να δοκιμάσουμε κάτι που δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα είχε επιτυχία", λέει ο Rich αναφορικά με τη συλλογή sneaker που είχε το δικό της μακρόστενο κουτί παπουτσιών.
"Τα παπούτσια ήταν τόσο δημοφιλή που έπρεπε να αυξήσουμε την παραγωγή γρήγορα. Λάβαμε πολλά σχόλια ότι το κουτί δεν ήταν ανθεκτικό για να αντέχει στις καταπονήσεις της αποστολής. Έτσι, έπρεπε να το ανανεώσουμε με βάση αυτά τα στοιχεία".
Η Erica Swanson βοηθά τη Nike να φτάσει σε νέα διάσταση με το One Box. "Μάθαμε ότι το 86% των πελατών ανέφερε ότι
θα ήθελε να συνεργαστεί με επωνυμίες, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες", λέει η Erica. "Με το One Box καλύπτουμε αυτήν την ανάγκη".
Ο Rich και η ομάδα έκαναν μια σειρά από τεστ μηχανικής, όπως δοκιμές σύνθλιψης με χτυπήματα στο κουτί, για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει ακέραιο στην πόρτα σου. Αυτές οι δοκιμές βοήθησαν την ομάδα να κατασκευάσει ένα ακόμα πιο ανθεκτικό κουτί και να αποδείξει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να έχει επιτυχία σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.
Τι προέκυψε από τα μεγάλα όνειρα και τις δοκιμές; Το Nike One Box. Αυτό το σχέδιο μπορεί να χωρέσει σχεδόν οποιοδήποτε παπούτσι κατασκευάζει η Nike. Παρόλο που φαίνεται διαφορετικό από το κουτί από το οποίο ξεκίνησαν όλα, ο σκοπός είναι ο ίδιος: η μείωση των αποβλήτων.
Η αποστολή παπουτσιών με το δικό τους κουτί και η κατάργηση χρήσης του εξωτερικού κουτιού, καθώς και οποιασδήποτε άλλης επιπλέον συσκευασίας, συνεισφέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σε σύγκριση με την κλασική συσκευασία, το One Box προσφέρει 51% λιγότερα απόβλητα για μεμονωμένες παραγγελίες online, ανεξάρτητα από το παπούτσι που περιέχει.
Σε σύγκριση με την κλασική συσκευασία, το One
Box προσφέρει 51% λιγότερα απόβλητα
για μεμονωμένες παραγγελίες online
ανεξάρτητα από το παπούτσι που περιέχει.
Πώς κάνεις ένα κουτί πρωτοποριακό; Σύμφωνα με τον Chris Conklin, η ουσία βρίσκεται στην προσοχή που δίνεις στις λεπτομέρειες.
Λιτή προσέγγιση
"Η ομάδα μας συνεργάστηκε με πάθος για το πώς ο πελάτης θα αλληλεπιδράσει με το κουτί", αναφέρει ο Chris Conklin από το τμήμα σχεδίασης συσκευασίας.
Διάβασε παρακάτω το αποτέλεσμα όλης αυτής της λεπτομερούς δουλειάς:
- Διακριτικό εξωτερικό
Από μακριά, το One Box μπορεί να μοιάζει απογοητευτικό, αλλά αυτό είναι το θέμα. "Ήταν μια στρατηγική επιλογή για λόγους ασφάλειας", εξηγεί ο Chris αναφορικά με τη σχεδίαση χωρίς λογότυπο. "Δεν θέλαμε το κουτί να διαφημίζει ότι υπάρχουν μέσα καινούργια παπούτσια".
- Επιστροφές χωρίς κολλητικές ταινίες
Το καπάκι του κουτιού είναι ασφαλισμένο με μια αυτοκόλλητη λωρίδα για τη μείωση των απορριμμάτων από την κολλητική ταινία. Όμως, μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η ομάδα ήξερε ότι έπρεπε επίσης να δώσει μια λύση για τον τρόπο χειρισμού των επιστροφών από τους αγοραστές. Γι' αυτό, πρόσθεσε μια δεύτερη αυτοκόλλητη λωρίδα, ώστε να μπορείς να σφραγίσεις ξανά το κουτί και να επιστρέψεις τα παπούτσια.
- Σχέδια χωρίς μουτζούρες
"Δοκιμάσαμε διάφορα χρώματα για τα σχέδια μέσα στο κουτί", αναφέρει ο Chris. "Αλλά όταν παρατηρήσαμε ότι το μελάνι ξέβαφε στις λευκές ενδιάμεσες σόλες, το αλλάξαμε σε λευκό για να διατηρήσουμε το προϊόν τέλειο".
Η εφαρμογή του μελανιού έγινε, επίσης, με γνώμονα τη συνολική αποστολή για τη μείωση των αποβλήτων. "Σκεφτόμασταν τη χρήση του νερού κατά την εκτύπωση", λέει ο Chris. "Θέλαμε το σχέδιο να είναι αρκετά μίνιμαλ, ώστε το συνολικό αποτύπωμα να παραμείνει μικρό".
Αν λάβεις το One Box στην πόρτα σου, θα δεις αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτό το ιδιαίτερο κουτί. Μπορεί επίσης να δεις και μια-δυο γρατζουνιές. "Σκέψου ότι υπάρχουν για να σου θυμίσουν ότι βοήθησες στο να μην καταλήξει ένα επιπλέον κουτί στον κάδο απορριμμάτων", προτείνει η Erica.
Το μέλλον των κουτιών παπουτσιών
Αυτό σημαίνει ότι το One Box θα αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα κουτιά παπουτσιών; Όχι, όχι αμέσως. Εκατομμύρια προϊόντα αποστέλλονται αυτήν τη χρονιά και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί μέσω σχολαστικών δοκιμών και βελτίωσης. "Παρόλο που είναι σπουδαία ιδέα, είμαστε ακόμα σε πειραματική φάση", λέει η Erica. "Υπάρχει η ευκαιρία για το One Box να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά την εμφάνιση, τον τρόπο χρήσης και τον αριθμό των κουτιών που μπορούμε να εξοικονομήσουμε".
Όπως το Space Hippie αποτέλεσε την έμπνευση για αυτό το κουτί που αλλάζει τους κανόνες, έτσι και το One Box γεννά νέες ιδέες σχετικά με την αλλαγή άλλων πρακτικών συσκευασίας, όπως τη μείωση της ποσότητας χαρτιού που χρησιμοποιούμε για να γεμίζουμε το μπροστινό μέρος των παπουτσιών ή την κατάργηση των πλαστικών σακουλών που περιβάλλουν μεμονωμένα είδη ρουχισμού.
Ο Rich αναφέρει ότι αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, της συνολικής δηλαδή προσπάθειας της Nike να μειώσει τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων. Μια προσπάθεια που συνεχώς εξελίσσεται.
"Είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι σε αυτόν τον χώρο και μόλις ξεκινήσαμε".
Erica Swanson
Senior Director, Τμήμα βιώσιμων προϊόντων
"Είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι σε αυτόν τον χώρο
και μόλις ξεκινήσαμε".
Erica Swanson
Senior Director, Τμήμα βιώσιμων προϊόντων
Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκέψου τη διεύθυνση Nike.com/Sustainability για να ακολουθήσεις κάθε βήμα του ταξιδιού μας και να ανακαλύψεις νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε την αποστολή του Move to Zero μαζί, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές άνθρακα και τα απόβλητα.
Φωτογραφίες: Ariel Fisher
Κείμενο: Rebecca Coolidge