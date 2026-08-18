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Sacs et sacs à dos pour femme

Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Sac à dos (32 L)
Matériaux recyclés
Nike Varsity Elite
Sac à dos (32 L)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Sac de golf
Nike Air Sport 2
Sac de golf
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (5 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (5 L)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Sac à dos (24 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à dos (24 L)
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Tote bag (20 L)
Dernières sorties
Nike Commute
Tote bag (20 L)
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à dos 2.0 (23 L)
+1
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à dos 2.0 (23 L)
34,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote Bag (22 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Tote Bag (22 L)
29,99 €
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
37,99 €
Nike
Nike Sac d'entraînement (24 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac d'entraînement (24 L)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière en forme de croissant (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière en forme de croissant (4 L)
34,99 €
Jordan
Jordan Sacoche Monarch (1 L)
Jordan
Sacoche Monarch (1 L)
59,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)
34,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Sac banane à harnais pour femme
NikeSKIMS
Sac banane à harnais pour femme
104,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike Elemental Premium
Sac à dos (21 L)
47,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sac de training (petite taille, 40 L)
Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de training (petite taille, 40 L)
39,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Sac de training (24 L)
Meilleure vente
Nike Gym Club
Sac de training (24 L)
47,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage Sweep
Sac à dos (25 L)
49,99 €
Nike Aura
Nike Aura Sac banane à imprimé floral (2 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac banane à imprimé floral (2 L)
39,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Sac banane pour femme
NikeSKIMS
Sac banane pour femme
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (1 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à bandoulière (1 L)
27,99 €
Nike One
Nike One Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
Nike One
Sac à dos (25 L)
89,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Mini sac à dos (6 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Mini sac à dos (6 L)
32,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière 2.0 (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à bandoulière 2.0 (4 L)
27,99 €

Sacs et sacs à dos pour femme : prête pour l'aventure

Organise tout ton équipement grâce à notre sélection de sacs à dos et sacs pour femme. Notre petit sac à dos pour femme est idéal pour un run avant le travail ou un entraînement après le bureau. Les compartiments intérieurs te permettent de séparer tes affaires propres des vêtements sales. Les poches à zip sécurisent tes petits objets de valeur. Pour les runneuses, nous proposons des sacs à bandoulière compacts où ranger des clés, un téléphone et des gels énergétiques. Un trek exigeant ou une nuit à la belle étoile en perspective ? Nos grands sacs à dos pour femme, résistants et légers, offrent une capacité de rangement importante.


Nos sacs à dos pour femmes multiplient les détails pratiques qui faciliteront ton programme d'entraînement. Les larges bretelles rembourrées et ergonomiques répartissent la charge afin d'assurer ton confort. Des poignées pratiques offrent également des options de transport supplémentaires. Si tu portes ton sac en extérieur, privilégie les finitions résistantes à l'eau qui protègent le contenu. Tu dois te déplacer avec tes affaires de sport et de bureau en même temps ? Des compartiments rembourrés te permettent de ranger ton ordinateur portable en toute sécurité.


Prépare-toi pour les matchs décisifs, les cours intensifs au studio et les entraînements exigeants grâce à nos sacs de sport pour femme. Leurs dimensions généreuses offrent assez d'espace pour tes raquettes, tapis et autres équipements indispensables. À l'intérieur, les multiples compartiments te permettent de tout organiser. Si tu t'entraînes sur gazon, ajoute un sac à chaussures qui protégera tes affaires de la boue. Notre gamme comprend des modèles rigides et souples de façon à répondre à tes préférences.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des sacs et sacs à dos pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge