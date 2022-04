Πώς το One Box της Nike μειώνει τα υλικά συσκευασίας στο μισό

Αυτό σημαίνει ότι το One Box θα αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα κουτιά παπουτσιών; Όχι, όχι αμέσως. Εκατομμύρια προϊόντα αποστέλλονται αυτήν τη χρονιά και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί μέσω σχολαστικών δοκιμών και βελτίωσης. "Παρόλο που είναι σπουδαία ιδέα, είμαστε ακόμα σε πειραματική φάση", λέει η Erica. "Υπάρχει η ευκαιρία για το One Box να εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά την εμφάνιση, τον τρόπο χρήσης και τον αριθμό των κουτιών που μπορούμε να εξοικονομήσουμε".



Όπως το Space Hippie αποτέλεσε την έμπνευση για αυτό το κουτί που αλλάζει τους κανόνες, έτσι και το One Box γεννά νέες ιδέες σχετικά με την αλλαγή άλλων πρακτικών συσκευασίας, όπως τη μείωση της ποσότητας χαρτιού που χρησιμοποιούμε για να γεμίζουμε το μπροστινό μέρος των παπουτσιών ή την κατάργηση των πλαστικών σακουλών που περιβάλλουν μεμονωμένα είδη ρουχισμού.



Ο Rich αναφέρει ότι αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, της συνολικής δηλαδή προσπάθειας της Nike να μειώσει τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων. Μια προσπάθεια που συνεχώς εξελίσσεται.