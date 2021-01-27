Οι πιέσεις πάγκου θα πρέπει να γίνονται σε προπονήσεις που επικεντρώνονται στη δύναμη και τη μάζα. Με ηρεμία και χωρίς βεβιασμένες κινήσεις, επικεντρώσου στη στάση σώματος. Αν θέλεις να χτίσεις δύναμη ή μύες, άρχισε με τρία σετ των δώδεκα έως δεκαπέντε επαναλήψεων με βάρος που νιώθεις ότι είναι δύσκολο αλλά εφικτό στις τελευταίες τρεις έως πέντε επαναλήψεις. Μετά από μερικές εβδομάδες, αύξησε το βάρος και κάνε τρία σετ των δέκα έως δώδεκα επαναλήψεων. Στη συνέχεια, σε ακόμα δύο με τρεις εβδομάδες, αύξησε ξανά το βάρος και μείωσε τις επαναλήψεις σε τρία σετ των έξι έως δέκα επαναλήψεων. Αν θέλεις να αυξήσεις τη δύναμή σου, δοκίμασε τρία έως πέντε σετ της μίας με τρεις επαναλήψεις με βάρος που νιώθεις ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε κάθε επανάληψη.