Υπεράνθρωπη δύναμη
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Βρες τον υπερήρωα που κρύβεις μέσα σου και βοήθησε τα παιδιά σου να ανακαλύψουν την πραγματική τους δύναμη.
Ετοιμαστείτε για μια πολύ διασκεδαστική και αστεία προπόνηση ενδυνάμωσης για όλη την οικογένεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι έχετε στο σπίτι, γι' αυτό αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη καθώς αναζητάτε αντικείμενα για να δείξετε την υπεράνθρωπη δύναμή σας.
Ώρα να τεστάρετε τη μυϊκή σας δύναμη. Γρήγορο, έντονο και γεμάτο εκπλήξεις, αυτό το πρόγραμμα ασκήσεων θα κάνει όλα τα μέλη της οικογένειας να δείξουν τη δύναμή τους. Δεν έχετε τίποτα να ζηλέψετε από τους υπερήρωες.
Αυξήστε τον βαθμό δυσκολίας
Σε αυτό το πρόγραμμα ενδυνάμωσης, στόχος είναι να περάσετε καλά και να μάθετε να σηκώνετε τα… οικογενειακά βάρη. Αρχικά, ψάξτε μέσα στο σπίτι διάφορα αντικείμενα που μπορείτε να σηκώσετε με ασφάλεια, όπως μπουκάλια με νερό, σακούλες με ρούχα, τα μικρότερα αδερφάκια της οικογένειας ή ακόμα και τα κατοικίδιά σας. Όταν είστε έτοιμοι, ξεκινήστε το πρόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες.
Όταν φτάσετε στη φάση με τα push-up και τα καθίσματα, επιλέξτε κάποιον για να δείξει την υπεράνθρωπη δύναμή του. Ενώ εκτελεί την άσκηση, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρέπει να επιλέξουν διάφορα αντικείμενα για να του προσθέσουν βάρος. Μπορεί η μαμά να κάνει ένα push-up με το σκυλί στην πλάτη της; Μπορεί το μικρότερο μέλος της οικογένειας να σηκώσει μια τσάντα με ρούχα ενώ κάνει ένα κάθισμα; Ήρθε η ώρα να δείξετε τη δύναμή σας.
Όταν φτάσετε στη φάση με τα push-up και τα καθίσματα, επιλέξτε κάποιον για να δείξει την υπεράνθρωπη δύναμή του. Ενώ εκτελεί την άσκηση, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρέπει να επιλέξουν διάφορα αντικείμενα για να του προσθέσουν βάρος. Μπορεί η μαμά να κάνει ένα push-up με το σκυλί στην πλάτη της; Μπορεί το μικρότερο μέλος της οικογένειας να σηκώσει μια τσάντα με ρούχα ενώ κάνει ένα κάθισμα; Ήρθε η ώρα να δείξετε τη δύναμή σας.