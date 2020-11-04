Δημιούργησε το δικό σου πρόγραμμα πριν από τον ύπνο

Θα ήταν υπέροχο να μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ώρα για χαλάρωση πριν τον ύπνο, αλλά ακόμα και δέκα λεπτά κάθε βράδυ είναι αρκετά για να δώσεις το σήμα στον εγκέφαλό σου ότι είναι ώρα να σταματήσει να λειτουργεί.



Η δημιουργία ενός προγράμματος πριν τον ύπνο θα βοηθήσει το σώμα σου να χαλαρώσει και να κάνει τη μετάβαση στην κατάσταση του ύπνου, σύμφωνα με την Cheri Mah, μέλος του Nike Performance Council και Ερευνητική Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο στο Human Performance Center και στο School of Medicine.



Μου αρέσει να κάνω ένα ζεστό ντους, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι σε βοηθά να κοιμηθείς, και να απομακρύνομαι από τις οθόνες, καθώς εκπέμπουν μπλε φως που διεγείρει τον εγκέφαλο. Αλλά ειλικρινά, το δικό σου πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε σε χαλαρώνει: να γράφεις ημερολόγιο, να κάνεις ασκήσεις με βαθιές αναπνοές για μερικά λεπτά, να διαβάζεις ένα βιβλίο.



Αν ακολουθείς το ίδιο πρόγραμμα για μερικά λεπτά κάθε βράδυ, βοηθά το σώμα σου να καταλάβει ότι είναι ώρα για ύπνο, καθώς είμαστε πλάσματα που μας αρέσουν οι συνήθειες περισσότερο από όσο αντιλαμβανόμαστε.



Γι' αυτό αποφάσισε τον πιο χαλαρωτικό τρόπο για να αφιερώσεις δέκα λεπτά πριν από τον ύπνο και προσπάθησε να το εντάξεις στη νυχτερινή σου ρουτίνα ως ένα σημαντικό πρόγραμμα πριν τον ύπνο.