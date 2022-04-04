Δώσε στα παλιά σου sneaker νέα πνοή χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά

Δώσε νέα πνοή στα παλιά sneaker με… πορτοκάλια, καρύδια και αλεύρι.
Καινοτομία
Ναι, καλά διάβασες! Οι σχεδιάστριες παπουτσιών της Nike μοιράζονται μαζί μας τρεις εύκολες, σπιτικές συνταγές με φυσικά υλικά, που θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των sneaker σου.
Με τη σειρά "Στην πράξη" θα μάθεις χειροπιαστές τεχνικές από πρωτοπόρους ειδικούς.
"Ως χορτοφάγος παίρνω άριστα. Ως vegan παίρνω λίαν καλώς", αναφέρει αστειευόμενη η ειδικός σχεδίασης παπουτσιών Aja Zarrehparvar, μιλώντας για τη συνταγή φυτικής βαφής για sneaker που πρόκειται να μοιραστεί μαζί μας στη συνέχεια.
Είτε επιλέγουμε τι θα φάμε για μεσημεριανό είτε πώς θα φροντίσουμε τα παπούτσια μας, όλοι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Μπορούν, όμως, οι ατομικές πράξεις να επιφέρουν αθροιστικά μια κοινωνική αλλαγή;
Η Aja το θεωρεί εφικτό. "Η κουλτούρα καθορίζει τι είναι, εντός εισαγωγικών, cool", αναφέρει. "Αν η κουλτούρα συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανανέωση των παπουτσιών μέσα από την προσαρμογή και τη συντήρησή τους, μπορούμε να κάνουμε τη βιωσιμότητα βασικό πυλώνα στον ορισμό του cool!"
Η παρουσιάστρια Aja Zarrehparvar (δεξιά) και η προσκεκλημένη Indah Nur.
Οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον για την ώρα, δεν θα σκεφτόμασταν να βουτήξουμε τα παπούτσια μας σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και παντζάρια, για να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Απεναντίας, για την Aja κάτι τέτοιο αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς της.
"Είμαι εδώ για να εμπνεύσω τους σχεδιαστές σε όλη την εταιρεία να εξερευνήσουν, να ονειρευτούν, να ανακαλύψουν και να διατηρήσουν τον ενθουσιασμό τους για τις νέες διαδικασίες και προσεγγίσεις", αναφέρει μιλώντας για τη δουλειά της στο Blue Ribbon Studio, τον χώρο δημιουργίας στις εγκαταστάσεις της Nike. "Μερικές φορές κάνουμε λάθη, αλλά τότε είναι που συμβαίνουν τα ευτυχή ατυχήματα και βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα!"
Τι θα έλεγες να λύσουμε μαζί μερικά πρακτικά προβλήματα των sneaker με πρωτοποριακές ιδέες (και λίγη προσπάθεια); Παρακάτω θα μάθεις τρόπους για να καθαρίζεις, να βάφεις και να κολλάς τα παπούτσια σου με μερικές οικολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούν στα σπίτια τους η Aja και η Indah Nur, επίσης σχεδιάστρια παπουτσιών. Ας ξεκινήσουμε!
Σημείωση: Για μερικές από αυτές τις μεθόδους θα δουλέψεις με καυτά υγρά, επομένως απαιτείται η επίβλεψη από ενήλικα, καθώς και η χρήση γυαλιών και γαντιών προστασίας.
1. Πώς να διατηρήσεις τα sneaker σου σε άψογη κατάσταση, χρησιμοποιώντας πράγματα που έχεις στο σπίτι σου
Είτε προσπαθείς να διατηρήσεις τα παπούτσια σου σαν καινούργια για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό είτε προτιμάς μια φθαρμένη εμφάνιση που με τον καιρό γίνεται ολοένα και καλύτερη, ένα πράγμα είναι σίγουρο: "Αν φροντίζεις σωστά τα πράγματά σου, θα διατηρηθούν για περισσότερο καιρό", λέει η Indah, η οποία ειδικεύεται στη σχεδίαση sneaker που αντέχουν στο… σκληρό παιχνίδι που παίζουν ενίοτε τα παιδιά. Αν έχεις πελαγώσει με όλες αυτές τις απόψεις και τις τεχνικές που κυκλοφορούν, άρχισε από τα βασικά και, κατά προτίμηση, στην άνεση του σπιτιού σου, με εργαλεία που μπορεί να έχεις ήδη στην κουζίνα και στο μπάνιο σου. Παρακολούθησε το παραπάνω βίντεο για αναλυτικές οδηγίες.
Ενδιαφέρουσα πληροφορία: Οι φυσαλίδες Nike Air,
όπως πολλά πλαστικά, μπορεί να θαμπώσουν
με τον καιρό λόγω οξείδωσης. Μην αγχώνεσαι, όμως!
Σου δίνουμε μια συμβουλή για να τις κάνεις να λάμπουν
σαν καινούργιες. Ρίξε μια ματιά!
Επιπλέον συμβουλή: Είναι καλό να αλλάζεις sneaker όχι μόνο για να ανανεώνεις το look σου, αλλά και για να διατηρείς τα παπούτσια σου σε καλύτερη κατάσταση για περισσότερο καιρό. Όπως μας είπαν οι μηχανικοί ποιότητας της Nike, έπειτα από μια μέρα χρήσης οι περισσότερες ενδιάμεσες σόλες από αφρό χρειάζονται 24 έως 48 ώρες για να αποσυμπιεστούν. Έτσι, όποτε μπορείς, δίνε στα παπούτσια σου το περιθώριο να "ξεκουραστούν" φορώντας εναλλάξ δύο ή περισσότερα διαφορετικά ζευγάρια.
2. Πώς να βάψεις τα παπούτσια σου με φυσικό τρόπο για να τα ανανεώσεις
Σου έχει τύχει ποτέ να ξεθάψεις από την ντουλάπα σου παπούτσια που είναι βρόμικα, ξεθωριασμένα ή, πολύ απλά, ξεπερασμένα για τα γούστα σου; Πριν τα δωρίσεις ή τα ανακυκλώσεις, σκέψου να τα ανανεώσεις με ένα διαφορετικό χρώμα! Ακόμα καλύτερα, δοκίμασε να τα βάψεις με μια φυσική συνταγή όπως η παραπάνω. "Όταν βάφεις παπούτσια, τους δίνεις νέα πνοή όπως και να 'χει", λέει η Aja. "Όμως, όταν χρησιμοποιείς κουρκουμά, καφέ ή υπολείμματα τροφίμων, μιλάμε για μια καλλιτεχνική δημιουργία!"
Ενδιαφέρουσα πληροφορία: Ξέρεις τι χρώμα έχουν
τα παντζάρια και ο καφές. Μπορείς, όμως, να μαντέψεις
τι χρώμα δίνουν τα κουκούτσια των αβοκάντο; Η απάντηση
θα σε εκπλήξει. Ανακάλυψέ την στο παραπάνω βίντεο.
Επιπλέον συμβουλή: Καλό είναι να ξέρεις τι υλικά πρόκειται να βάψεις. Οι φυσικές βαφές, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, είναι πιο αποτελεσματικές όταν χρησιμοποιούνται σε φυσικά υλικά, όπως το βαμβάκι, το καραβόπανο, το σουέντ και το μαλλί. Τα συνθετικά υλικά, όπως το πλαστικό, το καουτσούκ και το πολυέστερ, που χρησιμοποιούνται σε πολλά τμήματα των παπουτσιών, δεν απορροφούν τις φυσικές βαφές με τον ίδιο τρόπο. Για να βάψεις τέτοια υλικά, δοκίμασε μια ισχυρή βαφή από το χρωματοπωλείο της περιοχής σου.
3. Πώς να φτιάξεις τη δική σου κόλλα παπουτσιών για να σώσεις τα φθαρμένα sneaker σου
"Είναι η ιστορία τους και τα συναισθήματα που μου ξυπνούν όταν τα φοράω", αναφέρει η Aja μιλώντας για τα ουκ ολίγα αγαπημένα της παπούτσια, όπως το ζευγάρι στην παραπάνω εικόνα, που έχει συναισθηματική αξία για εκείνη. "Έχουν κάτι το μαγικό, που δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς, ακόμα και μετά από τόσο καιρό!" Έχεις και εσύ ένα αγαπημένο ζευγάρι sneaker, αλλά παρατηρείς ότι αρχίζουν να ξεκολλάνε κάποια τμήματά του; Μην διστάσεις να χρησιμοποιήσεις κόλλα για να σώσεις την κατάσταση. Απλώς παρακολούθησε το παραπάνω βίντεο, για να μάθεις τι διορθώνεται, πώς να εφαρμόσεις την κόλλα και πώς να φτιάξεις τη δική σου κόλλα με μια σπιτική συνταγή.
Ενδιαφέρουσα πληροφορία: Οι κόλλες από αλεύρι,
όπως αυτή που παρουσιάζεται παραπάνω,
χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα (δηλαδή εδώ και
χιλιάδες χρόνια) σε διάφορες τέχνες, όπως
τη βιβλιοδεσία, το ντεκουπάζ κ.ά.
Επιπλέον συμβουλή: Υπάρχουν πιο προηγμένες κόλλες; Φυσικά! Οι χημικοί της Nike αναπτύσσουν συνεχώς βελτιωμένες κόλλες. Ωστόσο, ακόμα και οι βιομηχανικές κόλλες μπορεί να χάσουν την απόδοσή τους με τα χρόνια. Η υπερβολική υγρασία ή θερμότητα μπορεί να επιταχύνει αυτήν τη διαδικασία, γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγεται. Αν τα παπούτσια σου πραγματικά δεν σώζονται, μπορείς να τα ανακυκλώσεις στα καταστήματα Nike που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Γνώρισε τις ειδικούς των sneaker: Aja και Indah
Μάθαμε τις συμβουλές τους παραπάνω. Τώρα, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τις παρουσιάστριες αυτού του επεισοδίου της σειράς "Στην πράξη".
Aja
Ειδικός σχεδίασης παπουτσιών,
Blue Ribbon Studio στη Nike
Τι είναι το Blue Ribbon Studio;
"Το BRS είναι ο κεντρικός πολιτιστικός, δημιουργικός και κοινοτικός κόμβος για τη σχεδίαση της Nike. Είμαστε το επίκεντρο της σχεδιαστικής δημιουργικότητας της Nike. Είναι ένας χώρος όπου οι σχεδιαστές μπορούν να έρθουν και να παίξουν".
Μίλησέ μας για τη δουλειά σου.
"Ως ειδικός σχεδίασης παπουτσιών του BRS, είμαι εδώ για να βοηθάω τους άλλους σχεδιαστές. Για να συντονίζομαι σε διαφορετικές δημιουργικές συχνότητες με κάθε λογής ύφος, υφή και σχήμα. Λειτουργώ όπως το γάλα σε ένα μπολ με δημητριακά. Γάλα βρώμης, για την ακρίβεια".
Πώς έφτασες μέχρι εδώ;
"Έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και ξεκίνησα στη Nike ως σχεδιάστρια παπουτσιών 3D πριν από περίπου τρία χρόνια".
Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου χρησιμοποιείς στη δουλειά και στη ζωή σου;
"Μου αρέσει να εξερευνώ και να πέφτω με τα μούτρα! Με διακατέχει συνεχώς η περιέργεια, μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα πάντα με μια δόση χιούμορ".
Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;
"Φόρεσα το Air Jordan 4 Retro 'Mars' το 2006 στην πρώτη γυμνασίου για να παίξω μπάσκετ. Κάτι άλλαξε μέσα μου όταν απέκτησα το πρώτο μου ζευγάρι. Ήταν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή".
Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σου παπούτσια τώρα;
Το Air Jordan 1 "Not For Resale": "Η φράση 'please crease' (τσαλακώστε ελεύθερα) στα δάχτυλα είναι ό,τι καλύτερο. Εκφράζει ακριβώς την κουλτούρα των παπουτσιών".
Το ISPA Flow: "Έχουν υπέροχο, ημιδιαφανές επάνω μέρος. Είναι απόλαυση να περπατάς με αυτά τα παπούτσια, αφού προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία".
Το Blazer Jumbo: "Έχουν τόσο προσεγμένη σχεδίαση. Σκέφτηκα ότι είναι πραγματικά η βελτιωμένη εκδοχή ενός κλασικού μοντέλου".
Indah
Σχεδιάστρια υλικών,
Τμήμα παιδικών παπουτσιών στη Nike
Μίλησέ μας για τη δουλειά σου.
"Ο ρόλος μου είναι να εξασφαλίζω ότι κατανοώ πραγματικά τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να δημιουργώ ελκυστικά προϊόντα. Παράλληλα, δίνω λύσεις σε προβλήματα προωθώντας τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα υπό το πρίσμα των υλικών".
Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;
"Η αγάπη μου για τα sneaker συνδέεται άμεσα με χαρούμενες στιγμές που έχω ζήσει με την οικογένειά μου. Όταν μετακόμισα από την Ινδονησία στο Λος Άντζελες το 2005, δεν μιλούσα Αγγλικά και τα ξαδέρφια μου δεν μιλούσαν Ινδονησιακά. Όμως, με κάποιον τρόπο, καταφέραμε να δεθούμε μέσα από τα sneaker. Κατασκηνώναμε έξω από καταστήματα όταν επρόκειτο να κυκλοφορήσει κάποιο παπούτσι, και εγώ έκανα καινούργιους φίλους περιμένοντας στην ουρά. Η κοινότητα με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτη".
Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου χρησιμοποιείς στη δουλειά και στη ζωή σου;
"Ως Αιγόκερως, είμαι χαλαρή και εξωστρεφής. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις, να εξερευνώ νέα καταστήματα με κομμάτια που είναι vintage, μαγαζιά με μεταχειρισμένα είδη κ.λπ. Γι' αυτό, θέλω τα παπούτσια μου να είναι άνετα, αφού είμαι συνεχώς στο πόδι!"
Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σου παπούτσια τώρα;
Το Air Jordan 4 x Off-White: "Σημαίνει πολλά για εμένα, επειδή πρόκειται για μια γυναικεία έκδοση. Όσο πιο πολύ το φοράς, τόσο καλύτερο γίνεται. Με την ομάδα μου, πάντα προσπαθούμε να βρούμε υλικά που φαίνονται πιο ωραία με τον καιρό".
Το Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Αυτό το ζευγάρι είναι δώρο από ένα φιλικό μου πρόσωπο. Πολλοί υποτιμούν τα Mid, αλλά εγώ τα βρίσκω πολύ άνετα και τα κατατάσσω στα αγαπημένα μου. Σχεδιάστηκαν από γυναίκες, έχουν ενδιαφέρουσα ιστορία, ενώ η χρωματική παλέτα τους απλώς τα σπάει".
Το Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Ακόμα ένα γυναικείο παπούτσι που κατάφερα να αποκτήσω με πολύ κόπο. Λατρεύω την ποιότητα των υλικών, την καπιτονέ επένδυση (είναι φοβερά άνετη), το σουέντ και τη φράση 'work harder' (δούλεψε πιο σκληρά) στα άκρα των κορδονιών".
Aja
Ειδικός σχεδίασης παπουτσιών,
Blue Ribbon Studio στη Nike
Τι είναι το Blue Ribbon Studio;
"Το BRS είναι ο κεντρικός πολιτιστικός, δημιουργικός και κοινοτικός κόμβος για τη σχεδίαση της Nike. Είμαστε το επίκεντρο της σχεδιαστικής δημιουργικότητας της Nike. Είναι ένας χώρος όπου οι σχεδιαστές μπορούν να έρθουν και να παίξουν".
Μίλησέ μας για τη δουλειά σου.
"Ως ειδικός σχεδίασης παπουτσιών του BRS, είμαι εδώ για να βοηθάω τους άλλους σχεδιαστές. Για να συντονίζομαι σε διαφορετικές δημιουργικές συχνότητες με κάθε λογής ύφος, υφή και σχήμα. Λειτουργώ όπως το γάλα σε ένα μπολ με δημητριακά. Γάλα βρώμης, για την ακρίβεια".
Πώς έφτασες μέχρι εδώ;
"Έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και ξεκίνησα στη Nike ως σχεδιάστρια παπουτσιών 3D πριν από περίπου τρία χρόνια".
Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου χρησιμοποιείς στη δουλειά και στη ζωή σου;
"Μου αρέσει να εξερευνώ και να πέφτω με τα μούτρα! Με διακατέχει συνεχώς η περιέργεια, μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα πάντα με μια δόση χιούμορ".
Indah
Σχεδιάστρια υλικών,
Τμήμα παιδικών παπουτσιών στη Nike
Μίλησέ μας για τη δουλειά σου.
"Ο ρόλος μου είναι να εξασφαλίζω ότι κατανοώ πραγματικά τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να δημιουργώ ελκυστικά προϊόντα. Παράλληλα, δίνω λύσεις σε προβλήματα προωθώντας τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα υπό το πρίσμα των υλικών".
Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;
"Η αγάπη μου για τα sneaker συνδέεται άμεσα με χαρούμενες στιγμές που έχω ζήσει με την οικογένειά μου. Όταν μετακόμισα από την Ινδονησία στο Λος Άντζελες το 2005, δεν μιλούσα Αγγλικά και τα ξαδέρφια μου δεν μιλούσαν Ινδονησιακά. Όμως, με κάποιον τρόπο, καταφέραμε να δεθούμε μέσα από τα sneaker. Κατασκηνώναμε έξω από καταστήματα όταν επρόκειτο να κυκλοφορήσει κάποιο παπούτσι, και εγώ έκανα καινούργιους φίλους περιμένοντας στην ουρά. Η κοινότητα με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτη".
Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου χρησιμοποιείς στη δουλειά και στη ζωή σου;
"Ως Αιγόκερως, είμαι χαλαρή και εξωστρεφής. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες γεύσεις, να εξερευνώ νέα καταστήματα με κομμάτια που είναι vintage, μαγαζιά με μεταχειρισμένα είδη κ.λπ. Γι' αυτό, θέλω τα παπούτσια μου να είναι άνετα, αφού είμαι συνεχώς στο πόδι!"
Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;
"Φόρεσα το Air Jordan 4 Retro 'Mars' το 2006 στην πρώτη γυμνασίου για να παίξω μπάσκετ. Κάτι άλλαξε μέσα μου όταν απέκτησα το πρώτο μου ζευγάρι. Ήταν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή".
Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σου παπούτσια τώρα;
Το Air Jordan 1 "Not For Resale": "Η φράση 'please crease' (τσαλακώστε ελεύθερα) στα δάχτυλα είναι ό,τι καλύτερο. Εκφράζει ακριβώς την κουλτούρα των παπουτσιών".
Το ISPA Flow: "Έχουν υπέροχο, ημιδιαφανές επάνω μέρος. Είναι απόλαυση να περπατάς με αυτά τα παπούτσια, αφού προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία".
Το Blazer Jumbo: "Έχουν τόσο προσεγμένη σχεδίαση. Σκέφτηκα ότι είναι πραγματικά η βελτιωμένη εκδοχή ενός κλασικού μοντέλου".
Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σου παπούτσια τώρα;
Το Air Jordan 4 x Off-White: "Σημαίνει πολλά για εμένα, επειδή πρόκειται για μια γυναικεία έκδοση. Όσο πιο πολύ το φοράς, τόσο καλύτερο γίνεται. Με την ομάδα μου, πάντα προσπαθούμε να βρούμε υλικά που φαίνονται πιο ωραία με τον καιρό".
Το Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Αυτό το ζευγάρι είναι δώρο από ένα φιλικό μου πρόσωπο. Πολλοί υποτιμούν τα Mid, αλλά εγώ τα βρίσκω πολύ άνετα και τα κατατάσσω στα αγαπημένα μου. Σχεδιάστηκαν από γυναίκες, έχουν ενδιαφέρουσα ιστορία, ενώ η χρωματική παλέτα τους απλώς τα σπάει".
Το Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Ακόμα ένα γυναικείο παπούτσι που κατάφερα να αποκτήσω με πολύ κόπο. Λατρεύω την ποιότητα των υλικών, την καπιτονέ επένδυση (είναι φοβερά άνετη), το σουέντ και τη φράση 'work harder' (δούλεψε πιο σκληρά) στα άκρα των κορδονιών".
Στο πλαίσιο του Move to Zero: του ταξιδιού της Nike προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και αποβλήτων με σκοπό την προστασία του μέλλοντος του αθλητισμού.
Βίντεο: Ariel Fisher
Κείμενο: Gail Dorwin