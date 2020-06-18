Ενδυνάμωση με έκκεντρες κινήσεις

Δεν αφορά μόνο τα βαθιά καθίσματα, καθώς μπορείς να μετατρέψεις τις περισσότερες κινήσεις σε έκκεντρες. Δοκίμασέ το με τα push-up: εστίασε απλώς στο να κάνεις τη φάση του χαμηλώματος πολύ αργά και έπειτα δώσε ώθηση προς τα πάνω με τον κανονικό ρυθμό σου. Όταν ενσωματώσεις τη φάση της έκκεντρης κίνησης στα push-up, θα μπορέσεις να νιώσεις τον κορμό και τους σταθεροποιητικούς μύες να ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο, γεγονός που σε βοηθά να αντιμετωπίσεις μέσα από την προπόνηση προβλήματα όπως η υπερβολικά μεγάλη προσπάθεια ή η αδυναμία. Είναι μία από τις αγαπημένες μου κινήσεις που θέλω να κάνουν οι πελάτες μου, επειδή τους βοηθά να εξελιχθούν και να κάνουν περισσότερα και δυνατότερα push-up. Συνήθως, οι άνθρωποι κάνουν δέκα επαναλήψεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά αν ενσωματώσεις τις έκκεντρες κινήσεις, θα νιώσεις πολύ περισσότερο αυτές τις δέκα ίδιες επαναλήψεις, ενώ θα δεις τη δύναμή σου να αυξάνεται πιο σύντομα.



Ρίξε μια ματιά στις ασκήσεις μου για τις έκκεντρες κινήσεις, ενώ μπορείς επίσης να προσπαθήσεις και μόνος σου κάθε φορά που μια άσκηση περιλαμβάνει push-up ή βαθιά καθίσματα. Προσπάθησε να τις κάνεις με έκκεντρη κίνηση, μειώνοντας τον ρυθμό σε καθεμία για τρία έως τέσσερα δευτερόλεπτα. Θα διαπιστώσεις πώς η εστίαση σε αυτήν την έκκεντρη κίνηση γυμνάζει τους ίδιους μύες με εντελώς διαφορετικό τρόπο.