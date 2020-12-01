Ο πιο απλός τρόπος να τρως πιο υγιεινά

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το πρώτο, μικρό βήμα προς τα εμπρός είναι απλώς να αποφασίσεις να συμπεριλάβεις ένα λαχανικό σε ένα γεύμα την ημέρα. Όταν αρχίσεις να νιώθεις ότι έχεις πετύχει αυτόν τον στόχο, το επόμενο μικρό βήμα θα μπορούσε να είναι να σκεφτείς μια ανθυγιεινή συνήθεια που έχεις (π.χ. το να τρως γλυκά για σνακ) και να ελαττώσεις τη συχνότητά της κατά έναν βαθμό (αν τρως γλυκά τρεις φορές την εβδομάδα, προσπάθησε να το μειώσεις σε δύο φορές). Αφού νιώσεις άνετα και με τα δύο αυτά βήματα, κάνε άλλη μια μικρή αλλαγή. Στη συνέχεια, κάνε την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Στόχος είναι να επιμείνεις στη συνεχιζόμενη διαδικασία σου, κάνοντας συνεχώς πρόοδο.



Πρέπει να ξέρεις, επίσης, ότι σίγουρα σίγουρα θα κάνεις λάθη. Όμως, δεν πειράζει. "Θα έχεις άπειρες ζωές σε αυτό το βιντεοπαιχνίδι, γι' αυτό αν τα θαλασσώσεις σήμερα, δώσε το παρόν αύριο και προσπάθησε ξανά", λέει η Scott-Dixon. Αντί να αποκτάς εμμονές και να τιμωρείς τον εαυτό σου για ένα παραστράτημα στη διατροφή σου, ο St. Pierre προτείνει να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να αντιδράσεις διαφορετικά την επόμενη φορά: "Αντιμετώπισε τα εμπόδια ως μια ευκαιρία για συμπεράσματα παρά ως αποτυχία".



Μην ξεχνάς να σημειώνεις τι είχε αποτέλεσμα, αναφέρει η Scott-Dixon. "Πολύ συχνά, οι άνθρωποι εστιάζουν σε αυτά που δεν πήγαν καλά, ενώ ίσως το 80% πήγε τέλεια! Χρησιμοποίησε αυτές τις επιτυχίες ως πρότυπο για να δημιουργήσεις το δικό σου μοτίβο", λέει. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις περισσότερες νίκες.



Κάν' το συνήθεια: Ακολούθησε το παραπάνω πλαίσιο και κάνε μια μικρή, θετική προσθήκη στη διατροφή σου, όπως το να συμπεριλάβεις ένα λαχανικό σε ένα γεύμα. Σύνδεσε αυτήν τη συμπεριφορά με μια συνήθεια που έχεις ήδη, όπως το να σκεφτείς τι θα φας για μεσημεριανό. Έτσι, την επόμενη φορά που θα σκεφτείς "Τι θέλω να φάω για μεσημεριανό;" συνδύασέ το με τη σκέψη ότι θα συμπεριλάβεις ένα λαχανικό. Όταν καταφέρεις να συμπεριλάβεις το λαχανικό στο γεύμα σου, μην ξεχάσεις να συγχαρείς τον εαυτό σου, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσεις ότι αυτή η συνήθεια θα σου γίνει τρόπος ζωής.