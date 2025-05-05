Les meilleurs sweats à capuche de basketball Nike disponibles en ce moment

Les meilleurs sweats à capuche Nike Basketball disponibles en ce moment
Guide d'achat
Découvre les meilleurs sweats à capuche Nike Basketball à porter sur le terrain et au quotidien.
Pour rester au chaud et afficher un look décontracté pendant les échauffements d'avant-match, sur le banc de touche ou dans les gradins, les sweats à capuche de basket Nike cochent toutes les cases du vêtement de sport haute performance par excellence.
Ces pulls et sweats à capuche de basket à zip Nike sont fabriqués dans des matières premium qui évacuent la transpiration et présentent une coupe ample et confortable. Les athlètes peuvent ainsi effectuer un tir à 3 points ou un lancer franc tout en bénéficiant d'une mobilité et d'un confort optimaux du haut du corps.
Nike a développé toute une sélection de sweats à capuche pour le basket, avec des matières et des coupes adaptées, pour que les athlètes puissent rester au chaud tout en ayant du style sur le terrain et en dehors. Découvre ci-dessous notre sélection de sweats à capuche Nike Basketball.
Cinq styles phares de sweats à capuche Nike Basketball
1. Sweats à capuche Nike Dri-FIT Basketball
Pour donner le meilleur sur le terrain, un sweat à capuche de basket conçu avec des matières qui évacuent l'humidité est primordial. Une fois le corps réchauffé, les athlètes n'ont pas envie de s'encombrer d'un sweat à capuche humide et plein de sueur.
La matière Nike Dri-FIT aide à diffuser l'humidité à la surface du tissu pour une évaporation rapide, ce qui permet aux athlètes de rester au frais et de bénéficier d'un confort optimal lorsqu'ils transpirent.
De nombreux sweats à capuche Nike Basketball ont été confectionnés avec la technologie Nike Dri-FIT, y compris les modèles classiques en tissu Fleece et les styles ultra-doux en tissu en molleton.
(Contenu apparenté : Les différents postes au basket et leurs rôles)
2. Sweats à capuche Nike Therma-FIT Basketball
Pour les matchs en plein air par temps froid, opte pour un sweat à capuche doté de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu est conçu pour aider à réguler la chaleur corporelle et garder les athlètes au chaud sans surchauffer.
Le sweat à capuche Nike Therma-FIT ADV A.P.S., par exemple, est léger, respirant et offre un maximum de chaleur. Il est doté de zips latéraux pour optimiser l'aération quand le match monte en intensité.
3. Sweats à capuche de basket Kobe Bryant
Envie de t'inspirer de l'excellence ? Découvre la gamme de vêtements Kobe Bryant. Nike propose des sweats à capuche Therma-FIT ou Dri-FIT pour les personnes qui cherchent une épaisseur supplémentaire pour affronter les éléments. Des versions enfants sont aussi disponibles pour les athlètes en herbe.
4. Sweat à capuche Nike A'One
Nike a dévoilé la très attendue collection A'One, conçue en collaboration avec la star de WNBA, A'ja Wilson. Cette collection est composée de toute une gamme de vêtements, dont le remarquable sweat à capuche A'One, avec son esthétique originale et un confort haut de gamme. Dans une coupe ample et avec une doublure en satin, le sweat à capuche affiche le style caractéristique de l'athlète, avec des éléments personnalisés qui rendent hommage à sa famille et à ses racines. La collection A'One, dont la sortie est prévue en mai 2025, vise à inspirer la nouvelle génération d'athlètes en proposant un équipement haute performance à l'image de la confiance et de la passion de la star du basket féminin.
5. Sweats à capuche de basket grande taille et taille longue
Pour les fans de basket qui recherchent des grandes tailles ou des tailles longues, Nike propose de nombreux sweats à capuche de basket. En ce qui concerne les hauts Nike pour homme, les modèles portant la mention « tall » (grand) sont plus longs de 4,5 centimètres que les hauts de taille standard, et la longueur de manche est ajustée en fonction de la silhouette.
Tu peux trouver des sweats à capuche Nike Basketball en différentes tailles, de XS à 4XL Tall. Pour en savoir plus sur les tailles, consulte les guides des tailles Nike.
Rédaction : Emily Shiffer