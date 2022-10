Adapter les espaces sportifs aux filles

Les experts affirment que les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social lorsqu'elles ont la chance de pratiquer un sport. Malheureusement, les filles sont actuellement deux fois plus nombreuses à abandonner le sport que les garçons. Dans le cadre des initiatives lancées par Nike en collaboration avec des partenaires communautaires et des experts pour inverser la courbe du taux d'abandon, nous avons créé le Guide de coaching pour les filles : une ressource qui vous aidera à encadrer, autonomiser et soutenir les jeunes athlètes.



Il est vrai que l'équipement et les espaces sportifs sont rarement pensés pour les filles. Et ce phénomène est involontairement renforcé de nombreuses manières. Devoir traverser le parc pour se rendre aux sanitaires ou porter des tenues usagées héritées des équipes masculines envoie le message que les filles sont la cinquième roue du carrosse. L'équipement de protection n'est pas toujours conçu pour les filles non plus, et peut s’avérer inadapté, inconfortable, voire dangereux.



Bien trop souvent, les filles doivent faire avec ce qu'elles ont, ce qui a une influence négative sur leur expérience du sport.



Les filles ont besoin d’équipement confortable et adapté, et d'espaces propres et sécurisés à proximité pour leurs besoins d'hygiène. Elles doivent pouvoir s'entraîner dans des endroits et à des horaires qui ne mettent pas en danger leur intégrité physique. Si vous ne pouvez pas forcément construire de meilleurs sanitaires, vous pouvez créer un environnement sécurisé et confortable en prenant en compte ces besoins lorsque vous organisez vos séances de sport.



Et souvenez-vous que beaucoup de filles ne sont pas encouragées à faire du sport. Le simple fait d'être présentes représente un risque pour elles, il est donc d'autant plus important qu'elles puissent profiter d'un environnement positif et sain, où elles se sentent en sécurité et s'amusent, sans discrimination ou jugement de valeur.