L'esprit de compétition des filles dans le sport

Les experts disent que les filles ont de meilleurs résultats sur le plan mental, émotionnel et social quand elles ont la possibilité de jouer. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike travaille avec les partenaires et les experts de la communauté pour inverser cette tendance. À ce titre, nous avons créé le Guide de coaching pour les filles : une ressource destinée à conseiller, valoriser et soutenir les jeunes athlètes.



Les filles adorent faire du sport et tout donner sur le terrain. Les études sur le sujet soutiennent notre affirmation : trois quarts des filles déclarent que les éléments liés à la compétition sont ceux qu’elles préfèrent dans le sport. Elles aiment également jouer au sein d’équipes qui mettent l’accent sur la victoire et l’amusement. Nous savons que les filles ne sont pas fragiles et qu’elles ne sont pas plus susceptibles de se blesser que les garçons. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est jouer.



Cela ne veut pas dire que vous devez faire un match complet ou compter le score à chaque entraînement. Mais plutôt que vous devez trouver des moyens de faire participer les filles à des affrontements amicaux tout en acquérant des aptitudes clés..



Les meilleurs types de jeux sont ceux qui permettent aux enfants de se dépenser, avec le minimum de temps morts. Les jeux qui enseignent la communication, le travail en équipe, la résolution de problèmes et le développement des facultés motrices sont tous excellents. Voici quelques activités amusantes et faciles à réaliser pour enseigner ces concepts et aider les filles à rester en mouvement.



Nous voulons que les enfants se dépensent le plus possible, et eux aussi. Veillez donc à modifier les règles du jeu, comme le jeu du loup où les enfants sont habituellement éliminés lorsqu'ils sont touchés. Par exemple, dans une version modifiée du jeu du loup, la joueuse touchée doit simplement s’agenouiller pendant 5 secondes et crier le nom de son équipe ou sportive préférée. Ensuite, la joueuse saute et revient dans la partie.



Pour être capables de s’affronter, les filles doivent avoir l’équipement adapté à leur discipline, mais également à leur corps. Si une fille semble mal à l’aise ou décide soudainement de se retirer du jeu, elle a peut-être besoin d’un équipement personnel, comme une brassière de sport. Discutez-en avec elle, avec ses parents ou éducateurs et éducatrices, de la manière la mieux adaptée pour elle, pour qu’elle puisse pratiquer son sport en étant à l'aise et en toute sécurité.