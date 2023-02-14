Le meilleur équipement de golf Nike pour l'hiver

Tu fais tes premiers swings de la saison alors qu'il fait encore bien froid ou tu joues jusqu'en automne ? Peu importe, tu n'auras pas à annuler ta partie de golf à cause du temps. Et ça avec les équipements Nike adaptés.

Les hauts en tissu Fleece Nike et les pantalons équipés de la technologie Nike Therma-FIT (ainsi que les bonnets, les casquettes et les gants spécialisés) te tiendront chaud et te permettront de te concentrer sur ton jeu.

Utilise ce guide pour trouver les meilleurs équipements Nike pour jouer au golf par temps froid.

(Contenu apparenté : Les 10 meilleurs essentiels de golf Nike pour les personnes qui débutent)