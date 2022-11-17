Les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour homme
Guide d'achat
Des parkas isolantes aux tissus Fleece, ces manteaux pour hommes sont conçus pour résister à l'hiver.
Quel que soit leur tissu ou leur modèle, les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour homme sont adaptés à toutes les conditions météorologiques : températures légèrement fraîches, pluie, tempêtes violentes, froid extrême et bien plus.
Découvre les meilleurs manteaux d'hiver pour homme, qui tiennent chaud et protègent contre les intempéries.
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Les meilleurs manteaux d'hiver Nike pour homme
1. Parkas
Idéales pour : les tempêtes hivernales violentes ou les températures extrêmement froides
Les parkas Nike sont longues et atteignent généralement le genou ou la mi-cuisse, ce qui les rend particulièrement adaptées pour braver les tempêtes ou les températures glaciales. La collection Nike Sportswear propose des modèles qui associent des revêtements extérieurs résistants et déperlants à des doublures intérieures isolantes pour conserver la chaleur naturelle du corps.
Pour une sensation de confort et de protection ultime, découvre le modèle Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner, avec une isolation PRIMALOFT® Thermoplume, un revêtement extérieur mate qui protège de la pluie et la technologie Nike Storm-FIT, conçue pour résister au vent et aux précipitations.
2. Doudounes
Idéales pour : les sports d'hiver et les sorties quotidiennes
Légère et optimisée pour maintenir la chaleur à l'intérieur, la doudoune est un essentiel dans tout climat froid. La veste Nike Sportswear Therma-FIT Repel, par exemple, a un revêtement extérieur déperlant qui empêche la pluie fine de s'accumuler sur le tissu, ainsi qu'une isolation en duvet qui tient chaud sans alourdir, parfait pour continuer à pratiquer une activité par temps froid.
(Contenu apparenté : Comment laver une veste en duvet)
3. Vestes en tissu Fleece
Idéales pour : les températures légèrement fraîches
Si tu veux profiter de la chaleur d'un manteau d'hiver classique sans l'encombrement, opte pour une veste ou une couche extérieure légère en tissu Fleece Nike. Le sweat à capuche à zip Nike Sportswear Tech Fleece comporte une grande capuche à quatre empiècements et des poches à zip aux manches pour garder les objets essentiels au sec. Il est aussi léger et large, pour le superposer à d'autres vêtements.
4. Vestes de pluie pour temps froid
Idéales pour : la pluie, la grêle ou la neige
Pour ces journées pluvieuses d'hiver où tu ne veux pas manquer ton run, ta randonnée ou ta promenade habituelle en plein air, les vestes de pluie Nike pour temps froid sont tout indiquées (assure-toi simplement d'être visible et en sécurité).
Beaucoup de manteaux de la collection ont un renfort imperméable ou déperlant, pour que l'humidité s'écoule en douceur sur le tissu. Superpose-les à des hauts Nike Dri-FIT anti-transpirants pour absorber la transpiration lorsque ton corps se réchauffe.
5. Coupe-vents pour temps froid
Idéals pour : un temps venteux
Avec leur tissu léger et résistant conçu pour repousser les rafales glaciales, les coupe-vents Nike pour temps froid sont parfaits pour les jours d'hiver venteux.
Le Nike Sportswear Windrunner, par exemple, présente une aération dans le dos pour améliorer la respirabilité pendant l'exercice, et une capuche avec un cordon de serrage réglable pour que l'air froid ne pénètre pas.
Rédaction : Julia Sullivan