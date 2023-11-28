Enseigner le courage aux filles grâce au sport

Les pros affirment que les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike œuvre avec des partenaires communautaires et des pros pour inverser la tendance. Et pour ce faire, on a créé le Guide de coaching pour les filles : une aide destinée à encourager, responsabiliser et accompagner les jeunes athlètes.



Faire du sport exige de savoir saisir les opportunités. Acquérir une nouvelle compétence, surmonter un nouvel exercice à l'entraînement ou avoir confiance en soi devant l'ultime adversaire en défense sont des moments où l'on peut se sentir vulnérable. Et si les filles sont souvent encouragées et félicitées quand elles réussissent quelque chose, elles ne reçoivent pas le même retour positif quand elles essaient une nouvelle technique et qu'elles échouent.



Avec le sport, une fille peut donc hésiter à essayer quelque chose de nouveau si elle n'est pas sûre d'y arriver. Mais si elle ne tente jamais cette passe risquée, qu'elle évite de sauter sur le ballon ou qu'elle participe uniquement aux compétitions où elle est la meilleure, elle passera à côté de plein d'occasions.



Imagine une fille qui tente une frappe, même si elle n'est pas sûre de marquer. Ou une qui essaie le papillon alors que son point fort, c'est la nage libre. Ou encore une fille qui peut encaisser huit buts en remplaçant la gardienne, mais dont le célèbre tir qu'elle a arrêté reste dans les mémoires. Ces filles ont appris à faire preuve de courage. Ça peut faire toute la différence, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne.



Découvre cette conférence TED pour apprendre plus de techniques visant à renforcer le courage chez les filles.