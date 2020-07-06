Πολλά τρόφιμα που είναι σχεδιασμένα για να αρέσουν στα παιδιά περιέχουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένης ζάχαρης και χημικών, ώστε να διατηρούνται φρέσκα, όπως αναφέρει ο Feit. Ένα σακουλάκι πατατάκια ή ένα μπισκότο μία φορά στο τόσο δεν βλάπτει (το ίδιο ισχύει και για σένα), αλλά τα παιδιά πρέπει να τρώνε υγιεινές και θρεπτικές τροφές όσο το δυνατόν πιο συχνά. Αντί να χωρίζεις τις τροφές σε καλές και κακές (κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν διαταραγμένο τρόπο σκέψης σε σχέση με το φαγητό), μπορείς να φτιάξεις τις αγαπημένες τους λιχουδιές χρησιμοποιώντας υλικά που μπορείς να ελέγξεις. "Έτσι, όχι μόνο θα μπορέσουν να αντιληφθούν το φαγητό ως μια ευρύτερη έννοια πέρα από τα συσκευασμένα προϊόντα που βλέπουν στην τηλεόραση, αλλά και να διασκεδάσουν μαζί σου στην κουζίνα, αποκτώντας μια θετική σχέση με το φαγητό", προσθέτει ο Feit.



Δοκίμασε αυτές τις σπιτικές συνταγές, οι οποίες είναι πλούσιες σε υγιεινούς υδατάνθρακες που θα θρέψουν το σώμα τους στη φάση της ανάπτυξης. Το θέμα δεν είναι να τους στερήσεις τις λιχουδιές που αγαπούν, αλλά να τους δείξεις ότι μπορείτε να φτιάξετε εξίσου νόστιμα και λαχταριστά σνακ και γεύματα με αγνά υλικά στο σπίτι.