Δώσε στα παλιά σου sneaker νέα πνοή χρησιμοποιώντας φυσικά συστατικά

Πότε ξεκίνησε η αγάπη σου για τα sneaker;

"Φόρεσα το Air Jordan 4 Retro 'Mars' το 2006 στην πρώτη γυμνασίου για να παίξω μπάσκετ. Κάτι άλλαξε μέσα μου όταν απέκτησα το πρώτο μου ζευγάρι. Ήταν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή".



Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σου παπούτσια τώρα;

Το Air Jordan 1 "Not For Resale": "Η φράση 'please crease' (τσαλακώστε ελεύθερα) στα δάχτυλα είναι ό,τι καλύτερο. Εκφράζει ακριβώς την κουλτούρα των παπουτσιών".



Το ISPA Flow: "Έχουν υπέροχο, ημιδιαφανές επάνω μέρος. Είναι απόλαυση να περπατάς με αυτά τα παπούτσια, αφού προσφέρουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία".



Το Blazer Jumbo: "Έχουν τόσο προσεγμένη σχεδίαση. Σκέφτηκα ότι είναι πραγματικά η βελτιωμένη εκδοχή ενός κλασικού μοντέλου".