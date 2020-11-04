Πέντε κορυφαία προγράμματα ασκήσεων που μπορείς να δοκιμάσεις τώρα στο σπίτι

Έχεις κλειστεί αναγκαστικά στο σπίτι, αλλά θέλεις να γυμναστείς; Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να δουλέψεις πλάτη, κοιλιακούς, χέρια, γλουτούς και πόδια. Αυτά τα κορυφαία προγράμματα ασκήσεων για το σπίτι, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, χρησιμοποιηθεί και αγαπηθεί από τους ίδιους τους Nike Master Trainer, απαιτούν πολύ λίγο χώρο και ελάχιστο ή καθόλου εξοπλισμό, αλλά σου προσφέρουν όλα τα οφέλη της άσκησης που λαχταράς.



Από κυκλικές προπονήσεις για ενδυνάμωση και HIIT για καύση θερμίδων μέχρι αναζωογονητικές ασκήσεις και χαλαρωτικά προγράμματα γιόγκα με διαβαθμίσεις και τροποποιήσεις για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης, το μόνο σου πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα ξέρεις τι να πρωτοκάνεις...