Πώς να δώσεις στα παιδιά σου ενέργεια με υγιεινές τροφές
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Μεταμόρφωσε τις λιχουδιές που λατρεύουν τα παιδιά σου σε κάτι πιο θρεπτικό.
Με την παρασκευή σπιτικών εκδοχών των συσκευασμένων τροφίμων που λαχταρούν τα παιδιά σου, μπορείς να τα βοηθήσεις να ανακαλύψουν πώς τα υγιεινά, σπιτικά εδέσματα μπορούν να γίνουν απολαυστικά και πεντανόστιμα. Σου προτείνουμε τέσσερις συνταγές που θα σε βοηθήσουν να απογειώσεις το κολατσιό τους και να επαναπροσδιορίσεις τα κλασικά σνακ.
Ίσως να έχεις αναγάγει το πρωινό και το μεταπροπονητικό σου smoothie σε επιστήμη. Όμως, όταν θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου ενέργεια τις μέρες που είναι πιο δραστήρια, μπορεί να μην ξέρεις τι να τους φτιάξεις.
Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να περιπλέκεις τα πράγματα. Συνήθως, τα παιδιά έχουν αστείρευτη ενέργεια και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν κάνουν φοβερά έντονες δραστηριότητες για πολλή ώρα συνεχόμενα. Έτσι, η διατροφή τους πρέπει να συμβάλλει στη συνολική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, όπως λέει ο Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator της Precision Nutrition. Όσο δραστήρια και αν είναι μια συγκεκριμένη μέρα, δώσε προτεραιότητα στις άπαχες πρωτεΐνες, στους ελάχιστα επεξεργασμένους υδατάνθρακες, στα υγιεινά λιπαρά, στα λαχανικά και στο νερό, ακριβώς όπως θα έκανες και για τον εαυτό σου.
Φτιάξε τις αγαπημένες τους λιχουδιές χρησιμοποιώντας υλικά που μπορείς να ελέγξεις.
Πολλά τρόφιμα που είναι σχεδιασμένα για να αρέσουν στα παιδιά περιέχουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένης ζάχαρης και χημικών, ώστε να διατηρούνται φρέσκα, όπως αναφέρει ο Feit. Ένα σακουλάκι πατατάκια ή ένα μπισκότο μία φορά στο τόσο δεν βλάπτει (το ίδιο ισχύει και για σένα), αλλά τα παιδιά πρέπει να τρώνε υγιεινές και θρεπτικές τροφές όσο το δυνατόν πιο συχνά. Αντί να χωρίζεις τις τροφές σε καλές και κακές (κάτι που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν διαταραγμένο τρόπο σκέψης σε σχέση με το φαγητό), μπορείς να φτιάξεις τις αγαπημένες τους λιχουδιές χρησιμοποιώντας υλικά που μπορείς να ελέγξεις. "Έτσι, όχι μόνο θα μπορέσουν να αντιληφθούν το φαγητό ως μια ευρύτερη έννοια πέρα από τα συσκευασμένα προϊόντα που βλέπουν στην τηλεόραση, αλλά και να διασκεδάσουν μαζί σου στην κουζίνα, αποκτώντας μια θετική σχέση με το φαγητό", προσθέτει ο Feit.
Δοκίμασε αυτές τις σπιτικές συνταγές, οι οποίες είναι πλούσιες σε υγιεινούς υδατάνθρακες που θα θρέψουν το σώμα τους στη φάση της ανάπτυξης. Το θέμα δεν είναι να τους στερήσεις τις λιχουδιές που αγαπούν, αλλά να τους δείξεις ότι μπορείτε να φτιάξετε εξίσου νόστιμα και λαχταριστά σνακ και γεύματα με αγνά υλικά στο σπίτι.
Χυλός βρώμης με φρέσκα φρούτα
Η στιγμιαία βρώμη με γεύσεις μπορεί να είναι βολική και νόστιμη, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεμάτη με πρόσθετη ζάχαρη. Αντικατάστησέ τη με σκέτη βρώμη, πρόσθεσε μερικά φρέσκα μούρα ή φέτες μήλου και πασπάλισε λίγη με κανέλα, όπως προτείνει ο Feit. Μπορείς να προσθέσεις κάποιο βούτυρο ξηρών καρπών και γάλα βρώμης για επιπλέον πρωτεΐνη και γεύση ή ακόμα και λίγο μέλι ή καστανή ζάχαρη αν τα παιδιά σου βρίσκουν τη βρώμη λίγο άγευστη, αλλά το βασικό γλυκαντικό πρέπει να είναι τα φρούτα.
Πρωτεϊνικές βάφλες ή τηγανίτες
Ίσως να θέλεις να τις παρουσιάσεις στα παιδιά σου με μια διαφορετική ονομασία. Πάνω απ' όλα, όμως, μείνε μακριά από τα έτοιμα μείγματα και φτιάξε το δικό σου μείγμα χρησιμοποιώντας βρώμη, τυρί κότατζ, αυγά και κανέλα, όπως λέει ο Feit, και ετοίμασέ τους ένα πρωινό που θα τους προσφέρει πολλά παραπάνω από απλούς υδατάνθρακες. Προαιρετικά, μπορείς να βάλεις κομματάκια σοκολάτα ή μύρτιλα.
Μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων
Οι περισσότερες μπάρες δημητριακών περιέχουν ένα σωρό συστατικά και πηγές ζάχαρης. Απόφυγέ τις και πες στα παιδιά σου να διαλέξουν τα αγαπημένα τους σνακ, όπως τα πρέτσελ, και πρόσθεσέ τα σε ένα μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων, όπως τα κράνμπερι. Όσο περισσότερες επιλογές έχουν τόσο περισσότερο θα το χαρούν, όπως λέει ο Feit.
Φρουτένια "πίτσα"
Τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να δοκιμάσουν νέα φρούτα, αν απολαμβάνουν την εμπειρία. Απόφυγε τους χυμούς φρούτων που είναι γεμάτοι με ζάχαρη και βοήθησέ τα να καταναλώσουν τη συνιστώμενη ποσότητα φρούτων φτιάχνοντας μια φρουτένια πίτσα. Αρχικά, φτιάξε τη βάση (χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια μεγάλη φέτα καρπουζιού ή πεπονιού) και πρόσθεσε διάφορα υλικά, όπως μύρτιλα, μπανάνα σε φέτες ή σπόρους από ρόδι.
Καθώς τα παιδιά σου πειραματίζονται με περισσότερες τροφές, ρώτησέ τα αν νιώθουν καλά όταν τις καταναλώνουν. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλά την αίσθηση που τους προκαλεί το φαγητό, όπως στομαχόπονο, φούσκωμα ή κούραση. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά σου να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο τα επηρεάζουν οι τροφές που καταναλώνουν, είναι πιο πιθανό να επιλέγουν από μόνα τους εκείνες που τα κάνουν να αισθάνονται, να σκέφτονται και να αποδίδουν καλύτερα. Επιπλέον, εσύ θα αποκτήσεις έναν πολύτιμο βοηθό στην κουζίνα. Έτσι, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.
Φρουτένια "πίτσα"
Τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να δοκιμάσουν νέα φρούτα, αν απολαμβάνουν την εμπειρία. Απόφυγε τους χυμούς φρούτων που είναι γεμάτοι με ζάχαρη και βοήθησέ τα να καταναλώσουν τη συνιστώμενη ποσότητα φρούτων φτιάχνοντας μια φρουτένια πίτσα. Αρχικά, φτιάξε τη βάση (χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια μεγάλη φέτα καρπουζιού ή πεπονιού) και πρόσθεσε διάφορα υλικά, όπως μύρτιλα, μπανάνα σε φέτες ή σπόρους από ρόδι.
Καθώς τα παιδιά σου πειραματίζονται με περισσότερες τροφές, ρώτησέ τα αν νιώθουν καλά όταν τις καταναλώνουν. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλά την αίσθηση που τους προκαλεί το φαγητό, όπως στομαχόπονο, φούσκωμα ή κούραση. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά σου να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο τα επηρεάζουν οι τροφές που καταναλώνουν, είναι πιο πιθανό να επιλέγουν από μόνα τους εκείνες που τα κάνουν να αισθάνονται, να σκέφτονται και να αποδίδουν καλύτερα. Επιπλέον, εσύ θα αποκτήσεις έναν πολύτιμο βοηθό στην κουζίνα. Έτσι, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.