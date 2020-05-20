Προπόνηση παιδιών με σιγουριά

"Μην ξεχνάς ποτέ το σημαντικότερο: τη διασκέδαση!", αναφέρει η Julia, η οποία μετά από έναν τραυματισμό, αποχαιρέτισε την καριέρα της ως ημιεπαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου και αγάπησε την προπονητική. Τώρα αγωνίζεται για να δραστηριοποιεί τα παιδιά και υποστηρίζει την οικογενειακή προπόνηση, υπενθυμίζοντας σε όλους μας να παραμένουμε θετικοί και να γελάμε μαζί.



Το να εμψυχώνεις τα παιδιά σου και να τα κάνεις να νιώθουν σαν πρωταθλητές μπορεί να επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την αυτοπεποίθησή τους. "Τα παιδιά που αθλούνται με τους γονείς τους αναπτύσσουν μια αίσθηση περηφάνιας. Αυτό ενδυναμώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους", αναφέρει η Julia. Γνωρίζουμε ότι είσαι ήδη ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους, αλλά όσον αφορά την άθληση, ήρθε η ώρα να φωνάξεις πιο δυνατά, να τα εμψυχώσεις πιο έντονα και να ενθουσιαστείς ακόμα περισσότερο για τις επιτυχίες τους.