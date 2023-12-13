Parlons capacités physiques
Brisons les tabous
Beaucoup de filles pensent plus à leur apparence qu'à ce que leur corps peut faire et ressentir quand elles font du sport. Mais en changeant notre discours, on peut les aider à changer d'état d'esprit.
Chaque être est unique, et il n'y a pas deux corps identiques. En tant que coachs et parents, reconnaissons et respectons tous les physiques et célébrons toutes les différences. Notre genre, notre origine ethnique, notre identité sexuelle, nos handicaps, notre religion, nos croyances et nos caractéristiques influencent la manière dont on se présente au monde. Alors quand on juge le physique d'une personne, on juge qui elle est et comment elle se présente aux autres.
Nos mots ont énormément d'impact sur la manière dont les filles perçoivent leur place dans le sport. Avant d'aborder comment communiquer avec elles, il est important de réfléchir à notre propre relation avec notre corps. Après tout, nos pensées et nos paroles au sujet de notre propre corps influencent ce que les enfants ou les athlètes de notre entourage pensent et disent à propos du leur. Demandons-nous simplement : Est-ce que je parle de mon propre corps ou de celui des autres de manière négative en présence d'enfants ou d'athlètes, et quel message est-ce que ça leur envoie ?
Quand on s'adresse aux filles, le but est de les encourager à se concentrer sur leurs capacités physiques, et non pas sur leur apparence. Ce changement de point de vue peut les aider à mieux écouter leur corps et à se focaliser sur leurs performances, au lieu de se soucier de leur image, de suivre des régimes ou de s'entraîner à l'excès.
Ce qu'il faut éviter de dire
Essayons d'éviter les affirmations ou les conversations qui portent sur l'apparence et de mettre un terme à ces discussions entre filles. Par exemple :
- « Tu es superbe ! Tu as perdu du poids ? »
- « Tu devrais gagner en masse pour être plus solide en défense. »
- « On va faire en sorte que tu t'affines pour que tu gagnes en vitesse. »
- « Tu pourras sauter plus haut si tu perds un peu de poids. »
- « Tu mérites ce muffin, tu as fait un sacré entraînement aujourd'hui ! »
- « Tu es sûre que c'est une bonne idée de manger ça ? »
- « Je suis affreuse ! Je suis toute transpirante et tout mon maquillage a coulé ! »
- « Tu as vu ses jambes ? Elles sont pleines de vergetures. »
- « Elle ne devrait pas faire de renfo, elle est en train de devenir trop musclée. Les mecs détestent ça. »
Ce qu'on peut dire
Utilisons des affirmations et engageons des conversations qui mettent en valeur leurs capacités physiques. Par exemple :
- « Faisons quelques exercices pour échauffer nos muscles. »
- « Pense au positionnement de tes épaules. Elles doivent regarder droit devant quand tu tires. »
- « Bien joué ! Tu maîtrises vraiment [insérer une compétence] ! »
- « Cette frappe était incroyablement puissante. »
- « Tu avais l'air super heureuse et libre quand tu dansais ! »
- « Comment est-ce que tu te sens physiquement après le gros entraînement d'hier ? »
- « N'oublie pas de manger pour reprendre des forces après le match ! »
- « N'oublie pas de t'étirer pour récupérer. Je ne voudrais pas que tu te blesses ! »
- N'oublie pas que les apparences ne veulent rien dire. Ton corps est capable de faire, de vivre et d'accomplir des choses incroyables.
Ces simples changements dans notre discours peuvent faire une grosse différence dans la culture du sport et dans le rapport des filles à leur corps. Le but est de créer des environnements où le corps des filles n'est pas un objet à regarder, mais plutôt un véhicule pour vivre les joies de l'activité physique, de l'amitié et de la compétition.
Bouger en toute confiance est un programme élaboré par Nike et Dove pour aider les filles à renforcer leur confiance en elles. Quelle que soit la discipline sportive, elles doivent pouvoir se sentir à leur place. Le contenu du programme a été réalisé en partenariat avec le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport et le Centre for Appearance Research.
Pour consulter l'intégralité des ressources, rendez-vous sur le site suivant :