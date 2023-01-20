Cinq sweats à capuche Nike chauds pour l'hiver

En hiver, mieux vaut privilégier les vêtements chauds et faciles à enlever. Par temps froid, un pull chaud ou un sweat à capuche avec zip sont parfaits. Ils peuvent être portés sous un manteau d'hiver pour plus d'isolation ou seuls avec une tenue confortable et décontractée.

Les sweats à capuche les plus chauds de Nike intègrent une technologie de régulation de la chaleur, des tissus duveteux, des poches à zip et des capuches réglables. Parfaits pour les entraînements en hiver ou pour le quotidien. Lis ce guide pour en savoir plus sur les meilleurs sweats à capuche d'hiver de Nike.

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