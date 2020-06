Επαναπροσδιορισμός του εσωτερικού διαλόγου

Πώς να γίνεις ο καλύτερος σύμμαχος του εαυτού σου.

Όχι, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι κάνουμε εσωτερικό διάλογο. Όλοι λέμε από μέσα μας πράγματα για τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέει η εσωτερική μας φωνή, επειδή "ο σωστός εσωτερικός διάλογος μπορεί να σου δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ ο λάθος εσωτερικός διάλογος μπορεί να σε καταρρακώσει", λέει η Angela Duckworth, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και συγγραφέας του βιβλίου Grit: The Power and Passion of Perseverance (Σθένος: η δύναμη και το πάθος της επιμονής). Μάθε πώς θα καλλιεργήσεις τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου για να αποκτήσεις περισσότερο σθένος και να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις πιο δυναμικά.