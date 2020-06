Προπόνηση παιδιών με σιγουριά

Πώς να χρησιμοποιήσεις την ενθάρρυνση για να βοηθήσεις τα παιδιά να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από τον αθλητισμό.

Είναι πρόκληση να διατηρούμε τα παιδιά δραστήρια όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Σε αυτό το άρθρο, μία από τις προπονήτριες του Made to Play της Nike μοιράζεται τις συμβουλές της για να δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να σηκωθούν από τον καναπέ. Συμβουλή: όλα έχουν να κάνουν με τη διασκέδαση.



Είναι σίγουρα πρόκληση να παρακινούμε τα παιδιά να παραμένουν δραστήρια όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Γι' αυτό, ρωτήσαμε την ομάδα του Made to Play της Nike πώς να σηκώσουμε τα παιδιά από τον καναπέ χρησιμοποιώντας τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης. Οι προπονητές του Made To Play βοηθούν 17 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο να παραμένουν δραστήρια, άρα ξέρουν σίγουρα τι κάνουν. Αυτήν την εβδομάδα, η Julia Winkler, προπονήτρια του Berlin Kickt, ενός ποδοσφαιρικού προγράμματος για νέους, εξηγεί πώς να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση.