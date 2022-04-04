Δώσε στα παλιά σου sneaker νέα πνοή χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά

Μίλησέ μας για τη δουλειά σου.

"Ο ρόλος μου είναι να εξασφαλίζω ότι κατανοώ πραγματικά τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να δημιουργώ ελκυστικά προϊόντα. Παράλληλα, δίνω λύσεις σε προβλήματα προωθώντας τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα υπό το πρίσμα των υλικών".



Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;

"Η αγάπη μου για τα sneaker συνδέεται άμεσα με χαρούμενες στιγμές που έχω ζήσει με την οικογένειά μου. Όταν μετακόμισα από την Ινδονησία στο Λος Άντζελες το 2005, δεν μιλούσα Αγγλικά και τα ξαδέρφια μου δεν μιλούσαν Ινδονησιακά. Όμως, με κάποιον τρόπο, καταφέραμε να δεθούμε μέσα από τα sneaker. Κατασκηνώναμε έξω από καταστήματα όταν επρόκειτο να κυκλοφορήσει κάποιο παπούτσι, και εγώ έκανα καινούργιους φίλους περιμένοντας στην ουρά. Η κοινότητα με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτη".



Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου χρησιμοποιείς στη δουλειά και στη ζωή σου;

"Ως Αιγόκερως, είμαι χαλαρή και εξωστρεφής. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις, να εξερευνώ νέα καταστήματα με κομμάτια που είναι vintage, μαγαζιά με μεταχειρισμένα είδη κ.λπ. Γι' αυτό, θέλω τα παπούτσια μου να είναι άνετα, αφού είμαι συνεχώς στο πόδι!"