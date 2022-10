En sport, célébrez les progrès des filles autant que leurs victoires

Les experts disent que les filles ont de meilleurs résultats sur le plan mental, émotionnel et social quand elles ont la possibilité de jouer. Mais aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Nike travaille avec les partenaires et les experts de la communauté pour inverser cette tendance. À ce titre, nous avons créé le Guide de coaching pour les filles : une ressource destinée à conseiller, valoriser et soutenir les jeunes athlètes.



Le fait de se voir progresser dans un domaine est quelque chose d'extrêmement fort. Les filles veulent des coachs qui les aident à valoriser leurs progrès, quelle que soit l'issue du match. C’est comme ça que l'on retient des leçons et que l'on donne du sens au sport. Chaque swing, passe, sprint ou coup le renforce. Tout comme chaque coup ou frappe raté, chute, ou erreur.



En coaching, on appelle cela l'« approche de la maîtrise » : un ensemble de techniques qui favorisent la motivation et les efforts, développent les aptitudes sportives et réduisent l'anxiété. Les coachs qui s’appuient sur une approche de la maîtrise donnent la possibilité aux jeunes athlètes de s’investir pleinement et de s’approprier leur apprentissage. Un coach ayant une approche de maîtrise se concentre sur :



Les éléments que les athlètes peuvent contrôler : les coachs qui se concentrent sur ce que les athlètes peuvent contrôler, comme faire des efforts, essayer de nouvelles choses et persévérer face à la difficulté, aident les athlètes à développer des fondamentaux essentiels pour leurs performances, et non à se focaliser uniquement sur les résultats. Mettre l’accent sur ce qui peut être contrôlé aide également les athlètes à comprendre la façon dont elles façonnent leur propre chemin et la personnalité qu’elles cultivent sur le terrain.



Les petites victoires : Personne ne s’empare d’une raquette et ne devient Serena Williams en un jour. Et si une débutante en tennis se compare sans cesse à Serena, ou simplement à la meilleure joueuse de son équipe, elle sera forcément déçue. Il convient plutôt de célébrer ces petites victoires, comme la première fois que sa balle franchit le filet, son plus grand nombre d’échanges, ou son premier vrai service, pour qu’elle garde la motivation d'apprendre.



Ne pas ressasser ses erreurs : bien souvent, les filles n'internalisent pas leurs erreurs de la même manière que les garçons. Elles les prennent souvent d'une manière plus personnelle, ce qui peut les conduire à abandonner plus rapidement afin d'échapper à ce malaise. Apprendre à laisser ses erreurs derrière soi aide les filles à prendre confiance en elles, à se concentrer sur la prochaine partie et à s'amuser.



Les filles veulent savoir qu’elles progressent, non pas uniquement sur le plan des victoires et des défaites, mais aussi en ce qui concerne les aptitudes qu’elles acquièrent. Personne n’est né en brandissant le trophée d’un tournoi. S’améliorer prend du temps, et c’est pour cela qu’il est tout aussi important de célébrer les victoires du quotidien (développement des aptitudes, efforts, encouragement et cohésion d’équipe) que les matchs gagnés ou les points marqués.