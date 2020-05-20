Προπόνηση παιδιών με σιγουριά

Προπόνηση παιδιών με αυτοπεποίθηση
Κίνηση
Από τη Nike Training
Πώς να χρησιμοποιήσεις την ενθάρρυνση για να βοηθήσεις τα παιδιά να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τον αθλητισμό.
Είναι πρόκληση να διατηρούμε τα παιδιά δραστήρια όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Σε αυτό το άρθρο, μία από τις προπονήτριες του Made to Play της Nike μοιράζεται τις συμβουλές της για να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να σηκωθούν από τον καναπέ. Συμβουλή: όλα έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση.
Είναι σίγουρα πρόκληση να παρακινούμε τα παιδιά να παραμένουν δραστήρια όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Γι' αυτό, ρωτήσαμε την ομάδα του Made to Play της Nike πώς να σηκώσουμε τα παιδιά από τον καναπέ χρησιμοποιώντας τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης. Οι προπονητές του Made To Play βοηθούν 17 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο να παραμένουν δραστήρια, άρα ξέρουν σίγουρα τι κάνουν. Αυτήν την εβδομάδα, η Julia Winkler, προπονήτρια του Berlin Kickt, ενός ποδοσφαιρικού προγράμματος για νέους, εξηγεί πώς να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση.
Η αυτοπεποίθηση είναι πάνω απ' όλα
"Μην ξεχνάς ποτέ το σημαντικότερο: τη διασκέδαση!", αναφέρει η Julia, η οποία μετά από έναν τραυματισμό, αποχαιρέτισε την καριέρα της ως ημιεπαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου και αγάπησε την προπονητική. Τώρα αγωνίζεται για να δραστηριοποιεί τα παιδιά και υποστηρίζει την οικογενειακή προπόνηση, υπενθυμίζοντας σε όλους μας να παραμένουμε θετικοί και να γελάμε μαζί.
Το να εμψυχώνεις τα παιδιά σου και να τα κάνεις να νιώθουν σαν πρωταθλητές μπορεί να επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την αυτοπεποίθησή τους. "Τα παιδιά που αθλούνται με τους γονείς τους αναπτύσσουν μια αίσθηση περηφάνιας. Αυτό ενδυναμώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους", αναφέρει η Julia. Γνωρίζουμε ότι είσαι ήδη ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους, αλλά όσον αφορά την άθληση, ήρθε η ώρα να φωνάξεις πιο δυνατά, να τα εμψυχώσεις πιο έντονα και να ενθουσιαστείς ακόμα περισσότερο για τις επιτυχίες τους.
"Τα παιδιά που αθλούνται με τους γονείς τους αναπτύσσουν μια αίσθηση περηφάνιας. Αυτό ενδυναμώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους".
Julia Winkler, προπονήτρια, Berlin Kickt
Βάλε στόχους
Όταν τα παιδιά βλέπουν την πρόοδο, αυτό τα βοηθάει να νιώθουν επίσης μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. "Αφιέρωσε χρόνο για να καθίσεις με τα παιδιά και να θέσεις βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την επόμενη εβδομάδα. Φτιάξε ένα πλάνο με αυτούς τους στόχους και κόλλησέ το στο ψυγείο", αναφέρει η Julia. Ενθαρρύνει τα παιδιά με τα οποία δουλεύει να παίρνουν τον έλεγχο της προπόνησής τους. "Να είσαι ανοιχτός στις ιδέες των παιδιών για την άθληση και να δημιουργείς ένα τελετουργικό για την τακτική ενασχόληση με την άθληση. Ξεκινώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα και δημιουργώντας μια δομή, θα βοηθήσεις τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή", αναφέρει.
Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για περισσότερες συμβουλές προπόνησης από τους επαγγελματίες του Made to Play στην εφαρμογή NTC.
Βάλε στόχους
Όταν τα παιδιά βλέπουν την πρόοδο, αυτό τα βοηθάει να νιώθουν επίσης μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. "Αφιέρωσε χρόνο για να καθίσεις με τα παιδιά και να θέσεις βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την επόμενη εβδομάδα. Φτιάξε ένα πλάνο με αυτούς τους στόχους και κόλλησέ το στο ψυγείο", αναφέρει η Julia. Ενθαρρύνει τα παιδιά με τα οποία δουλεύει να παίρνουν τον έλεγχο της προπόνησής τους. "Να είσαι ανοιχτός στις ιδέες των παιδιών για την άθληση και να δημιουργείς ένα τελετουργικό για την τακτική ενασχόληση με την άθληση. Ξεκινώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα και δημιουργώντας μια δομή, θα βοηθήσεις τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή", αναφέρει.
Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για περισσότερες συμβουλές προπόνησης από τους επαγγελματίες του Made to Play στην εφαρμογή NTC.