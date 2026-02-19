Cosmic Unity: Behind the Design

Ο Bennett Shaw, Product Line Manager για το Cosmic Unity, είναι λάτρης του μπάσκετ, αλλά δεν γνώριζε πολλά για το Move to Zero της Nike. Ωστόσο, σχεδιάζοντας τη διαδικασία ανάπτυξης αυτού του παπουτσιού, διέκρινε κάτι κοινό ανάμεσα στο αγαπημένο του άθλημα και στην αποστολή της Nike: την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης χρόνο με τον χρόνο. "Θέλουμε να βελτιωνόμαστε όσο περνά ο καιρός", εξήγησε ο Bennett. "Έχουμε δεσμευτεί να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιούμε κατά 5%. Με το Cosmic Unity, καταφέραμε να φτάσουμε στο 25% σε σχέση με το βάρος". Για να πετύχουν το μαγικό ποσοστό του 25%, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν έναν μοναδικό συνδυασμό μερικώς ανακυκλωμένων στοιχείων και ειδικά κατασκευασμένων νέων υλικών. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουν την ενδιάμεση σόλα από αφρό Crater, συνδύασαν καουτσούκ Nike Grind σε ποσοστό 10% με νέο υλικό. Επίσης, το παπούτσι διαθέτει σύστημα νημάτων σε στρώσεις από 99% ανακυκλωμένο υλικό, επένδυση πάτου από ανακυκλωμένο πολυέστερ και ενίσχυση ανακυκλωμένης πολυουρεθάνης και σύμμεικτου υλικού από πολυέστερ. Επίσης, η ομάδα έδωσε μεγάλη προσοχή στην αισθητική του παπουτσιού, φροντίζοντας να φαίνεται γρήγορο, κομψό και φουτουριστικό.