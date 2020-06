Βοήθησε τα παιδιά να παραμείνουν δραστήρια σε μικρούς χώρους

02. Κάνε έναν διαγωνισμό με στατικές ασκήσεις.

Τα παιδιά σπάνια θέλουν να μένουν σε ένα μέρος, λέει η Santesson, αλλά τώρα είναι μια καλή στιγμή για να τους μάθεις ότι μπορούν ακόμα να βγάζουν όλη την ενέργειά τους σε έναν περιορισμένο χώρο. Τοποθέτησε στο δάπεδο χαλάκια της γιόγκα ή δημιούργησε τετράγωνα στο μέγεθος ενός σώματος με ταινία για να φτιάξεις σαφή οπτικά πλαίσια προπόνησης (ένα για σένα και ένα για καθένα από τα παιδιά σου). Δείξε τους λίγες απλές ασκήσεις, όπως mountain climber, scissor jump ή κάθε κίνηση από τη συλλογή For the Whole Family στο NTC, και πες τους ότι θέλεις να δεις ποιος μπορεί να κάνει δέκα επαναλήψεις από κάθε άσκηση πρώτος. Μετά πες τους ότι θα κερδίσουν πόντους αν δεν κερδίσουν απλώς τον αγώνα, αλλά επίσης αν μείνουν μέσα στο πλαίσιό τους.



03. Κάνε και τα παιδιά σου να συμμετέχουν στις καθημερινές "αγγαρείες κίνησης".

Τάισε τον σκύλο, βάλε σκούπα, πότισε τα φυτά: όλες αυτές οι μικρές εργασίες περιλαμβάνουν κίνηση και δεν υπάρχει λόγος να αποκλείσεις τα μικρά σου από αυτές. Τουλάχιστον μία ή δύο φορές την ημέρα, πάρε μαζί σου τα παιδιά σε οποιαδήποτε ασφαλή, εφικτή δραστηριότητα όπου κινείσαι μέσα στα όρια του σπιτιού σου, σύμφωνα με την Santesson. Βάλε στο παιχνίδι τη διασκέδαση όποτε μπορείς. Για παράδειγμα, φώναξε: "Αγώνας μέχρι την κουζίνα!" ή άφησέ τα να μεταφέρουν το μπολ με το νερό του σκύλου που θέλει παιχνίδια, ώστε να ενθουσιαστούν και αυτά.



"Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με την επανάληψη. Γι' αυτό, αν μετατρέψεις ακόμα και αυτές τις μικρές, καθημερινές δραστηριότητες σε μέρος της ρουτίνας τους τώρα, αυτό θα βοηθήσει πολύ αργότερα", αναφέρει. Και μάντεψε: δεν χρειάζεσαι χώρο για αυτό.