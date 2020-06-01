Επαναπροσδιορισμός του εσωτερικού διαλόγου

Απόκτησε περισσότερο σθένος με τον εσωτερικό σου διάλογο
Προπόνηση και διατροφή
Από τη Nike Training
Πώς να γίνεις ο καλύτερος σύμμαχος του εαυτού σου.
Όχι, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι κάνουμε εσωτερικό διάλογο. Όλοι λέμε από μέσα μας πράγματα για τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέει η εσωτερική μας φωνή, επειδή "ο σωστός εσωτερικός διάλογος μπορεί να σου δώσει αυτοπεποίθηση, ενώ ο λάθος εσωτερικός διάλογος μπορεί να σε καταρρακώσει", λέει η Angela Duckworth, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και συγγραφέας του βιβλίου Grit: The Power and Passion of Perseverance (Σθένος: η δύναμη και το πάθος της επιμονής). Μάθε πώς θα καλλιεργήσεις τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου για να αποκτήσεις περισσότερο σθένος και να αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις πιο δυναμικά.
"Εσωτερικό διάλογο κάνουν όλοι, είτε έχουν υψηλές είτε έχουν χαμηλές επιδόσεις. Η διαφορά έγκειται στο περιεχόμενο αυτού του εσωτερικού διαλόγου."
Angela Duckworth
Φαντάσου πώς θα ένιωθες αν έπειτα από έναν κακό αγώνα ή μια κακή απόδοση μιλούσες αρνητικά στον εαυτό σου και σε κυρίευαν συναισθήματα ντροπής, επικριτικότητας και μίσους για τον ίδιο σου τον εαυτό", λέει. Το ίδιο γίνεται και όταν ξεφεύγεις από το πρόγραμμά σου, δηλαδή όταν χάνεις μια προπόνηση ή τρως κάτι που μετανιώνεις. Αν λες στον εαυτό σου ότι τα πηγαίνεις χάλια και ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, είναι φυσικό να μην έχεις κουράγιο να συνεχίσεις. Ο αρνητικός εσωτερικός διάλογος σε κάνει να αισθάνεσαι τόσο άσχημα για τον εαυτό σου που δεν θέλεις καν να ξαναπροσπαθήσεις, με αποτέλεσμα να απομακρύνεσαι ακόμα περισσότερο από τους στόχους σου.
Στην έρευνά της, η Duckworth ανέπτυξε στρατηγική θετικού εσωτερικού διαλόγου σε δύο μέρη που σε βοηθά να επανέλθεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Το πρώτο κομμάτι της στρατηγικής είναι η συνειδητή αποδοχή. Χωρίς να κρίνεις ή να κατηγορείς τον εαυτό σου, αναγνώρισε απλώς μια ατέλεια, π.χ. ότι χθες κοιμήθηκες αντί να κάνεις προπόνηση. Το δεύτερο κομμάτι είναι η συμπόνια. Για αυτό το βήμα, η Duckworth σε συμβουλεύει να σκεφτείς τι θα έλεγε η μαμά σου, ο καλύτερός σου φίλος ή κάποιος που σε αγαπάει για αυτό σου το παραστράτημα. Ένα τέτοιο άτομο θα μιλούσε με "συμπόνια, αγάπη, αισιοδοξία και κατανόηση", χωρίς να σου χαϊδεύει τα αυτιά. Επίσης, θα σε έκανε να σκεφτείς "τι μπορείς να μάθεις από αυτό και πώς θα τα πας καλύτερα την επόμενη φορά". Έπειτα, δοκίμασε να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό σου. Στην πράξη, μπορεί να πεις κάτι τέτοιο: απογοητεύτηκα που έχασα τη χθεσινή προπόνηση, αλλά αυτό έγινε μόνο μία φορά και μέχρι τώρα έχω δουλέψει πολύ για να πλησιάσω τους στόχους μου. Αύριο, θα βάλω το ξυπνητήρι δέκα λεπτά νωρίτερα. Έτσι, ακόμα και αν πατήσω μια φορά την αναβολή, θα έχω χρόνο να κάνω την προπόνησή μου. Αυτή είναι η νοοτροπία ενός ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω, που θα επανέλθει γρήγορα και θα συνεχίσει την προσπάθεια.
Ακόμα και επαγγελματίες αθλητές, όπως η δρομέας μεγάλων αποστάσεων Shalane Flanagan, η οποία κέρδισε στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 2017 και αναδείχθηκε αργυρή ολυμπιονίκης το 2008, πέφτουν στην παγίδα του αρνητικού εσωτερικού διαλόγου. Σε εξαντλητικές προπονήσεις, ενώ την έχει καταβάλει η κούραση και ο πόνος, η Flanagan παραδέχεται ότι πιάνει τον εαυτό της να κάνει αρνητικές σκέψεις, όπως: "Δεν είμαι αρκετά καλή, δεν είμαι αρκετά ταλαντούχα, δεν δουλεύω αρκετά". Όμως, επειδή γνωρίζει καλά τον εαυτό της, όταν ακούει να χτυπούν προειδοποιητικά καμπανάκια αποφασίζει συνειδητά να διώξει τις αρνητικές σκέψεις.
"Αντιμετωπίζω το μυαλό μου σαν έναν μυ που χρειάζεται προπόνηση."
Shalane Flanagan
"Δεν είναι κάτι που μου βγαίνει φυσικά, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγω να είμαι αισιόδοξη", αναφέρει. "Λέω στον εαυτό μου ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να δουλέψω πιο σκληρά και να σφίξω τα δόντια. Αυτό που ξεχωρίζει την αφρόκρεμα από τους υπόλοιπους, ακόμα και στην περίπτωση των κορυφαίων αθλητών, είναι η νοοτροπία και η ψυχολογία με την οποία αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες. Αντιμετωπίζω το μυαλό μου σαν έναν μυ που χρειάζεται προπόνηση".
Φυσικά, δεν μπορείς να αλλάξεις τον εσωτερικό σου διάλογο από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι κάτι που εξελίσσεται σταδιακά και σου βγαίνει λίγο πιο γρήγορα και φυσικά όσο το εξασκείς. Σύντομα, θα μπορείς να εμψυχώνεις τον εαυτό σου και θα διαπιστώσεις πόσο πολύ σε βοηθάει αυτό να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση.
Σε προκαλούμε να βελτιώσεις τον εσωτερικό σου διάλογο, ώστε να σε πηγαίνει μπροστά. Κάνε μια μικρή αλλαγή, προσθέτοντας ένα θετικό μάντρα στην επόμενη προπόνησή σου.
Καν' το συνήθεια: Πολλές φορές, το πιο δύσκολο πράγμα σε μια προπόνηση είναι δώσεις το παρών. Έτσι, πριν ξεκινήσεις την προπόνησή σου στο NTC, δοκίμασε να πεις φωναχτά ένα θετικό μάντρα, όπως: "Ήδη έκανα το πιο δύσκολο κομμάτι της προπόνησης". Έπειτα, πες ένα μεγάλο μπράβο στον εαυτό σου για την εμψύχωση και την πίστη σου. Τις στιγμές που δυσκολεύεσαι στην προπόνηση, πες ξανά αυτό το μάντρα: "Ήδη έκανα το πιο δύσκολο κομμάτι της προπόνησης". Αυτό θα σου χαρίσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα σου δώσει δύναμη στη δύσκολη στιγμή και θα σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις την προπόνηση δυναμικά.