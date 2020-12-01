Ο πιο απλός τρόπος να τρως πιο υγιεινά
Προπόνηση
Προπόνηση και διατροφή
Ένας απλός τρόπος για να τρως πιο υγιεινά
Από τη Nike Training
Ξέχνα την τέλεια διατροφή και υιοθέτησε μικρά βήματα που θα σε οδηγήσουν σε μεγάλες βελτιώσεις.
Ίσως έχεις ακούσει την έκφραση "Η άσκηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κακή διατροφή". Αν και αυτή η φράση έχει γίνει κλισέ όσον αφορά την ευεξία, αυτό δεν την κάνει λιγότερο σωστή. Για να είσαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση, πρέπει να τρως όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ωστόσο, το "να τρως όσο το δυνατόν καλύτερα", δεν σημαίνει "να τρως τέλεια, πάντα". Η καλύτερη προσέγγιση για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι να σκέφτεσαι πως πρέπει να τρως όσο το δυνατόν καλύτερα κάθε στιγμή.
Μία από τις κυριότερες αιτίες που οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να τρώνε πιο υγιεινά είναι επειδή υιοθετούν την αντίληψη του "πρέπει να το κάνω τέλεια", λέει ο προπονητής της Precision Nutrition και διαιτολόγος Brian St. Pierre. "Πολύ συχνά, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο, οι άνθρωποι αποκτούν τη νοοτροπία του "όλα ή τίποτα", ακολουθώντας μια σκληροπυρηνική προσέγγιση στη διατροφή τους και, στη συνέχεια, τα παρατούν επειδή δεν είναι βιώσιμη" λέει ο St. Pierre.
"Το πιο έξυπνο βήμα είναι να αντιμετωπίζεις τη διατροφή σου ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία".
Nike Training
Το πιο έξυπνο βήμα είναι να αντιμετωπίζεις τη διατροφή σου ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Αυτή η νοοτροπία σημαίνει να αναρωτηθείς ποιες διατροφικές επιλογές μπορείς να κάνεις που θα είναι απλώς λίγο καλύτερες από αυτές που έχεις τώρα. "Στη συνέχεια, θέσε στον εαυτό σου ακριβώς το ίδιο ερώτημα την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα έχεις μεταμορφώσει δραστικά τη διατροφή σου", λέει ο St. Pierre. "Αυτό το είδος της αλλαγής δεν είναι δυνατό να γίνει μέσα σε μια νύχτα, αλλά αν κάνεις μικρά βήματα προόδου στις επιλογές του φαγητού σου, μπορείς να αλλάξεις σημαντικά τη διατροφή σου. Πρέπει απλώς να κάνεις τη θετική αλλαγή μέρος του τρόπου που τρως, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για έναν τρόπο ζωής".
Για να λειτουργήσει η προσέγγιση της συνεχιζόμενης διαδικασίας, πρέπει να είσαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό σου σχετικά με τις διατροφικές σου συνήθειες και να πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις αμέσως. "Αφορά την πραγματική ζωή" λέει η Krista Scott-Dixon, διευθύντρια προγράμματος της Precision Nutrition και εκπαιδεύτρια διατροφής με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας. "Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό σύμπαν στο μέλλον, όπου θα έχεις τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες. Πρέπει να βρεις ακόμα και το παραμικρό ερέθισμα που θα σε κάνει να ξεκινήσεις το ταξίδι σου προς τη σωστή κατεύθυνση, τώρα αμέσως".
"Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το πρώτο, μικρό βήμα προς τα εμπρός είναι απλώς να αποφασίσεις να συμπεριλάβεις ένα λαχανικό σε ένα γεύμα την ημέρα".
Nike Training
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το πρώτο, μικρό βήμα προς τα εμπρός είναι απλώς να αποφασίσεις να συμπεριλάβεις ένα λαχανικό σε ένα γεύμα την ημέρα. Όταν αρχίσεις να νιώθεις ότι έχεις πετύχει αυτόν τον στόχο, το επόμενο μικρό βήμα θα μπορούσε να είναι να σκεφτείς μια ανθυγιεινή συνήθεια που έχεις (π.χ. το να τρως γλυκά για σνακ) και να ελαττώσεις τη συχνότητά της κατά έναν βαθμό (αν τρως γλυκά τρεις φορές την εβδομάδα, προσπάθησε να το μειώσεις σε δύο φορές). Αφού νιώσεις άνετα και με τα δύο αυτά βήματα, κάνε άλλη μια μικρή αλλαγή. Στη συνέχεια, κάνε την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Στόχος είναι να επιμείνεις στη συνεχιζόμενη διαδικασία σου, κάνοντας συνεχώς πρόοδο.
Πρέπει να ξέρεις, επίσης, ότι σίγουρα σίγουρα θα κάνεις λάθη. Όμως, δεν πειράζει. "Θα έχεις άπειρες ζωές σε αυτό το βιντεοπαιχνίδι, γι' αυτό αν τα θαλασσώσεις σήμερα, δώσε το παρόν αύριο και προσπάθησε ξανά", λέει η Scott-Dixon. Αντί να αποκτάς εμμονές και να τιμωρείς τον εαυτό σου για ένα παραστράτημα στη διατροφή σου, ο St. Pierre προτείνει να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να αντιδράσεις διαφορετικά την επόμενη φορά: "Αντιμετώπισε τα εμπόδια ως μια ευκαιρία για συμπεράσματα παρά ως αποτυχία".
Μην ξεχνάς να σημειώνεις τι είχε αποτέλεσμα, αναφέρει η Scott-Dixon. "Πολύ συχνά, οι άνθρωποι εστιάζουν σε αυτά που δεν πήγαν καλά, ενώ ίσως το 80% πήγε τέλεια! Χρησιμοποίησε αυτές τις επιτυχίες ως πρότυπο για να δημιουργήσεις το δικό σου μοτίβο", λέει. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις περισσότερες νίκες.
Κάν' το συνήθεια: Ακολούθησε το παραπάνω πλαίσιο και κάνε μια μικρή, θετική προσθήκη στη διατροφή σου, όπως το να συμπεριλάβεις ένα λαχανικό σε ένα γεύμα. Σύνδεσε αυτήν τη συμπεριφορά με μια συνήθεια που έχεις ήδη, όπως το να σκεφτείς τι θα φας για μεσημεριανό. Έτσι, την επόμενη φορά που θα σκεφτείς "Τι θέλω να φάω για μεσημεριανό;" συνδύασέ το με τη σκέψη ότι θα συμπεριλάβεις ένα λαχανικό. Όταν καταφέρεις να συμπεριλάβεις το λαχανικό στο γεύμα σου, μην ξεχάσεις να συγχαρείς τον εαυτό σου, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσεις ότι αυτή η συνήθεια θα σου γίνει τρόπος ζωής.