Υπεράνθρωπη δύναμη

Όταν φτάσετε στη φάση με τα push-up και τα καθίσματα, επιλέξτε κάποιον για να δείξει την υπεράνθρωπη δύναμή του. Ενώ εκτελεί την άσκηση, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρέπει να επιλέξουν διάφορα αντικείμενα για να του προσθέσουν βάρος. Μπορεί η μαμά να κάνει ένα push-up με το σκυλί στην πλάτη της; Μπορεί το μικρότερο μέλος της οικογένειας να σηκώσει μια τσάντα με ρούχα ενώ κάνει ένα κάθισμα; Ήρθε η ώρα να δείξετε τη δύναμή σας.