Η Billie έχει μιλήσει πολλές φορές για τους προβληματισμούς της σχετικά με το κλίμα και πώς αυτό επηρεάζει τη μουσική, τις συνεργασίες και τις περιοδείες της, όπου δεν επιτρέπει πλαστικά καλαμάκια σε συναυλιακούς χώρους και μάλιστα ζητάει από το κοινό να φέρει τα δικά του παγούρια με νερό. Είναι πάντα πρόθυμη να μάθει περισσότερα. Από την άλλη πλευρά, η Ayana έχει μακρόχρονη επιστημονική και πολιτική σταδιοδρομία, ενώ είναι επίσης συνιδρύτρια του Urban Ocean Lab, μιας ομάδας εξεύρεσης λύσεων για το μέλλον των παράκτιων πόλεων, συνιδρύτρια του The All We Can Save Project, για την υποστήριξη γυναικών που διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο σε δράσεις για το κλίμα και συνδημιουργός του How to Save a Planet, ενός podcast με θέμα τις λύσεις για το κλίμα.