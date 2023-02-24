Les meilleurs sweats à capuche zippés Nike disponibles en ce moment

5 modèles de sweats à capuche à zip Nike que tu ne voudras plus quitter
Guide d'achat
Ces sweats à capuche et zip Nike sont conçus pour être plus faciles à enfiler et super confortables à porter.
Pour porter une tenue décontractée, s'échauffer avant un entraînement ou rester au chaud sous une veste, un sweat à capuche et zip est un vêtement indispensable de ton dressing, que tu peux porter toute l'année. Et si tu choisis un sweat à capuche et zip qui remplit toutes les conditions requises (confortable, fonctionnel, respirant, pas trop encombrant), tu ne voudras plus le quitter.
Les meilleurs sweats à capuche et zip Nike pour homme, femme et enfant sont fabriqués dans des matières en Fleece Nike classiques : Nike Club Fleece, Nike Tech Fleece et Nike Phoenix Fleece. Chaque sweat à capuche présente un look unique et des caractéristiques distinctes : confort ultra-doux pour les sweats Club Fleece, look raffiné et ajusté pour les modèles Tech Fleece.
Trouve ci-dessous le meilleur sweat à capuche et zip Nike (ou plus si un seul ne suffit pas) qui convient à ton style.
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1. Pour un confort total : les sweats à capuche et zip Nike Club Fleece
Quand on cherche le sweat à capuche et zip idéal, difficile de se tromper avec une matière classique comme le Nike Club Fleece, un tissu lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour plus de douceur et de chaleur.
Les sweats à capuche à zip Nike Club Fleece vont avec tout : enfiles-en un par-dessus un t-shirt, associe-le à une tenue de sport ou complète un ensemble de survêtement en portant le sweat à capuche avec le jogging Nike Club Fleece assorti.
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Les sweats à capuche et les sweats en Fleece Nike Club sont disponibles dans une large gamme de couleurs, des coloris neutres classiques aux teintes les plus originales. Voir les tailles pour homme, femme et enfant.
2. Pour un look épuré : sweats à capuche et zip Nike Tech Fleece
Tu aimes les looks confortables et soignés ? Alors, opte pour un sweat à capuche et zip Nike Tech Fleece. La gamme de vêtements Nike Tech Fleece offre une version plus raffinée et plus ajustée des sweats en Fleece classiques, avec un toucher lisse et des poches à zip premium sur certains modèles. La coupe est décontractée et facile à porter. Plus de confort sans effort.
Pour un pantalon assorti, découvre les pantalons de survêtement et de jogging Nike Tech Fleece. Et pour habiller les plus petits, tu peux même trouver des grenouillères Nike Tech Fleece à capuche, à zip, et des ensembles assortis pour bébé et tout-petit.
3. Pour plus d'audace : sweats à capuche et zip Nike Phoenix Fleece
Avec des coupes originales et surdimensionnées, des couleurs et des motifs qui attirent les regards, les sweats à capuche de la collection Nike Phoenix Fleece pour femme ne sont pas des sweats à capuche comme les autres. Les sweats à capuche Phoenix Fleece sont disponibles dans des coupes oversize et amples, idéales pour se prélasser, ainsi que dans des coupes longues, jusqu'aux genoux, pour plus de chaleur et de confort. Ces sweats à capuche présentent également des détails tels que des côtes allongées au niveau des poignets et de l'ourlet, qui ajoutent de la structure à la coupe.
Les pantalons de survêtement Nike Phoenix Fleece sont tout aussi uniques que les sweats qui les accompagnent, avec des modèles taille haute à coupe élargie et des versions baggy et oversize pour un look cool et confortable.
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4. Pour l'entraînement : sweats à capuche à zip Nike Dri-FIT
Si tu cherches un sweat à capuche à porter avant, pendant ou après un entraînement, opte pour un sweat à capuche avec la technologie Nike Dri-FIT. Cette technologie anti-transpirante diffuse l'humidité à la surface du tissu pour une évaporation rapide, ce qui te permet de rester au frais et au sec quand tu transpires.
La technologie Nike Dri-FIT est intégrée dans des sweats à capuche et zip conçus pour le basket, le yoga et le training.
5. Pour des modèles respectueux de l'environnement : sweats à capuche et zip Nike fabriqués à partir de matières durables
Les vêtements Nike portant la mention « fabriqué à partir de matières durables » contient au moins 50 % de matières recyclées et plusieurs modèles de sweats à capuche à zip ont obtenu cette mention.
Modèles à zip vintage inspirés des salles de sport ou sweats à capuche Nike Therma-FIT qui retiennent la chaleur, ces vêtements utilisent des matières telles que le polyester recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en plastique qui sont nettoyées, broyées en flocons et transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite chauffés et filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité.
Rédaction : Julia Sullivan