Τι κι αν δεν μπορείς να πας στο γυμναστήριο; Έχουμε πέντε κορυφαία προγράμματα ασκήσεων που μπορείς να δοκιμάσεις τώρα στο σπίτι.
Προπόνηση
Έχεις κλειστεί αναγκαστικά στο σπίτι, αλλά θέλεις να γυμναστείς; Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να δουλέψεις πλάτη, κοιλιακούς, χέρια, γλουτούς και πόδια. Αυτά τα κορυφαία προγράμματα ασκήσεων για το σπίτι, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, χρησιμοποιηθεί και αγαπηθεί από τους ίδιους τους Nike Master Trainer, απαιτούν πολύ λίγο χώρο και ελάχιστο ή καθόλου εξοπλισμό, αλλά σου προσφέρουν όλα τα οφέλη της άσκησης που λαχταράς.
Από κυκλικές προπονήσεις για ενδυνάμωση και HIIT για καύση θερμίδων μέχρι αναζωογονητικές ασκήσεις και χαλαρωτικά προγράμματα γιόγκα με διαβαθμίσεις και τροποποιήσεις για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, το μόνο σου πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα ξέρεις τι να πρωτοκάνεις...
Πρόγραμμα ασκήσεων 1
Quick Core Crush
Γύμνασε άνω, κάτω και πλάγιους κοιλιακούς με έναν δυνατό συνδυασμό ασκήσεων για τον κορμό διάρκειας δέκα λεπτών. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ροκανίσματα, στρέψεις και σανίδες. Μπορεί να σε δυσκολέψει, αλλά σίγουρα θα το λατρέψεις.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: ενδυνάμωση
Εξοπλισμός: στρώμα/καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Διάρκεια: 10 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: ενδυνάμωση
Εξοπλισμός: στρώμα/καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Πρόγραμμα ασκήσεων 2
10-Min HIIT: Legs & Core
Δούλεψε το κάτω μέρος του σώματος, τον κορμό και την αντοχή σου με αυτό το γρήγορο και άκρως αποτελεσματικό πρόγραμμα HIIT. Μπορείς να κάνεις αυτό το πρόγραμμα όταν δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου ή όταν θέλεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω στην κανονική σου προπόνηση.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: αντοχή
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Διάρκεια: 10 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: αντοχή
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Πρόγραμμα ασκήσεων 3
Essential Restorative Yoga
Είτε θέλεις να ανακουφίσεις τους πιασμένους μύες σου είτε να καταπολεμήσεις το άγχος σου, αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι ιδανικό για να κατεβάσεις ρυθμούς. Για να απαλλαγείς πλήρως από την ένταση, συγκεντρώσου στην αναπνοή σου.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: ευκινησία
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Διάρκεια: 20 λεπτά
Επίπεδο: αρχάριοι
Ιδανικό για: ευκινησία
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Πρόγραμμα ασκήσεων 4
Tank Top Arms
Οι ώμοι, οι δικέφαλοι και οι τρικέφαλοί σου θα πάρουν φωτιά με αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό πρόγραμμα διάρκειας 20 λεπτών, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις για το επάνω μέρος του σώματος. Κάν' το μόνο του ή συνδύασέ το με μια προπόνηση για τον κορμό ή ένα αερόβιο πρόγραμμα για να δουλέψεις ολόκληρο το σώμα.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Επίπεδο: μεσαίο
Ιδανικό για: ενδυνάμωση
Εξοπλισμός: βαράκια
Τύπος: βάσει χρόνου
Διάρκεια: 20 λεπτά
Επίπεδο: μεσαίο
Ιδανικό για: ενδυνάμωση
Εξοπλισμός: βαράκια
Τύπος: βάσει χρόνου
Πρόγραμμα ασκήσεων 5
Head to Toe Meltdown
Αν ψάχνεις ένα δυνατό πρόγραμμα για ολόκληρο το σώμα, μόλις το βρήκες! Με αυτήν την προπόνηση υψηλής έντασης διάρκειας 45 λεπτών, θα δουλέψεις κάθε μυ του σώματός σου και θα νιώσεις την καρδιά σου να σφυροκοπά. Αν δεν έχεις εξοπλισμό, μην ανησυχείς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις μόνο με το βάρος του σώματος.
Διάρκεια: 45 λεπτά
Επίπεδο: μεσαίο
Ιδανικό για: αντοχή
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου
Διάρκεια: 45 λεπτά
Επίπεδο: μεσαίο
Ιδανικό για: αντοχή
Εξοπλισμός: καθόλου
Τύπος: βάσει χρόνου