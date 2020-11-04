Αν νιώθεις καλά όταν ξεκινάς τη μέρα σου, αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι κοιμάσαι αρκετά. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να παρακολουθείς τη διάθεσή σου αργά το απόγευμα και το βράδυ. "Όταν γυρνάς στο σπίτι με το αυτοκίνητο και σταματάς σε φανάρι, χαλαρώνεις τόσο πολύ που νιώθεις ότι θα σε πάρει ο ύπνος; Τα βράδια, όταν βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ, αποκοιμιέσαι; Αν ναι, πρόσθεσε μισή ώρα στον βραδινό σου ύπνο μέχρι να σταματήσει να συμβαίνει αυτό", αναφέρει η Halson.

Αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι την ώρα που πας για ύπνο, τότε αυτός είναι ο ιδανικός αριθμός σου.

Καν' το συνήθεια: Σε προκαλούμε να αρχίσεις να μετράς και να αξιολογείς τον ύπνο σου, για να βρεις το σημείο αναφοράς σου. Έχε ένα σημειωματάριο στο κομοδίνο σου και δεσμεύσου να καταγράφεις τον ύπνο σου για μια εβδομάδα. Όταν ξυπνάς το πρωί, σημείωνε τις ώρες που κοιμάσαι και ξυπνάς. Μία ή δύο φορές τη μέρα, σημείωνε αν νιώθεις κούραση και την ώρα της μέρας. Κάθε φοράς που γράφεις κάτι στο ημερολόγιο ύπνου, φρόντισε να επιβραβεύεις τον εαυτό σου ("Καλή δουλειά!"). Μετά από μια εβδομάδα, μπορείς να ελέγξεις τα δεδομένα και να εφαρμόσεις τη συμβουλή της Halson προσθέτοντας 30 λεπτά στον βραδινό σου ύπνο μέχρι να μην νιώθεις κούραση στη διάρκεια της μέρας.