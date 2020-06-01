Επαναπροσδιορισμός του εσωτερικού διαλόγου

Φαντάσου πώς θα ένιωθες αν έπειτα από έναν κακό αγώνα ή μια κακή απόδοση μιλούσες αρνητικά στον εαυτό σου και σε κυρίευαν συναισθήματα ντροπής, επικριτικότητας και μίσους για τον ίδιο σου τον εαυτό", λέει. Το ίδιο γίνεται και όταν ξεφεύγεις από το πρόγραμμά σου, δηλαδή όταν χάνεις μια προπόνηση ή τρως κάτι που μετανιώνεις. Αν λες στον εαυτό σου ότι τα πηγαίνεις χάλια και ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, είναι φυσικό να μην έχεις κουράγιο να συνεχίσεις. Ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο άσχημα για τον εαυτό σου που δεν θέλεις καν να ξαναπροσπαθήσεις, με αποτέλεσμα να απομακρύνεσαι ακόμα περισσότερο από τους στόχους σου.



Στην έρευνά της, η Duckworth ανέπτυξε στρατηγική θετικού εσωτερικού διαλόγου σε δύο μέρη που σε βοηθά να επανέλθεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Το πρώτο κομμάτι της στρατηγικής είναι η συνειδητή αποδοχή. Χωρίς να κρίνεις ή να κατηγορείς τον εαυτό σου, αναγνώρισε απλώς μια ατέλεια, π.χ. ότι χθες κοιμήθηκες αντί να κάνεις προπόνηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η συμπόνια. Για αυτό το βήμα, η Duckworth σε συμβουλεύει να σκεφτείς τι θα έλεγε η μαμά σου, ο καλύτερός σου φίλος ή κάποιος που σε αγαπάει για αυτό σου το παραστράτημα. Ένα τέτοιο άτομο θα μιλούσε με "συμπόνια, αγάπη, αισιοδοξία και κατανόηση", χωρίς να σου χαϊδεύει τα αυτιά. Επίσης, θα σε έκανε να σκεφτείς "τι μπορείς να μάθεις από αυτό και πώς θα τα πας καλύτερα την επόμενη φορά". Έπειτα, δοκίμασε να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό σου. Στην πράξη, μπορεί να πεις κάτι τέτοιο: απογοητεύτηκα που έχασα τη χθεσινή προπόνηση, αλλά αυτό έγινε μόνο μία φορά και μέχρι τώρα έχω δουλέψει πολύ για να πλησιάσω τους στόχους μου. Αύριο, θα βάλω το ξυπνητήρι δέκα λεπτά νωρίτερα. Έτσι, ακόμα και αν πατήσω μια φορά την αναβολή, θα έχω χρόνο να κάνω την προπόνησή μου. Αυτή είναι η νοοτροπία ενός ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω, που θα επανέλθει γρήγορα και θα συνεχίσει την προσπάθεια.