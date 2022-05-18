Πώς να κάνεις βυθίσεις τρικεφάλων και γιατί πρέπει να τις κάνεις

Προφανώς, τα βυθίσματα τρικεφάλων γυμνάζουν τους τρικέφαλούς σου, τον τρικέφαλο μυ που εκτείνεται στο πίσω μέρος του βραχίονα. Αν και μοιάζει σαν μια άσκηση απομόνωσης που γυμνάζει μόνο έναν μυ, τα βυθίσματα τρικεφάλων είναι στην ουσία μια σύνθετη άσκηση ωθήσεων, επειδή με κάθε επανάληψη γυμνάζονται επίσης οι ώμοι, το στήθος και το επάνω μέρος της πλάτης. Αν γείρεις μπροστά όταν κάνεις το βύθισμα, ενεργοποιούνται ακόμα περισσότερο οι θωρακικοί μύες και απορροφούν ένα μέρος της πίεσης από τους τρικέφαλους και τους ώμους. Αν εκτελέσεις την άσκηση σε παράλληλους ζυγούς, ο κορμός σου θα ενεργοποιηθεί και θα σε βοηθήσει να κινείς ολόκληρο το σώμα σου πάνω-κάτω.