Κοιμάσαι αρκετά;
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Παρακολούθησε τη μέρα σου για να διαπιστώσεις αν κοιμάσαι αρκετά
Υπάρχει λόγος που όλοι πάντα υποστηρίζουν ότι οι οχτώ ώρες είναι ο μαγικός αριθμός για τον βραδινό ύπνο και η σχετική έρευνα επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός. "Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται εννιά με δέκα ώρες για να νιώσουν καλά. Αν προπονείσαι σκληρά, χρειάζεσαι λίγο περισσότερο ύπνο από το συνηθισμένο. Το τρομακτικό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται μόνο έξι με εξήμισι ώρες", αναφέρει η Shona Halson, ειδικός αποκατάστασης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο School of Behavioral and Health Sciences στο Australian Catholic University.
Ο καλύτερος τρόπος για να δεις πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι είναι να σημειώνεις τι ώρα ξαπλώνεις στο κρεβάτι και τι ώρα ξυπνάς για να υπολογίσεις πόσες ώρες έχεις την τάση να κοιμάσαι. Τα ρολόγια και οι άλλες συσκευές παρακολούθησης ύπνου μπορεί να μην είναι αξιόπιστα και να υπερεκτιμούν τον χρόνο ύπνου. "Μόλις δεις τον μέσο όρο του βραδινού σου ύπνου, παρακολούθησε πώς νιώθεις όταν ξυπνάς", αναφέρει η Halson. "Πώς αισθάνεσαι όταν ξυπνάς; Χρειάζεσαι αρκετή ποσότητα καφέ για να λειτουργήσεις;"
"Τα βράδια, όταν βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ, σε παίρνει ο ύπνος; Αν ναι, πρόσθεσε μισή ώρα στον βραδινό σου ύπνο μέχρι να σταματήσει να συμβαίνει αυτό".
Shona Halson
Αν νιώθεις καλά όταν ξεκινάς τη μέρα σου, αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι κοιμάσαι αρκετά. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να παρακολουθείς τη διάθεσή σου αργά το απόγευμα και το βράδυ. "Όταν γυρνάς στο σπίτι με το αυτοκίνητο και σταματάς σε φανάρι, χαλαρώνεις τόσο πολύ που νιώθεις ότι θα σε πάρει ο ύπνος; Τα βράδια, όταν βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ, αποκοιμιέσαι; Αν ναι, πρόσθεσε μισή ώρα στον βραδινό σου ύπνο μέχρι να σταματήσει να συμβαίνει αυτό", αναφέρει η Halson.
Αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι την ώρα που πας για ύπνο, τότε αυτός είναι ο ιδανικός αριθμός σου.
Καν' το συνήθεια: Σε προκαλούμε να αρχίσεις να μετράς και να αξιολογείς τον ύπνο σου, για να βρεις το σημείο αναφοράς σου. Έχε ένα σημειωματάριο στο κομοδίνο σου και δεσμεύσου να καταγράφεις τον ύπνο σου για μια εβδομάδα. Όταν ξυπνάς το πρωί, σημείωνε τις ώρες που κοιμάσαι και ξυπνάς. Μία ή δύο φορές τη μέρα, σημείωνε αν νιώθεις κούραση και την ώρα της μέρας. Κάθε φοράς που γράφεις κάτι στο ημερολόγιο ύπνου, φρόντισε να επιβραβεύεις τον εαυτό σου ("Καλή δουλειά!"). Μετά από μια εβδομάδα, μπορείς να ελέγξεις τα δεδομένα και να εφαρμόσεις τη συμβουλή της Halson προσθέτοντας 30 λεπτά στον βραδινό σου ύπνο μέχρι να μην νιώθεις κούραση στη διάρκεια της μέρας.