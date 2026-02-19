Cosmic Unity: Behind the Design
Ανακάλυψε πώς ένα παπούτσι μπάσκετ που σχεδιάστηκε με τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένα υλικά ως προς το βάρος είναι το επόμενο βήμα στο όραμα της Nike για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα.
Behind The Design: Cosmic Unity
Σημασία δεν έχει η τελειότητα, αλλά η πρόοδος. Στο άθλημα του μπάσκετ, οτιδήποτε κάνει ένας παίκτης για να βελτιωθεί, έστω και αν είναι κάτι μικρό, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Cosmic Unity είναι το επόμενο βήμα στο όραμά μας για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα. Είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο υλικό σε σχέση με το βάρος του, που μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά οι σχεδιαστές μας έχουν δεσμευτεί να δημιουργούν βιώσιμα σχέδια που θα βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο. Διάβασε την ιστορία για να μάθεις πώς η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο Move to Zero, το ταξίδι της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων.
Trash Talk: η αφετηρία
Οι βάσεις για τη δημιουργία του Cosmic Unity τέθηκαν το 2008 με την κυκλοφορία του Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". Εκείνο το μοντέλο χαμηλού προφίλ ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να εξετάσει η Nike το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα παπούτσι από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς να θυσιάσει την αποδοτικότητα. Το Cosmic Unity τολμά να πάει αυτήν την ιδέα ένα βήμα παραπέρα. Η ομάδα έλαβε κάποιες συνειδητές αποφάσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν ψηφιακά μέσα αντί για χαρτί για να φτιάξουν τα σκίτσα τους, ενώ η ομάδα παραγωγής συμφώνησε να ζητήσει μικρότερο αριθμό δειγμάτων από το εργοστάσιο.
Η αξιοποίηση των απορριμμάτων
Ο Bennett Shaw, Product Line Manager για το Cosmic Unity, είναι λάτρης του μπάσκετ, αλλά δεν γνώριζε πολλά για το Move to Zero της Nike. Ωστόσο, σχεδιάζοντας τη διαδικασία ανάπτυξης αυτού του παπουτσιού, διέκρινε κάτι κοινό ανάμεσα στο αγαπημένο του άθλημα και στην αποστολή της Nike: την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης χρόνο με τον χρόνο. "Θέλουμε να βελτιωνόμαστε όσο περνά ο καιρός", εξήγησε ο Bennett. "Έχουμε δεσμευτεί να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιούμε κατά 5%. Με το Cosmic Unity, καταφέραμε να φτάσουμε στο 25% σε σχέση με το βάρος". Για να πετύχουν το μαγικό ποσοστό του 25%, οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν έναν μοναδικό συνδυασμό μερικώς ανακυκλωμένων στοιχείων και ειδικά κατασκευασμένων νέων υλικών. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουν την ενδιάμεση σόλα από αφρό Crater, συνδύασαν καουτσούκ Nike Grind σε ποσοστό 10% με νέο υλικό. Επίσης, το παπούτσι διαθέτει σύστημα νημάτων σε στρώσεις από 99% ανακυκλωμένο υλικό, επένδυση πάτου από ανακυκλωμένο πολυέστερ και ενίσχυση ανακυκλωμένης πολυουρεθάνης και σύμμεικτου υλικού από πολυέστερ. Επίσης, η ομάδα έδωσε μεγάλη προσοχή στην αισθητική του παπουτσιού, φροντίζοντας να φαίνεται γρήγορο, κομψό και φουτουριστικό.
Η ώρα της δοκιμής
Η A'ja Wilson, MVP του WNBA, ήταν μία από τους πρώτους επαγγελματίες παίκτες που φόρεσαν το Cosmic Unity και το δοκίμασαν στο γήπεδο. Το παπούτσι διαθέτει Zoom Air Strobel σε όλο το μήκος, το οποίο είναι φτιαγμένο εν μέρει από ανακυκλωμένο TPU και σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε κίνηση μπορείς να φανταστείς. Το Zoom Air Strobel είναι ένα στοιχείο το οποίο εκτιμούν πολύ οι παίκτες που κάνουν γρήγορες κινήσεις με τα πόδια όπως η A'ja, αλλά είναι σχεδιασμένο για όλους τους παίκτες. "Εξεπλάγην με το πόσο ελαφρύ ήταν και θεωρώ ότι είναι τέλειο για οποιονδήποτε παίκτη σε οποιαδήποτε θέση", είπε η A'ja. "Κατάλαβα ότι το Cosmic Unity μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα βήματα και τις κινήσεις μου, και αυτό είναι σημαντικό. Ένα παπούτσι πρέπει να μπορεί να σου δώσει ώθηση, όχι όμως σε υπερβολικό βαθμό, αλλά ακριβώς όση χρειάζεσαι για να νιώθεις πιο γρήγορος".