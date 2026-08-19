Cadeaux de Fête des Pères

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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Carte cadeau Nike
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
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Gant de golf pour Homme (standard/gaucher)
29,99 €
Nike Lean Plus
Nike Lean Plus Brassard
Dernières sorties
Nike Lean Plus
Brassard
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
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Short pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
89,99 €
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Tee-shirt à manches courtes pour Homme
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Tee-shirt à manches courtes pour Homme
30 % de réduction
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
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Chaussure d'entraînement pour homme
79,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
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Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
19,99 €
Nike Intensity
Nike Intensity Ceinture de musculation pour Homme
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Ceinture de musculation pour Homme
30 % de réduction
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Short Diamond pour homme
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Short Diamond pour homme
30 % de réduction
Nike Club
Nike Club Serviette de piscine
Dernières sorties
Nike Club
Serviette de piscine
44,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour ado
Meilleure vente
Jordan Spizike Low
Chaussure pour ado
124,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
27,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
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Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
69,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
94,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
+1
Nike Refuel
Gourde à bouchon verrouillable (71 cl)
19,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
119,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Porte-cartes
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Porte-cartes
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Gants de fitness pour homme
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Gants de fitness pour homme
29,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste tissée pour homme
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Veste tissée pour homme
119,99 €
Nike Stride
Nike Stride Vêtement deuxième couche de running à demi-zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Vêtement deuxième couche de running à demi-zip Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
69,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
32,99 €
Nike Apex
Nike Apex Bob délavé Futura
Nike Apex
Bob délavé Futura
32,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour ado
Nike Air Max 270
Chaussure pour ado
119,99 €
Nike Primary
Nike Primary Haut sans manches Dri-FIT pour homme
Nike Primary
Haut sans manches Dri-FIT pour homme
47,99 €
Nike Apex
Nike Apex Bob Swoosh
Matériaux recyclés
Nike Apex
Bob Swoosh
29,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tote Bag (22 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage 2.0
Tote Bag (22 L)
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
37,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Porte-cartes
Nike Icon Air Force 1
Porte-cartes
24,99 €
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
37,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Short en maille pour homme
Nike Sportswear Club
Short en maille pour homme
39,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à bandoulière (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Elemental Premium
Sac à bandoulière (4 L)
32,99 €
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
37,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon Dri-FIT pour homme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Primary
Nike Primary Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Nike Primary
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
49,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon tissé pour homme
Nike Tech
Pantalon tissé pour homme
99,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à bandoulière (4 L)
27,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Gant de golf pour femme (main gauche)
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Gant de golf pour femme (main gauche)
14,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
64,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon chino slim Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon chino slim Dri-FIT pour homme
119,99 €
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
47,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalon de jogging pour homme
Nike Sportswear Club
Pantalon de jogging pour homme
54,99 €
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
59,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
15,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
84,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
54,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Hyverse
Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Dri-FIT pour homme
39,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Gant de golf pour Femme (main gauche)
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Gant de golf pour Femme (main gauche)
29,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (petite taille, 1 L)
Nike Heritage
Sac à bandoulière (petite taille, 1 L)
24,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut à demi-zip Dri-FIT pour homme
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Haut à demi-zip Dri-FIT pour homme
119,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
24,99 €
Nike
Nike Tapis de yoga réversible (4 mm)
Nike
Tapis de yoga réversible (4 mm)
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
94,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour bébé et tout-petit
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Chaussure pour bébé et tout-petit
64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
94,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
Meilleure vente
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Chaussure pour ado
144,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
37,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
189,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
104,99 €
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Meilleure vente
Nike Form
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
42,99 €
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness long Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness long Dri-FIT pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
47,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalon de jogging pour homme
Nike Sportswear Club
Pantalon de jogging pour homme
54,99 €
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
59,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
15,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tote bag RPM (26 L)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Tote bag RPM (26 L)
84,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
54,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Hyverse
Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Gant de golf pour Femme (main gauche)
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Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (petite taille, 1 L)
Nike Heritage
Sac à bandoulière (petite taille, 1 L)
24,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut à demi-zip Dri-FIT pour homme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut à demi-zip Dri-FIT pour homme
119,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
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Nike
Nike Tapis de yoga réversible (4 mm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
94,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour bébé et tout-petit
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64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
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Haut à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
94,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour ado
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Nike Pro Dri-FIT
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Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
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Nike Air Max Plus
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Nike Air Max Plus
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
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Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
104,99 €
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Form
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Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness long Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness long Dri-FIT pour homme
37,99 €

Idées cadeaux pour la fête des Pères : offrez-lui la performance

À l'occasion de la fête des Pères, montrez votre amour pour votre papa grâce à des cadeaux Nike. Qu'il soit un athlète qui se donne à fond ou qu'il aime tout simplement rester actif, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez des hauts et des débardeurs de fitness anti-transpiration, parfaits pour les pères qui adorent s’entraîner à la salle de sport. Pour ses déplacements, il appréciera nos vestes qui gardent la chaleur et nos sacs polyvalents qui lui permettront de ranger ses affaires en sécurité. Pour l'aider à se détendre confortablement après une séance de sport, choisissez des pièces décontractées, notamment des shorts et des pantalons de survêtement doux.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Pères comprend des modèles originaux qui ne passent pas inaperçus et des pièces discrètes pour les papas qui désirent un look plus sobre. Pour les journées fraîches, sélectionnez un sweat à capuche confortable qui se prête aux superpositions. Nos modèles haute performance allient fonctionnalité et style streetwear afin qu’il soit au meilleur de sa forme et de son allure, pour un run exigeant ou pour la détente.


Des cadeaux innovants pour papa


Rendez la fête des Pères encore plus mémorable grâce à notre sélection de baskets, vêtements de sport et accessoires. Des matériaux haute performance et des coupes confortables lui permettront de se concentrer sur ce qui lui plaît, sans distractions. Vous cherchez un équipement plus respectueux de la planète et de vos convictions ? L'étiquette « Matières durables » vous indique les articles fabriqués à partir de tissus recyclés innovants.


Quelle que soit sa passion sportive, vous trouverez des options conçues pour un confort qui dure toute la journée. Vous ne savez pas ce qui lui plaira le plus ? Optez pour une carte cadeau Nike afin qu'il puisse choisir ses articles préférés.